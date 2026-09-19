Seçim Sinop DİKMEN Seçim Sonuçları – DİKMEN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Sinop DİKMEN

Adnan Acar

AK Parti
%54,1
454 oy

Saim İstanbullu

CHP
%43,7
367 oy

Diğer

%2
18 oy
Sinop - DİKMEN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 5 / 5
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %54,1
  • %43,7
  • %1,1
  • %0,6
  • %0,5
  • %54,1
  • %43,7
  • %1,1
  • %0,6
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,4
  • %40,2
  • %23,9
  • %1
  • %0,4
  • %34,4
  • %40,2
  • %23,9
  • %1
  • %0,4
Tüm Partiler
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
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GERZE
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MERKEZ
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TÜRKELİ
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  • CHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adnan Acar AK Parti
  • Saim İstanbullu CHP
  • Hakan Akgün MHP
  • Bekir Aydın SP
  • İbrahim Tuna BTP
  • Katılım oranı % 89,3
  • Toplam seçmen1.018
  • Kullanılan oy909
  • Geçerli oy839
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.052
  • 30 Mar 14957
  • 30 Mar 14897
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dikmen Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 5 / 5
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %55,2
  • %54,1
  • %1,1
  • %55,2
  • %54,1
  • %1,1
  • MİLLET
  • CHP
  • %43,7
  • %43,7
  • %43,7
  • %43,7
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %1,1
  • %0,6
  • %0,5
  • %1,1
  • %0,6
  • %0,5
Tüm Partiler
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
AYANCIK
yukleniyor
BOYABAT
yukleniyor
DİKMEN
yukleniyor
DURAĞAN
yukleniyor
ERFELEK
yukleniyor
GERZE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARAYDÜZÜ
yukleniyor
TÜRKELİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adnan Acar AK Parti
  • Saim İstanbullu CHP
  • Hakan Akgün MHP
  • Bekir Aydın SP
  • İbrahim Tuna BTP
  • Katılım oranı % 89,3
  • Toplam seçmen1.018
  • Kullanılan oy909
  • Geçerli oy839
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.052
  • 30 Mar 14957
  • 30 Mar 14897
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dikmen Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DİKMEN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5 / 5
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %54,1
    454 oy
  • %43,7
    367 oy
  • %54,1
    454 oy
  • %43,7
    367 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,4
    309 oy
  • %40,2
    361 oy
  • %34,4
    309 oy
  • %40,2
    361 oy
  • MHP
  • SP
  • %1,1
    9 oy
  • %0,6
    5 oy
  • %1,1
    9 oy
  • %0,6
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %23,9
    214 oy
  • %1
    9 oy
  • %23,9
    214 oy
  • %1
    9 oy
  • BTP
  • %0,5
    4 oy
  • %0,5
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    4 oy
  • %0,4
    4 oy

Sinop İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sinop ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sinop Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 113 / 113
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %56,6
    16.609 oy
  • %40,5
    11.877 oy
  • %1
    306 oy
  • %56,6
    16.609 oy
  • %40,5
    11.877 oy
  • %1
    306 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • Bağımsız
  • DP
  • DSP
  • %1
    280 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0,2
    59 oy
  • %1
    280 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0,2
    59 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    57 oy
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • %0,2
    57 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    38 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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