Seçim Erzurum YAKUTİYE Seçim Sonuçları – YAKUTİYE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Erzurum YAKUTİYE

Mahmut Uçar

AK Parti
%69,5
60.966 oy

Alper Eminoğlu

İYİ Parti
%22,5
19.747 oy

Diğer

%7
6.965 oy
Erzurum - YAKUTİYE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 367 / 367
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • CHP
  • %69,5
  • %22,5
  • %2,9
  • %2,7
  • %2,2
  • %69,5
  • %22,5
  • %2,9
  • %2,7
  • %2,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,7
  • %0
  • %0,8
  • %2,3
  • %0,8
  • %64,7
  • %0
  • %0,8
  • %2,3
  • %0,8
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
AŞKALE
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AZİZİYE
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ÇAT
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HINIS
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HORASAN
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İSPİR
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KARAÇOBAN
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KARAYAZI
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KÖPRÜKÖY
yukleniyor
NARMAN
yukleniyor
OLTU
yukleniyor
OLUR
yukleniyor
PALANDÖKEN
yukleniyor
PASİNLER
yukleniyor
PAZARYOLU
yukleniyor
ŞENKAYA
yukleniyor
TEKMAN
yukleniyor
TORTUM
yukleniyor
UZUNDERE
yukleniyor
YAKUTİYE
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mahmut Uçar AK Parti
  • Alper Eminoğlu İYİ Parti
  • Zülküf Yüksel BBP
  • Abubekir Coşkun SP
  • Cemal Koçak CHP
  • Katılım oranı % 79,4
  • Toplam seçmen114.955
  • Kullanılan oy91.255
  • Geçerli oy87.678
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14110.290
  • 30 Mar 1496.794
  • 30 Mar 1493.723
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yakutiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 367 / 367
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %69,5
  • %69,5
  • %69,5
  • %69,5
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %24,7
  • %22,5
  • %2,2
  • %24,7
  • %22,5
  • %2,2
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %5,8
  • %2,9
  • %2,7
  • %0,2
  • %5,8
  • %2,9
  • %2,7
  • %0,2
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
AŞKALE
yukleniyor
AZİZİYE
yukleniyor
ÇAT
yukleniyor
HINIS
yukleniyor
HORASAN
yukleniyor
İSPİR
yukleniyor
KARAÇOBAN
yukleniyor
KARAYAZI
yukleniyor
KÖPRÜKÖY
yukleniyor
NARMAN
yukleniyor
OLTU
yukleniyor
OLUR
yukleniyor
PALANDÖKEN
yukleniyor
PASİNLER
yukleniyor
PAZARYOLU
yukleniyor
ŞENKAYA
yukleniyor
TEKMAN
yukleniyor
TORTUM
yukleniyor
UZUNDERE
yukleniyor
YAKUTİYE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mahmut Uçar AK Parti
  • Alper Eminoğlu İYİ Parti
  • Zülküf Yüksel BBP
  • Abubekir Coşkun SP
  • Cemal Koçak CHP
  • Katılım oranı % 79,4
  • Toplam seçmen114.955
  • Kullanılan oy91.255
  • Geçerli oy87.678
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14110.290
  • 30 Mar 1496.794
  • 30 Mar 1493.723
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yakutiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

YAKUTİYE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 367 / 367
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %69,5
    60.966 oy
  • %22,5
    19.747 oy
  • %69,5
    60.966 oy
  • %22,5
    19.747 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,7
    60.603 oy
  • %0
    0 oy
  • %64,7
    60.603 oy
  • %0
  • BBP
  • SP
  • %2,9
    2.540 oy
  • %2,7
    2.324 oy
  • %2,9
    2.540 oy
  • %2,7
    2.324 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    778 oy
  • %2,3
    2.134 oy
  • %0,8
    778 oy
  • %2,3
    2.134 oy
  • CHP
  • BTP
  • %2,2
    1.894 oy
  • %0,2
    207 oy
  • %2,2
    1.894 oy
  • %0,2
    207 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    791 oy
  • %0,2
    222 oy
  • %0,8
    791 oy
  • %0,2
    222 oy

Erzurum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzurum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzurum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.284 / 2.284
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • %62,8
    241.742 oy
  • %25,4
    97.945 oy
  • %6
    23.167 oy
  • %2,4
    9.378 oy
  • %62,8
    241.742 oy
  • %25,4
    97.945 oy
  • %6
    23.167 oy
  • %2,4
    9.378 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • SP
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • %2,3
    8.668 oy
  • %0,5
    1.902 oy
  • %0,2
    866 oy
  • %0,2
    629 oy
  • %2,3
    8.668 oy
  • %0,5
    1.902 oy
  • %0,2
    866 oy
  • %0,2
    629 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    9.310 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • MHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0,2
    620 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    620 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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