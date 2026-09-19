Seçim Ordu GÜLYALI Seçim Sonuçları – GÜLYALI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ordu GÜLYALI

Ulaş Tepe

CHP
%50
3.321 oy

Talip Şen

AK Parti
%47,9
3.180 oy

Diğer

%2
137 oy
Ordu - GÜLYALI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 28 / 28
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • %50
  • %47,9
  • %1,8
  • %0,2
  • %50
  • %47,9
  • %1,8
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
  • %55,2
  • %0,5
  • %0,1
  • %34,6
  • %55,2
  • %0,5
  • %0,1
Tüm Partiler
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
AKKUŞ
yukleniyor
ALTINORDU
yukleniyor
AYBASTI
yukleniyor
ÇAMAŞ
yukleniyor
ÇATALPINAR
yukleniyor
ÇAYBAŞI
yukleniyor
FATSA
yukleniyor
GÖLKÖY
yukleniyor
GÜLYALI
yukleniyor
GÜRGENTEPE
yukleniyor
İKİZCE
yukleniyor
KABADÜZ
yukleniyor
KABATAŞ
yukleniyor
KORGAN
yukleniyor
KUMRU
yukleniyor
MESUDİYE
yukleniyor
PERŞEMBE
yukleniyor
ULUBEY
yukleniyor
ÜNYE
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ulaş Tepe CHP
  • Talip Şen AK Parti
  • Halil Cebeci SP
  • Fatih Ay BTP
  • Katılım oranı % 90,4
  • Toplam seçmen7.606
  • Kullanılan oy6.879
  • Geçerli oy6.638
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.440
  • 30 Mar 146.770
  • 30 Mar 146.420
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gülyalı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 28 / 28
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %50
  • %50
  • %50
  • %50
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %47,9
  • %47,9
  • %47,9
  • %47,9
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %2,1
  • %1,8
  • %0,2
  • %2,1
  • %1,8
  • %0,2
Tüm Partiler
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
AKKUŞ
yukleniyor
ALTINORDU
yukleniyor
AYBASTI
yukleniyor
ÇAMAŞ
yukleniyor
ÇATALPINAR
yukleniyor
ÇAYBAŞI
yukleniyor
FATSA
yukleniyor
GÖLKÖY
yukleniyor
GÜLYALI
yukleniyor
GÜRGENTEPE
yukleniyor
İKİZCE
yukleniyor
KABADÜZ
yukleniyor
KABATAŞ
yukleniyor
KORGAN
yukleniyor
KUMRU
yukleniyor
MESUDİYE
yukleniyor
PERŞEMBE
yukleniyor
ULUBEY
yukleniyor
ÜNYE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ulaş Tepe CHP
  • Talip Şen AK Parti
  • Halil Cebeci SP
  • Fatih Ay BTP
  • Katılım oranı % 90,4
  • Toplam seçmen7.606
  • Kullanılan oy6.879
  • Geçerli oy6.638
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.440
  • 30 Mar 146.770
  • 30 Mar 146.420
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gülyalı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GÜLYALI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 28 / 28
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %50
    3.321 oy
  • %47,9
    3.180 oy
  • %50
    3.321 oy
  • %47,9
    3.180 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,6
    2.221 oy
  • %55,2
    3.541 oy
  • %34,6
    2.221 oy
  • %55,2
    3.541 oy
  • SP
  • BTP
  • %1,8
    122 oy
  • %0,2
    15 oy
  • %1,8
    122 oy
  • %0,2
    15 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    30 oy
  • %0,1
    8 oy
  • %0,5
    30 oy
  • %0,1
    8 oy

      Ordu İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Ordu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Ordu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 2.174 / 2.174
      • %100
      • AK Parti
      • SP
      • CHP
      • DSP
      • %56,9
        270.360 oy
      • %26,1
        124.117 oy
      • %15,5
        73.481 oy
      • %0,4
        1.788 oy
      • %56,9
        270.360 oy
      • %26,1
        124.117 oy
      • %15,5
        73.481 oy
      • %0,4
        1.788 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %54,4
        239.575 oy
      • %1
        4.529 oy
      • %34,1
        150.341 oy
      • %0,4
        1.840 oy
      • %54,4
        239.575 oy
      • %1
        4.529 oy
      • %34,1
        150.341 oy
      • %0,4
        1.840 oy
      • BTP
      • DP
      • VP
      • TKP
      • %0,3
        1.473 oy
      • %0,3
        1.336 oy
      • %0,2
        1.037 oy
      • %0,2
        902 oy
      • %0,3
        1.473 oy
      • %0,3
        1.336 oy
      • %0,2
        1.037 oy
      • %0,2
        902 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0,1
        659 oy
      • %0,3
        1.508 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,1
        659 oy
      • %0,3
        1.508 oy
      • %0
      • %0
      • Bağımsız
      • MHP
      • %0,1
        407 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,1
        407 oy
      • %0
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0,2
        1.073 oy
      • %8,1
        35.866 oy
      • %0,2
        1.073 oy
      • %8,1
        35.866 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3