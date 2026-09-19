Seçim Sinop MERKEZ Seçim Sonuçları – MERKEZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Sinop MERKEZ

Barış Ayhan

CHP
%56,6
16.609 oy

Ali Çöpcü

AK Parti
%40,5
11.877 oy

Diğer

%3
844 oy
Sinop - MERKEZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 113 / 113
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • Bağımsız
  • DP
  • %56,6
  • %40,5
  • %1
  • %1
  • %0,2
  • %56,6
  • %40,5
  • %1
  • %1
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,3
  • %37,4
  • %1,3
  • %0
  • %0
  • %54,3
  • %37,4
  • %1,3
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
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MERKEZ
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TÜRKELİ
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  • CHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Barış Ayhan CHP
  • Ali Çöpcü AK Parti
  • Sefa Yalın SP
  • Mete Çağdaş Bağımsız
  • Orhan Sarı DP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen36.386
  • Kullanılan oy30.520
  • Geçerli oy29.330
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1429.376
  • 30 Mar 1425.583
  • 30 Mar 1424.598
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 113 / 113
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %56,6
  • %56,6
  • %56,6
  • %56,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %40,5
  • %40,5
  • %40,5
  • %40,5
  • Diğer
  • SP
  • Bağımsız
  • DP
  • %2,9
  • %1
  • %1
  • %0,2
  • %2,9
  • %1
  • %1
  • %0,2
Tüm Partiler
AYN BOY DUR ERF GER MER TRK DKM SRY
AYANCIK
yukleniyor
BOYABAT
yukleniyor
DİKMEN
yukleniyor
DURAĞAN
yukleniyor
ERFELEK
yukleniyor
GERZE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SARAYDÜZÜ
yukleniyor
TÜRKELİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Barış Ayhan CHP
  • Ali Çöpcü AK Parti
  • Sefa Yalın SP
  • Mete Çağdaş Bağımsız
  • Orhan Sarı DP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen36.386
  • Kullanılan oy30.520
  • Geçerli oy29.330
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1429.376
  • 30 Mar 1425.583
  • 30 Mar 1424.598
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MERKEZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 113 / 113
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %56,6
    16.609 oy
  • %40,5
    11.877 oy
  • %1
    306 oy
  • %56,6
    16.609 oy
  • %40,5
    11.877 oy
  • %1
    306 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • Bağımsız
  • DP
  • DSP
  • %1
    280 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0,2
    59 oy
  • %1
    280 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0,2
    59 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    57 oy
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • %0,2
    57 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    38 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Sinop İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sinop ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sinop Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 113 / 113
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %56,6
    16.609 oy
  • %40,5
    11.877 oy
  • %1
    306 oy
  • %56,6
    16.609 oy
  • %40,5
    11.877 oy
  • %1
    306 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • %54,3
    13.366 oy
  • %37,4
    9.197 oy
  • %1,3
    308 oy
  • Bağımsız
  • DP
  • DSP
  • %1
    280 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0,2
    59 oy
  • %1
    280 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0,2
    59 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    57 oy
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • %0,2
    57 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %0,1
    38 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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