Seçim Sinop TÜRKELİ Seçim Sonuçları – TÜRKELİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Sinop TÜRKELİ

Veysel Şahin

AK Parti
%61,1
2.318 oy

Halil Dilek Özcan

MHP
%37
1.406 oy

Diğer

%2
72 oy
Sinop - TÜRKELİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • DSP
  • SP
  • BTP
  • %61,1
  • %37
  • %1
  • %0,7
  • %0,1
  • %61,1
  • %37
  • %1
  • %0,7
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,6
  • %54,8
  • %0,2
  • %1,4
  • %0
  • %43,6
  • %54,8
  • %0,2
  • %1,4
  • %0
Tüm Partiler
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
AYANCIK
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DİKMEN
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DURAĞAN
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GERZE
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MERKEZ
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SARAYDÜZÜ
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TÜRKELİ
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  • CHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Veysel Şahin AK Parti
  • Halil Dilek Özcan MHP
  • Recep Keser DSP
  • İsmail Özcan SP
  • Şerife Fener BTP
  • Katılım oranı % 87,3
  • Toplam seçmen4.483
  • Kullanılan oy3.912
  • Geçerli oy3.796
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.849
  • 30 Mar 143.369
  • 30 Mar 143.251
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Türkeli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %98,1
  • %61,1
  • %37
  • %98,1
  • %61,1
  • %37
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • DSP
  • SP
  • BTP
  • %1,9
  • %1
  • %0,7
  • %0,1
  • %1,9
  • %1
  • %0,7
  • %0,1
Tüm Partiler
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
AYANCIK
yukleniyor
BOYABAT
yukleniyor
DİKMEN
yukleniyor
DURAĞAN
yukleniyor
ERFELEK
yukleniyor
GERZE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARAYDÜZÜ
yukleniyor
TÜRKELİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Veysel Şahin AK Parti
  • Halil Dilek Özcan MHP
  • Recep Keser DSP
  • İsmail Özcan SP
  • Şerife Fener BTP
  • Katılım oranı % 87,3
  • Toplam seçmen4.483
  • Kullanılan oy3.912
  • Geçerli oy3.796
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.849
  • 30 Mar 143.369
  • 30 Mar 143.251
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Türkeli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

TÜRKELİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %61,1
    2.318 oy
  • %37
    1.406 oy
  • %61,1
    2.318 oy
  • %37
    1.406 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,6
    1.416 oy
  • %54,8
    1.783 oy
  • %43,6
    1.416 oy
  • %54,8
    1.783 oy
  • DSP
  • SP
  • %1
    37 oy
  • %0,7
    26 oy
  • %1
    37 oy
  • %0,7
    26 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    8 oy
  • %1,4
    44 oy
  • %0,2
    8 oy
  • %1,4
    44 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,1
    5 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %0,1
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Sinop İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sinop ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sinop Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 113 / 113
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %56,6
    16.609 oy
  • %40,5
    11.877 oy
  • %1
    306 oy
  • %56,6
    16.609 oy
  • %40,5
    11.877 oy
  • %1
    306 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • Bağımsız
  • DP
  • DSP
  • %1
    280 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0,2
    59 oy
  • %1
    280 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0,2
    59 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    57 oy
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • %0,2
    57 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    38 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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