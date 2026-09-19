Seçim Ordu Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Ordu Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ordu

Mehmet Hilmi Güler

AK Parti
%56,9
270.360 oy

İdris Naim Şahin

SP
%26,1
124.117 oy

Diğer

%17
80.424 oy
Ordu İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2.174 / 2.174
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • DSP
  • BTP
  • %56,9
  • %26,1
  • %15,5
  • %0,4
  • %0,3
  • %56,9
  • %26,1
  • %15,5
  • %0,4
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
  • %1
  • %34,1
  • %0,4
  • %0,1
  • %54,4
  • %1
  • %34,1
  • %0,4
  • %0,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
16 2 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
AKKUŞ
yukleniyor
ALTINORDU
yukleniyor
AYBASTI
yukleniyor
ÇAMAŞ
yukleniyor
ÇATALPINAR
yukleniyor
ÇAYBAŞI
yukleniyor
FATSA
yukleniyor
GÖLKÖY
yukleniyor
GÜLYALI
yukleniyor
GÜRGENTEPE
yukleniyor
İKİZCE
yukleniyor
KABADÜZ
yukleniyor
KABATAŞ
yukleniyor
KORGAN
yukleniyor
KUMRU
yukleniyor
MESUDİYE
yukleniyor
PERŞEMBE
yukleniyor
ULUBEY
yukleniyor
ÜNYE
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Hilmi Güler AK Parti
  • İdris Naim Şahin SP
  • Mustafa Adıgüzel CHP
  • Aydın Ergün DSP
  • Fahri Özgen BTP
  • Katılım oranı % 85,6
  • Toplam seçmen581.656
  • Kullanılan oy497.753
  • Geçerli oy474.901
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14535.627
  • 30 Mar 14465.420
  • 30 Mar 14440.460
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2.174 / 2.174
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %56,9
  • %56,9
  • %0
  • %56,9
  • %56,9
  • %0
  • MİLLET
  • CHP
  • %15,5
  • %15,5
  • %15,5
  • %15,5
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %27,6
  • %26,1
  • %0,4
  • %0,3
  • %27,6
  • %26,1
  • %0,4
  • %0,3
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
18 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
AKKUŞ
yukleniyor
ALTINORDU
yukleniyor
AYBASTI
yukleniyor
ÇAMAŞ
yukleniyor
ÇATALPINAR
yukleniyor
ÇAYBAŞI
yukleniyor
FATSA
yukleniyor
GÖLKÖY
yukleniyor
GÜLYALI
yukleniyor
GÜRGENTEPE
yukleniyor
İKİZCE
yukleniyor
KABADÜZ
yukleniyor
KABATAŞ
yukleniyor
KORGAN
yukleniyor
KUMRU
yukleniyor
MESUDİYE
yukleniyor
PERŞEMBE
yukleniyor
ULUBEY
yukleniyor
ÜNYE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Hilmi Güler AK Parti
  • İdris Naim Şahin SP
  • Mustafa Adıgüzel CHP
  • Aydın Ergün DSP
  • Fahri Özgen BTP
  • Katılım oranı % 85,6
  • Toplam seçmen581.656
  • Kullanılan oy497.753
  • Geçerli oy474.901
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14535.627
  • 30 Mar 14465.420
  • 30 Mar 14440.460
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 16 19 -3
  • MHP 2 0 +2
  • CHP 1 0 +1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Ordu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ordu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ordu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.174 / 2.174
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • DSP
  • %56,9
    270.360 oy
  • %26,1
    124.117 oy
  • %15,5
    73.481 oy
  • %0,4
    1.788 oy
  • %56,9
    270.360 oy
  • %26,1
    124.117 oy
  • %15,5
    73.481 oy
  • %0,4
    1.788 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • BTP
  • DP
  • VP
  • TKP
  • %0,3
    1.473 oy
  • %0,3
    1.336 oy
  • %0,2
    1.037 oy
  • %0,2
    902 oy
  • %0,3
    1.473 oy
  • %0,3
    1.336 oy
  • %0,2
    1.037 oy
  • %0,2
    902 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    659 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    659 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
  • %0
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    407 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    407 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    1.073 oy
  • %8,1
    35.866 oy
  • %0,2
    1.073 oy
  • %8,1
    35.866 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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