31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Sinop GERZE
Cevat Şensoy
AK Parti
%48,9
4.715 oy
Osman Belovacıklı
CHP
%45
4.339 oy
Diğer
%6
584 oy
Sinop - GERZE İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 40 / 40
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Cevat Şensoy AK Parti
- Osman Belovacıklı CHP
- Cemal Yıldız İYİ Parti
- Kerim Ulusoy MHP
- Mehmet Ali Yavuz SP
- Katılım oranı % 83,5
- Toplam seçmen12.087
- Kullanılan oy10.092
- Geçerli oy9.638
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1410.117
- 30 Mar 148.789
- 30 Mar 148.325
- Açılan sandık
- 40 / 40
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Cevat Şensoy AK Parti
- Osman Belovacıklı CHP
- Cemal Yıldız İYİ Parti
- Kerim Ulusoy MHP
- Mehmet Ali Yavuz SP
- Katılım oranı % 83,5
- Toplam seçmen12.087
- Kullanılan oy10.092
- Geçerli oy9.638
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1410.117
- 30 Mar 148.789
- 30 Mar 148.325
GERZE Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 40 / 40
- %100
Sinop İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Sinop ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AyancıkHayrettin Kaya % 100 % 36,3 % 7,6 % 54,8 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AYANCIK Hayrettin Kaya % 100 % 36,34 % 7,59 % 54,82 % 0 % 0 % 0,65 SP
- AYANCIK (30 Mar 2014) Ayhan Ergün % 49,72 % 8,45 % 39,9 % 0 % 0 % 1,93 SP
-
BoyabatŞefik Çakıcı % 100 % 51,2 % 7,4 % 0 % 40,2 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BOYABAT Şefik Çakıcı % 100 % 51,18 % 7,36 % 0 % 40,25 % 0 % 0,66 SP
- BOYABAT (30 Mar 2014) Şefik Çakıcı % 51,63 % 42,23 % 3,58 % 0 % 0 % 1,26 SP
-
DikmenAdnan Acar % 100 % 54,1 % 1,1 % 43,7 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DİKMEN Adnan Acar % 100 % 54,11 % 1,07 % 43,74 % 0 % 0 % 0,6 SP
- DİKMEN (30 Mar 2014) Saim İstanbullu % 34,45 % 23,86 % 40,25 % 0 % 0 % 1 SP
-
DurağanAhmet Kılıçaslan % 100 % 46,8 % 46,3 % 3,1 % 3,1 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DURAĞAN Ahmet Kılıçaslan % 100 % 46,8 % 46,27 % 3,11 % 3,09 % 0 % 0,53 SP
- DURAĞAN (30 Mar 2014) Ahmet Kılıçaslan % 65,14 % 28,14 % 4,97 % 0 % 0 % 1,49 SP
-
ErfelekMehmet Uzun % 100 % 49,3 % 1 % 46,3 % 0 % 0 % 2 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ERFELEK Mehmet Uzun % 100 % 49,29 % 0,96 % 46,31 % 0 % 0 % 1,97 Bağımsız
- ERFELEK (30 Mar 2014) Muzaffer Şimşek % 39,02 % 7,87 % 52,2 % 0 % 0 % 0,9 SP
-
GerzeCevat Şensoy % 100 % 48,9 % 2,4 % 45 % 2,4 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GERZE Cevat Şensoy % 100 % 48,92 % 2,4 % 45,02 % 2,44 % 0 % 1,07 SP
- GERZE (30 Mar 2014) Osman Belovacıklı % 32,52 % 9,08 % 56,78 % 0 % 0 % 1,23 SP
-
MerkezBarış Ayhan % 100 % 40,5 % 0 % 56,6 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Barış Ayhan % 100 % 40,49 % 0 % 56,63 % 0 % 0 % 1,04 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 37,39 % 6,31 % 54,34 % 0 % 0 % 1,25 SP
-
SaraydüzüHasan Peker % 100 % 52,4 % 44,8 % 0 % 2,3 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SARAYDÜZÜ Hasan Peker % 100 % 52,44 % 44,83 % 0 % 2,26 % 0 % 0,48 SP
- SARAYDÜZÜ (30 Mar 2014) Hasan Peker % 57,3 % 39,05 % 0 % 0 % 0 % 1,58 SP
-
TürkeliVeysel Şahin % 100 % 61,1 % 37 % 0 % 0 % 0 % 1 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TÜRKELİ Veysel Şahin % 100 % 61,06 % 37,04 % 0 % 0 % 0 % 0,97 DSP
- TÜRKELİ (30 Mar 2014) Halil Dilek Özcan % 43,56 % 54,84 % 0 % 0 % 0 % 1,35 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Sinop Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 113 / 113
- %100
-
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