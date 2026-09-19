31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Erzurum TORTUM
Muammer Yiğider
BBP
%49,8
6.269 oy
Ömer Hancı
AK Parti
%41,4
5.218 oy
Diğer
%9
1.107 oy
Erzurum - TORTUM İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 85 / 85
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Muammer Yiğider BBP
- Ömer Hancı AK Parti
- İkram Korkmaz İYİ Parti
- Yunus Keskin DP
- Fahri Keleş BTP
- Katılım oranı % 87
- Toplam seçmen15.120
- Kullanılan oy13.153
- Geçerli oy12.594
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1414.891
- 30 Mar 1412.901
- 30 Mar 1412.428
- Açılan sandık
- 85 / 85
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Muammer Yiğider BBP
- Ömer Hancı AK Parti
- İkram Korkmaz İYİ Parti
- Yunus Keskin DP
- Fahri Keleş BTP
- Katılım oranı % 87
- Toplam seçmen15.120
- Kullanılan oy13.153
- Geçerli oy12.594
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1414.891
- 30 Mar 1412.901
- 30 Mar 1412.428
TORTUM Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 85 / 85
- %100
Erzurum İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Erzurum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AşkaleAhmet Yaptırmış % 100 % 62,9 % 0 % 2,1 % 33,3 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AŞKALE Ahmet Yaptırmış % 100 % 62,87 % 0 % 2,08 % 33,25 % 0 % 1,5 SP
- AŞKALE (30 Mar 2014) Enver Başaran % 48,32 % 20,83 % 2,3 % 0 % 0 % 24,2 Bağımsız
-
AziziyeMuhammed Cevdet Orhan % 100 % 60,9 % 0 % 0,9 % 14,7 % 0 % 20,2 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AZİZİYE Muhammed Cevdet Orhan % 100 % 60,93 % 0 % 0,92 % 14,72 % 0 % 20,22 Bağımsız
- AZİZİYE (30 Mar 2014) Muhammed Cevdet Orhan % 66,17 % 29,76 % 0,55 % 0 % 0 % 2,37 SP
-
ÇatMelik Yaşar % 100 % 51 % 0 % 37,3 % 0 % 0 % 10,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAT Melik Yaşar % 100 % 51,05 % 0 % 37,33 % 0 % 0 % 10,84 SP
- ÇAT (30 Mar 2014) Arif Hikmet Kılıç % 28,92 % 17,93 % 32,23 % 0 % 4,62 % 11,65 BBP
-
HınısErdoğan Eren % 100 % 54,1 % 0 % 0 % 0 % 41 % 3,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HINIS Erdoğan Eren % 100 % 54,14 % 0 % 0 % 0 % 41,05 % 3,45 SP
- HINIS (30 Mar 2014) Hasan Basri Fırat % 26,91 % 0,63 % 12,77 % 0 % 39,08 % 19,09 SP
-
HorasanAbdulkadir Aydın % 100 % 56,1 % 0 % 0,7 % 38,5 % 2,5 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HORASAN Abdulkadir Aydın % 100 % 56,06 % 0 % 0,74 % 38,5 % 2,48 % 1,49 SP
- HORASAN (30 Mar 2014) Abdulkadir Aydın % 37,52 % 14,17 % 0,4 % 0 % 2,98 % 44,4 SP
-
İspirAhmet Coşkun % 100 % 0 % 66,6 % 1 % 1,7 % 0 % 10,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İSPİR Ahmet Coşkun % 100 % 0 % 66,62 % 1,02 % 1,7 % 0 % 10,74 SP
- İSPİR (30 Mar 2014) Osman Çakır % 52,93 % 44,34 % 1 % 0 % 0 % 1,46 SP
-
KaraçobanHalit Uğun % 100 % 41,9 % 0 % 1,6 % 0 % 54,6 % 1,2 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARAÇOBAN Halit Uğun % 100 % 41,88 % 0 % 1,61 % 0 % 54,61 % 1,22 TKP
- KARAÇOBAN (30 Mar 2014) İrfan Sarı % 37,76 % 0,56 % 0,75 % 0 % 59,24 % 1,27 BTP
-
KarayazıMelike Göksu % 100 % 31,8 % 0 % 1,5 % 3,2 % 61,8 % 0,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARAYAZI Melike Göksu % 100 % 31,85 % 0 % 1,47 % 3,21 % 61,83 % 0,71 Bağımsız
- KARAYAZI (30 Mar 2014) Memet Sait Karabakan % 27,49 % 0,27 % 0,45 % 0 % 62,08 % 8,07 SP
-
KöprüköyOsman Belli % 100 % 51,8 % 0 % 0,3 % 44,6 % 0,8 % 1,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KÖPRÜKÖY Osman Belli % 100 % 51,79 % 0 % 0,26 % 44,59 % 0,83 % 1,78 BBP
- KÖPRÜKÖY (30 Mar 2014) Osman Belli % 39,43 % 12,58 % 0,16 % 0 % 8,83 % 35,95 BBP
-
NarmanBurhanettin Eser % 100 % 63,2 % 0 % 0 % 4,4 % 0 % 29,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- NARMAN Burhanettin Eser % 100 % 63,24 % 0 % 0 % 4,45 % 0 % 29,29 BBP
- NARMAN (30 Mar 2014) Yücel Ahmet İşleyen % 42,03 % 14,71 % 1,38 % 0 % 0 % 19,26 Bağımsız
-
OltuNecmettin Taşci % 100 % 38,2 % 0 % 0,7 % 2,3 % 0 % 55,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- OLTU Necmettin Taşci % 100 % 38,24 % 0 % 0,74 % 2,29 % 0 % 55,73 BBP
- OLTU (30 Mar 2014) İbrahim Ziyrek % 61,05 % 34 % 0,51 % 0 % 0 % 3,86 SP
-
OlurSıddık Demircan % 100 % 38,7 % 0 % 2,7 % 4,8 % 0 % 48,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- OLUR Sıddık Demircan % 100 % 38,71 % 0 % 2,66 % 4,82 % 0 % 48,79 Bağımsız
- OLUR (30 Mar 2014) Rüstem Polat % 35,72 % 24,16 % 2,23 % 0 % 0 % 31,74 Bağımsız
-
PalandökenMuhammet Sunar % 100 % 60,7 % 0 % 1,7 % 29,8 % 2,3 % 3,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PALANDÖKEN Muhammet Sunar % 100 % 60,69 % 0 % 1,67 % 29,79 % 2,31 % 3,48 BBP
- PALANDÖKEN (30 Mar 2014) Orhan Bulutlar % 59,13 % 29,97 % 1,14 % 0 % 3,21 % 3,86 SP
-
PasinlerAhmet Dölekli % 100 % 49,6 % 0 % 1,5 % 25,6 % 0 % 21,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PASİNLER Ahmet Dölekli % 100 % 49,58 % 0 % 1,49 % 25,57 % 0 % 21,91 BBP
- PASİNLER (30 Mar 2014) Ünsal Sertoğlu % 58,51 % 36,75 % 0,71 % 0 % 0 % 3,49 SP
-
Pazaryoluİbrahim Şahin % 100 % 70,4 % 0 % 0,4 % 1,8 % 0 % 24,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PAZARYOLU İbrahim Şahin % 100 % 70,43 % 0 % 0,43 % 1,85 % 0 % 24,41 BBP
- PAZARYOLU (30 Mar 2014) Recep Kaplan % 57,7 % 2,84 % 1,02 % 0 % 0 % 36,81 Bağımsız
-
ŞenkayaYavuz Bedir % 100 % 49,9 % 0 % 39,4 % 0 % 0 % 6,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞENKAYA Yavuz Bedir % 100 % 49,92 % 0 % 39,41 % 0 % 0 % 6,15 DP
- ŞENKAYA (30 Mar 2014) Görbil Özcan % 43,91 % 8,2 % 35,17 % 0 % 1,27 % 10,23 DP
-
TekmanMuzahit Karakuş % 100 % 46,5 % 0 % 2,6 % 0 % 48,5 % 2,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TEKMAN Muzahit Karakuş % 100 % 46,5 % 0 % 2,59 % 0 % 48,53 % 2,38 SP
- TEKMAN (30 Mar 2014) Ali Sait Fırat % 24,84 % 0,23 % 1,09 % 0 % 60,34 % 11,53 SP
-
TortumMuammer Yiğider % 100 % 41,4 % 0 % 0,4 % 3 % 0 % 49,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TORTUM Muammer Yiğider % 100 % 41,43 % 0 % 0,44 % 3,01 % 0 % 49,78 BBP
- TORTUM (30 Mar 2014) Hasan Çakmak % 42,4 % 14,93 % 0,63 % 0 % 0 % 31,78 Bağımsız
-
UzundereHilmi Aktoprak % 100 % 0 % 80,5 % 0,8 % 12,1 % 0 % 3,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- UZUNDERE Hilmi Aktoprak % 100 % 0 % 80,46 % 0,85 % 12,05 % 0 % 3,75 SP
- UZUNDERE (30 Mar 2014) Muhammet Halis Özsoy % 57,6 % 31,41 % 0,6 % 0 % 0 % 9,99 SP
-
YakutiyeMahmut Uçar % 100 % 69,5 % 0 % 2,2 % 22,5 % 0 % 2,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YAKUTİYE Mahmut Uçar % 100 % 69,53 % 0 % 2,16 % 22,52 % 0 % 2,9 BBP
- YAKUTİYE (30 Mar 2014) Ali Korkut % 64,66 % 30,13 % 0,84 % 0 % 1,01 % 2,28 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Erzurum Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.284 / 2.284
- %100
-
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