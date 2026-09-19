Seçim Erzurum PALANDÖKEN Seçim Sonuçları – PALANDÖKEN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Erzurum PALANDÖKEN

Muhammet Sunar

AK Parti
%60,7
51.244 oy

Fatma Canan Uçar

İYİ Parti
%29,8
25.159 oy

Diğer

%9
8.039 oy
Erzurum - PALANDÖKEN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 345 / 345
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • HDP
  • SP
  • %60,7
  • %29,8
  • %3,5
  • %2,3
  • %1,9
  • %60,7
  • %29,8
  • %3,5
  • %2,3
  • %1,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,1
  • %0
  • %2,4
  • %3,2
  • %3,9
  • %59,1
  • %0
  • %2,4
  • %3,2
  • %3,9
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
AŞKALE
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AZİZİYE
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ÇAT
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HINIS
yukleniyor
HORASAN
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İSPİR
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KARAÇOBAN
yukleniyor
KARAYAZI
yukleniyor
KÖPRÜKÖY
yukleniyor
NARMAN
yukleniyor
OLTU
yukleniyor
OLUR
yukleniyor
PALANDÖKEN
yukleniyor
PASİNLER
yukleniyor
PAZARYOLU
yukleniyor
ŞENKAYA
yukleniyor
TEKMAN
yukleniyor
TORTUM
yukleniyor
UZUNDERE
yukleniyor
YAKUTİYE
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhammet Sunar AK Parti
  • Fatma Canan Uçar İYİ Parti
  • Recep Şendur BBP
  • Hüsnü Gül HDP
  • Ayhan Erkem SP
  • Katılım oranı % 78,3
  • Toplam seçmen112.337
  • Kullanılan oy87.997
  • Geçerli oy84.442
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14107.044
  • 30 Mar 1493.944
  • 30 Mar 1491.060
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Palandöken Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 345 / 345
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %60,7
  • %60,7
  • %60,7
  • %60,7
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %31,5
  • %29,8
  • %1,7
  • %31,5
  • %29,8
  • %1,7
  • Diğer
  • BBP
  • HDP
  • SP
  • %7,9
  • %3,5
  • %2,3
  • %1,9
  • %7,9
  • %3,5
  • %2,3
  • %1,9
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
AŞKALE
yukleniyor
AZİZİYE
yukleniyor
ÇAT
yukleniyor
HINIS
yukleniyor
HORASAN
yukleniyor
İSPİR
yukleniyor
KARAÇOBAN
yukleniyor
KARAYAZI
yukleniyor
KÖPRÜKÖY
yukleniyor
NARMAN
yukleniyor
OLTU
yukleniyor
OLUR
yukleniyor
PALANDÖKEN
yukleniyor
PASİNLER
yukleniyor
PAZARYOLU
yukleniyor
ŞENKAYA
yukleniyor
TEKMAN
yukleniyor
TORTUM
yukleniyor
UZUNDERE
yukleniyor
YAKUTİYE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhammet Sunar AK Parti
  • Fatma Canan Uçar İYİ Parti
  • Recep Şendur BBP
  • Hüsnü Gül HDP
  • Ayhan Erkem SP
  • Katılım oranı % 78,3
  • Toplam seçmen112.337
  • Kullanılan oy87.997
  • Geçerli oy84.442
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14107.044
  • 30 Mar 1493.944
  • 30 Mar 1491.060
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Palandöken Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

PALANDÖKEN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 345 / 345
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %60,7
    51.244 oy
  • %29,8
    25.159 oy
  • %3,5
    2.938 oy
  • %60,7
    51.244 oy
  • %29,8
    25.159 oy
  • %3,5
    2.938 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,1
    53.845 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    2.159 oy
  • %59,1
    53.845 oy
  • %0
  • %2,4
    2.159 oy
  • HDP
  • SP
  • CHP
  • %2,3
    1.948 oy
  • %1,9
    1.605 oy
  • %1,7
    1.409 oy
  • %2,3
    1.948 oy
  • %1,9
    1.605 oy
  • %1,7
    1.409 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,2
    2.921 oy
  • %3,9
    3.516 oy
  • %1,1
    1.035 oy
  • %3,2
    2.921 oy
  • %3,9
    3.516 oy
  • %1,1
    1.035 oy
  • BTP
  • %0,2
    139 oy
  • %0,2
    139 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    290 oy
  • %0,3
    290 oy

Erzurum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzurum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzurum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.284 / 2.284
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • %62,8
    241.742 oy
  • %25,4
    97.945 oy
  • %6
    23.167 oy
  • %2,4
    9.378 oy
  • %62,8
    241.742 oy
  • %25,4
    97.945 oy
  • %6
    23.167 oy
  • %2,4
    9.378 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • SP
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • %2,3
    8.668 oy
  • %0,5
    1.902 oy
  • %0,2
    866 oy
  • %0,2
    629 oy
  • %2,3
    8.668 oy
  • %0,5
    1.902 oy
  • %0,2
    866 oy
  • %0,2
    629 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    9.310 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • MHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0,2
    620 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    620 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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