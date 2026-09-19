Seçim Kırıkkale BALIŞEYH Seçim Sonuçları – BALIŞEYH Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kırıkkale BALIŞEYH

Ali Dedelioğlu

AK Parti
%53,6
825 oy

Mustafa Şen

MHP
%29,3
450 oy

Diğer

%17
263 oy
Kırıkkale - BALIŞEYH İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %53,6
  • %29,3
  • %16,6
  • %0,5
  • %0
  • %53,6
  • %29,3
  • %16,6
  • %0,5
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %62,3
  • %36,9
  • %0
  • %0,4
  • %0,1
  • %62,3
  • %36,9
  • %0
  • %0,4
  • %0,1
Tüm Partiler
DLC KES MER SUL BHŞ BAL ÇLB KKÇ YHŞ
BAHŞİLİ
yukleniyor
BALIŞEYH
yukleniyor
ÇELEBİ
yukleniyor
DELİCE
yukleniyor
KARAKEÇİLİ
yukleniyor
KESKİN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SULAKYURT
yukleniyor
YAHŞİHAN
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Dedelioğlu AK Parti
  • Mustafa Şen MHP
  • Hasan Erdal CHP
  • Hakan Özkan SP
  • Furkan Adnan Kılıç BTP
  • Katılım oranı % 92,8
  • Toplam seçmen1.727
  • Kullanılan oy1.603
  • Geçerli oy1.538
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.523
  • 30 Mar 141.428
  • 30 Mar 141.371
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Balışeyh Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %82,9
  • %53,6
  • %29,3
  • %82,9
  • %53,6
  • %29,3
  • MİLLET
  • CHP
  • %16,6
  • %16,6
  • %16,6
  • %16,6
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,5
  • %0,5
  • %0
  • %0,5
  • %0,5
  • %0
Tüm Partiler
DLC KES MER SUL BHŞ BAL ÇLB KKÇ YHŞ
BAHŞİLİ
yukleniyor
BALIŞEYH
yukleniyor
ÇELEBİ
yukleniyor
DELİCE
yukleniyor
KARAKEÇİLİ
yukleniyor
KESKİN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SULAKYURT
yukleniyor
YAHŞİHAN
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Dedelioğlu AK Parti
  • Mustafa Şen MHP
  • Hasan Erdal CHP
  • Hakan Özkan SP
  • Furkan Adnan Kılıç BTP
  • Katılım oranı % 92,8
  • Toplam seçmen1.727
  • Kullanılan oy1.603
  • Geçerli oy1.538
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.523
  • 30 Mar 141.428
  • 30 Mar 141.371
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Balışeyh Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BALIŞEYH Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %53,6
    825 oy
  • %29,3
    450 oy
  • %53,6
    825 oy
  • %29,3
    450 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %62,3
    854 oy
  • %36,9
    506 oy
  • %62,3
    854 oy
  • %36,9
    506 oy
  • CHP
  • SP
  • %16,6
    255 oy
  • %0,5
    8 oy
  • %16,6
    255 oy
  • %0,5
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    6 oy
  • %0
  • %0,4
    6 oy
  • BTP
  • %0
    0 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    2 oy
  • %0,1
    2 oy

Kırıkkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırıkkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırıkkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 409 / 409
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %42
    45.569 oy
  • %31,7
    34.391 oy
  • %23,5
    25.445 oy
  • %42
    45.569 oy
  • %31,7
    34.391 oy
  • %23,5
    25.445 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,3
    50.577 oy
  • %0
    0 oy
  • %30
    34.216 oy
  • %44,3
    50.577 oy
  • %0
  • %30
    34.216 oy
  • BBP
  • SP
  • DSP
  • %1,3
    1.435 oy
  • %0,9
    984 oy
  • %0,3
    303 oy
  • %1,3
    1.435 oy
  • %0,9
    984 oy
  • %0,3
    303 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    990 oy
  • %20,3
    23.223 oy
  • %0,1
    66 oy
  • %0,9
    990 oy
  • %20,3
    23.223 oy
  • %0,1
    66 oy
  • TKP
  • VP
  • BTP
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    71 oy
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    71 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    210 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3