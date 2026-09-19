Seçim Sinop GERZE Seçim Sonuçları – GERZE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Sinop GERZE

Cevat Şensoy

AK Parti
%48,9
4.715 oy

Osman Belovacıklı

CHP
%45
4.339 oy

Diğer

%6
584 oy
Sinop - GERZE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 40 / 40
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • %48,9
  • %45
  • %2,4
  • %2,4
  • %1,1
  • %48,9
  • %45
  • %2,4
  • %2,4
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,5
  • %56,8
  • %0
  • %9,1
  • %1,2
  • %32,5
  • %56,8
  • %0
  • %9,1
  • %1,2
Tüm Partiler
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
AYANCIK
yukleniyor
BOYABAT
yukleniyor
DİKMEN
yukleniyor
DURAĞAN
yukleniyor
ERFELEK
yukleniyor
GERZE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARAYDÜZÜ
yukleniyor
TÜRKELİ
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cevat Şensoy AK Parti
  • Osman Belovacıklı CHP
  • Cemal Yıldız İYİ Parti
  • Kerim Ulusoy MHP
  • Mehmet Ali Yavuz SP
  • Katılım oranı % 83,5
  • Toplam seçmen12.087
  • Kullanılan oy10.092
  • Geçerli oy9.638
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.117
  • 30 Mar 148.789
  • 30 Mar 148.325
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gerze Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 40 / 40
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %51,3
  • %48,9
  • %2,4
  • %51,3
  • %48,9
  • %2,4
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %47,5
  • %45
  • %2,4
  • %47,5
  • %45
  • %2,4
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %1,2
  • %1,1
  • %0,2
  • %1,2
  • %1,1
  • %0,2
Tüm Partiler
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
AYANCIK
yukleniyor
BOYABAT
yukleniyor
DİKMEN
yukleniyor
DURAĞAN
yukleniyor
ERFELEK
yukleniyor
GERZE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARAYDÜZÜ
yukleniyor
TÜRKELİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cevat Şensoy AK Parti
  • Osman Belovacıklı CHP
  • Cemal Yıldız İYİ Parti
  • Kerim Ulusoy MHP
  • Mehmet Ali Yavuz SP
  • Katılım oranı % 83,5
  • Toplam seçmen12.087
  • Kullanılan oy10.092
  • Geçerli oy9.638
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.117
  • 30 Mar 148.789
  • 30 Mar 148.325
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gerze Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GERZE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 40 / 40
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %48,9
    4.715 oy
  • %45
    4.339 oy
  • %48,9
    4.715 oy
  • %45
    4.339 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,5
    2.707 oy
  • %56,8
    4.727 oy
  • %32,5
    2.707 oy
  • %56,8
    4.727 oy
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %2,4
    235 oy
  • %2,4
    231 oy
  • %2,4
    235 oy
  • %2,4
    231 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %9,1
    756 oy
  • %0
  • %9,1
    756 oy
  • SP
  • BTP
  • %1,1
    103 oy
  • %0,2
    15 oy
  • %1,1
    103 oy
  • %0,2
    15 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    102 oy
  • %0,4
    33 oy
  • %1,2
    102 oy
  • %0,4
    33 oy

Sinop İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sinop ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sinop Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 113 / 113
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %56,6
    16.609 oy
  • %40,5
    11.877 oy
  • %1
    306 oy
  • %56,6
    16.609 oy
  • %40,5
    11.877 oy
  • %1
    306 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • Bağımsız
  • DP
  • DSP
  • %1
    280 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0,2
    59 oy
  • %1
    280 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0,2
    59 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    57 oy
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • %0,2
    57 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    38 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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