Seçim Sinop Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Sinop Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Sinop

Barış Ayhan

CHP
%56,6
16.609 oy

Ali Çöpcü

AK Parti
%40,5
11.877 oy

Diğer

%3
844 oy
Sinop İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 113 / 113
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • Bağımsız
  • DP
  • %56,6
  • %40,5
  • %1
  • %1
  • %0,2
  • %56,6
  • %40,5
  • %1
  • %1
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,3
  • %37,4
  • %1,3
  • %0
  • %0
  • %54,3
  • %37,4
  • %1,3
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
7 2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
AYANCIK
yukleniyor
BOYABAT
yukleniyor
DİKMEN
yukleniyor
DURAĞAN
yukleniyor
ERFELEK
yukleniyor
GERZE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARAYDÜZÜ
yukleniyor
TÜRKELİ
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Barış Ayhan CHP
  • Ali Çöpcü AK Parti
  • Sefa Yalın SP
  • Mete Çağdaş Bağımsız
  • Orhan Sarı DP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen36.386
  • Kullanılan oy30.520
  • Geçerli oy29.330
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1429.376
  • 30 Mar 1425.583
  • 30 Mar 1424.598
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sinop İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 113 / 113
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %56,6
  • %56,6
  • %56,6
  • %56,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %40,5
  • %40,5
  • %40,5
  • %40,5
  • Diğer
  • SP
  • Bağımsız
  • DP
  • %2,9
  • %1
  • %1
  • %0,2
  • %2,9
  • %1
  • %1
  • %0,2
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
7 2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
AYANCIK
yukleniyor
BOYABAT
yukleniyor
DİKMEN
yukleniyor
DURAĞAN
yukleniyor
ERFELEK
yukleniyor
GERZE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARAYDÜZÜ
yukleniyor
TÜRKELİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Barış Ayhan CHP
  • Ali Çöpcü AK Parti
  • Sefa Yalın SP
  • Mete Çağdaş Bağımsız
  • Orhan Sarı DP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen36.386
  • Kullanılan oy30.520
  • Geçerli oy29.330
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1429.376
  • 30 Mar 1425.583
  • 30 Mar 1424.598
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sinop İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 7 4 +3
  • MHP 0 1 -1
  • CHP 2 3 -1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Sinop İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sinop ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sinop Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 113 / 113
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %56,6
    16.609 oy
  • %40,5
    11.877 oy
  • %1
    306 oy
  • %56,6
    16.609 oy
  • %40,5
    11.877 oy
  • %1
    306 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • Bağımsız
  • DP
  • DSP
  • %1
    280 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0,2
    59 oy
  • %1
    280 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0,2
    59 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    57 oy
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • %0,2
    57 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    38 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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