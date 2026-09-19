Seçim Ordu ÇAYBAŞI Seçim Sonuçları – ÇAYBAŞI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ordu ÇAYBAŞI

Hüseyin Semiz

AK Parti
%52,6
4.810 oy

İsmet Yanık

BBP
%42,5
3.885 oy

Diğer

%4
443 oy
Ordu - ÇAYBAŞI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 44 / 44
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • CHP
  • BTP
  • %52,6
  • %42,5
  • %2,6
  • %1,6
  • %0,7
  • %52,6
  • %42,5
  • %2,6
  • %1,6
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %63,8
  • %0,2
  • %0,8
  • %2,3
  • %0,2
  • %63,8
  • %0,2
  • %0,8
  • %2,3
  • %0,2
Tüm Partiler
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
AKKUŞ
yukleniyor
ALTINORDU
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AYBASTI
yukleniyor
ÇAMAŞ
yukleniyor
ÇATALPINAR
yukleniyor
ÇAYBAŞI
yukleniyor
FATSA
yukleniyor
GÖLKÖY
yukleniyor
GÜLYALI
yukleniyor
GÜRGENTEPE
yukleniyor
İKİZCE
yukleniyor
KABADÜZ
yukleniyor
KABATAŞ
yukleniyor
KORGAN
yukleniyor
KUMRU
yukleniyor
MESUDİYE
yukleniyor
PERŞEMBE
yukleniyor
ULUBEY
yukleniyor
ÜNYE
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Semiz AK Parti
  • İsmet Yanık BBP
  • Aydın Arslan SP
  • Enver Kandemir CHP
  • Kenan Ekim BTP
  • Katılım oranı % 91,9
  • Toplam seçmen10.448
  • Kullanılan oy9.597
  • Geçerli oy9.138
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.379
  • 30 Mar 149.125
  • 30 Mar 148.548
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çaybaşı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 44 / 44
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %52,6
  • %52,6
  • %52,6
  • %52,6
  • MİLLET
  • CHP
  • %1,6
  • %1,6
  • %1,6
  • %1,6
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %45,7
  • %42,5
  • %2,6
  • %0,7
  • %45,7
  • %42,5
  • %2,6
  • %0,7
Tüm Partiler
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
AKKUŞ
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ALTINORDU
yukleniyor
AYBASTI
yukleniyor
ÇAMAŞ
yukleniyor
ÇATALPINAR
yukleniyor
ÇAYBAŞI
yukleniyor
FATSA
yukleniyor
GÖLKÖY
yukleniyor
GÜLYALI
yukleniyor
GÜRGENTEPE
yukleniyor
İKİZCE
yukleniyor
KABADÜZ
yukleniyor
KABATAŞ
yukleniyor
KORGAN
yukleniyor
KUMRU
yukleniyor
MESUDİYE
yukleniyor
PERŞEMBE
yukleniyor
ULUBEY
yukleniyor
ÜNYE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Semiz AK Parti
  • İsmet Yanık BBP
  • Aydın Arslan SP
  • Enver Kandemir CHP
  • Kenan Ekim BTP
  • Katılım oranı % 91,9
  • Toplam seçmen10.448
  • Kullanılan oy9.597
  • Geçerli oy9.138
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.379
  • 30 Mar 149.125
  • 30 Mar 148.548
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çaybaşı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇAYBAŞI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 44 / 44
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • %52,6
    4.810 oy
  • %42,5
    3.885 oy
  • %52,6
    4.810 oy
  • %42,5
    3.885 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %63,8
    5.450 oy
  • %0,2
    14 oy
  • %63,8
    5.450 oy
  • %0,2
    14 oy
  • SP
  • CHP
  • %2,6
    235 oy
  • %1,6
    148 oy
  • %2,6
    235 oy
  • %1,6
    148 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    71 oy
  • %2,3
    196 oy
  • %0,8
    71 oy
  • %2,3
    196 oy
  • BTP
  • %0,7
    60 oy
  • %0,7
    60 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    15 oy
  • %0,2
    15 oy

Ordu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ordu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ordu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.174 / 2.174
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • DSP
  • %56,9
    270.360 oy
  • %26,1
    124.117 oy
  • %15,5
    73.481 oy
  • %0,4
    1.788 oy
  • %56,9
    270.360 oy
  • %26,1
    124.117 oy
  • %15,5
    73.481 oy
  • %0,4
    1.788 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • %54,4
    239.575 oy
  • %1
    4.529 oy
  • %34,1
    150.341 oy
  • %0,4
    1.840 oy
  • BTP
  • DP
  • VP
  • TKP
  • %0,3
    1.473 oy
  • %0,3
    1.336 oy
  • %0,2
    1.037 oy
  • %0,2
    902 oy
  • %0,3
    1.473 oy
  • %0,3
    1.336 oy
  • %0,2
    1.037 oy
  • %0,2
    902 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    659 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    659 oy
  • %0,3
    1.508 oy
  • %0
  • %0
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    407 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    407 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    1.073 oy
  • %8,1
    35.866 oy
  • %0,2
    1.073 oy
  • %8,1
    35.866 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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