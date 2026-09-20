Seçim Erzurum Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Erzurum Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Erzurum

Mehmet Sekmen

AK Parti
%62,8
241.742 oy

Mahmut Uykusuz

İYİ Parti
%25,4
97.945 oy

Diğer

%12
45.230 oy
Erzurum İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2.284 / 2.284
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • %62,8
  • %25,4
  • %6
  • %2,4
  • %2,3
  • %62,8
  • %25,4
  • %6
  • %2,4
  • %2,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,7
  • %0
  • %6,2
  • %1,6
  • %2,3
  • %58,7
  • %0
  • %6,2
  • %1,6
  • %2,3
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
12 3 2 2 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
AŞKALE
yukleniyor
AZİZİYE
yukleniyor
ÇAT
yukleniyor
HINIS
yukleniyor
HORASAN
yukleniyor
İSPİR
yukleniyor
KARAÇOBAN
yukleniyor
KARAYAZI
yukleniyor
KÖPRÜKÖY
yukleniyor
NARMAN
yukleniyor
OLTU
yukleniyor
OLUR
yukleniyor
PALANDÖKEN
yukleniyor
PASİNLER
yukleniyor
PAZARYOLU
yukleniyor
ŞENKAYA
yukleniyor
TEKMAN
yukleniyor
TORTUM
yukleniyor
UZUNDERE
yukleniyor
YAKUTİYE
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Sekmen AK Parti
  • Mahmut Uykusuz İYİ Parti
  • Barış Kemaloğlu HDP
  • Mehmet Sait Şimşek CHP
  • Atik Ağdağ SP
  • Katılım oranı % 81,4
  • Toplam seçmen498.556
  • Kullanılan oy405.591
  • Geçerli oy384.917
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14482.761
  • 30 Mar 14415.982
  • 30 Mar 14402.092
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2.284 / 2.284
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %62,8
  • %62,8
  • %0
  • %62,8
  • %62,8
  • %0
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %27,9
  • %25,4
  • %2,4
  • %27,9
  • %25,4
  • %2,4
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %9,3
  • %6
  • %2,3
  • %0,5
  • %9,3
  • %6
  • %2,3
  • %0,5
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
14 3 2 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
AŞKALE
yukleniyor
AZİZİYE
yukleniyor
ÇAT
yukleniyor
HINIS
yukleniyor
HORASAN
yukleniyor
İSPİR
yukleniyor
KARAÇOBAN
yukleniyor
KARAYAZI
yukleniyor
KÖPRÜKÖY
yukleniyor
NARMAN
yukleniyor
OLTU
yukleniyor
OLUR
yukleniyor
PALANDÖKEN
yukleniyor
PASİNLER
yukleniyor
PAZARYOLU
yukleniyor
ŞENKAYA
yukleniyor
TEKMAN
yukleniyor
TORTUM
yukleniyor
UZUNDERE
yukleniyor
YAKUTİYE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Sekmen AK Parti
  • Mahmut Uykusuz İYİ Parti
  • Barış Kemaloğlu HDP
  • Mehmet Sait Şimşek CHP
  • Atik Ağdağ SP
  • Katılım oranı % 81,4
  • Toplam seçmen498.556
  • Kullanılan oy405.591
  • Geçerli oy384.917
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14482.761
  • 30 Mar 14415.982
  • 30 Mar 14402.092
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 12 14 -2
  • MHP 2 0 +2
  • CHP 0 1 -1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 3 4 -1
  • SP 0 1 -1
  • DSP 0 0 0
  • BBP 2 0 +2
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 1 0 +1
  • Diğer 0 0 0

Erzurum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzurum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzurum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.284 / 2.284
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • %62,8
    241.742 oy
  • %25,4
    97.945 oy
  • %6
    23.167 oy
  • %2,4
    9.378 oy
  • %62,8
    241.742 oy
  • %25,4
    97.945 oy
  • %6
    23.167 oy
  • %2,4
    9.378 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • SP
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • %2,3
    8.668 oy
  • %0,5
    1.902 oy
  • %0,2
    866 oy
  • %0,2
    629 oy
  • %2,3
    8.668 oy
  • %0,5
    1.902 oy
  • %0,2
    866 oy
  • %0,2
    629 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    9.310 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • MHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0,2
    620 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    620 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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