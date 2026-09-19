Seçim Erzurum KÖPRÜKÖY Seçim Sonuçları – KÖPRÜKÖY Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Erzurum KÖPRÜKÖY

Osman Belli

AK Parti
%51,8
4.171 oy

İbrahim Hakkı Yağanoğlu

İYİ Parti
%44,6
3.591 oy

Diğer

%3
291 oy
Erzurum - KÖPRÜKÖY İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 54 / 54
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • HDP
  • SP
  • %51,8
  • %44,6
  • %1,8
  • %0,8
  • %0,7
  • %51,8
  • %44,6
  • %1,8
  • %0,8
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,4
  • %0
  • %35,9
  • %8,8
  • %2,6
  • %39,4
  • %0
  • %35,9
  • %8,8
  • %2,6
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
AŞKALE
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AZİZİYE
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ÇAT
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HINIS
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HORASAN
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İSPİR
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KARAÇOBAN
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KARAYAZI
yukleniyor
KÖPRÜKÖY
yukleniyor
NARMAN
yukleniyor
OLTU
yukleniyor
OLUR
yukleniyor
PALANDÖKEN
yukleniyor
PASİNLER
yukleniyor
PAZARYOLU
yukleniyor
ŞENKAYA
yukleniyor
TEKMAN
yukleniyor
TORTUM
yukleniyor
UZUNDERE
yukleniyor
YAKUTİYE
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Belli AK Parti
  • İbrahim Hakkı Yağanoğlu İYİ Parti
  • İsmail İrmak BBP
  • Habip Kurt HDP
  • Ziya Balci SP
  • Katılım oranı % 86,2
  • Toplam seçmen9.684
  • Kullanılan oy8.348
  • Geçerli oy8.053
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.814
  • 30 Mar 148.357
  • 30 Mar 148.037
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Köprüköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 54 / 54
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %51,8
  • %51,8
  • %51,8
  • %51,8
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %44,9
  • %44,6
  • %0,3
  • %44,9
  • %44,6
  • %0,3
  • Diğer
  • BBP
  • HDP
  • SP
  • %3,4
  • %1,8
  • %0,8
  • %0,7
  • %3,4
  • %1,8
  • %0,8
  • %0,7
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
AŞKALE
yukleniyor
AZİZİYE
yukleniyor
ÇAT
yukleniyor
HINIS
yukleniyor
HORASAN
yukleniyor
İSPİR
yukleniyor
KARAÇOBAN
yukleniyor
KARAYAZI
yukleniyor
KÖPRÜKÖY
yukleniyor
NARMAN
yukleniyor
OLTU
yukleniyor
OLUR
yukleniyor
PALANDÖKEN
yukleniyor
PASİNLER
yukleniyor
PAZARYOLU
yukleniyor
ŞENKAYA
yukleniyor
TEKMAN
yukleniyor
TORTUM
yukleniyor
UZUNDERE
yukleniyor
YAKUTİYE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Belli AK Parti
  • İbrahim Hakkı Yağanoğlu İYİ Parti
  • İsmail İrmak BBP
  • Habip Kurt HDP
  • Ziya Balci SP
  • Katılım oranı % 86,2
  • Toplam seçmen9.684
  • Kullanılan oy8.348
  • Geçerli oy8.053
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.814
  • 30 Mar 148.357
  • 30 Mar 148.037
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Köprüköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KÖPRÜKÖY Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 54 / 54
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %51,8
    4.171 oy
  • %44,6
    3.591 oy
  • %1,8
    143 oy
  • %51,8
    4.171 oy
  • %44,6
    3.591 oy
  • %1,8
    143 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,4
    3.169 oy
  • %0
    0 oy
  • %35,9
    2.889 oy
  • %39,4
    3.169 oy
  • %0
  • %35,9
    2.889 oy
  • HDP
  • SP
  • CHP
  • %0,8
    67 oy
  • %0,7
    53 oy
  • %0,3
    21 oy
  • %0,8
    67 oy
  • %0,7
    53 oy
  • %0,3
    21 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %8,8
    710 oy
  • %2,6
    207 oy
  • %0,2
    13 oy
  • %8,8
    710 oy
  • %2,6
    207 oy
  • %0,2
    13 oy
  • BTP
  • %0,1
    7 oy
  • %0,1
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    38 oy
  • %0,5
    38 oy

Erzurum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzurum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzurum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.284 / 2.284
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • %62,8
    241.742 oy
  • %25,4
    97.945 oy
  • %6
    23.167 oy
  • %2,4
    9.378 oy
  • %62,8
    241.742 oy
  • %25,4
    97.945 oy
  • %6
    23.167 oy
  • %2,4
    9.378 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • SP
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • %2,3
    8.668 oy
  • %0,5
    1.902 oy
  • %0,2
    866 oy
  • %0,2
    629 oy
  • %2,3
    8.668 oy
  • %0,5
    1.902 oy
  • %0,2
    866 oy
  • %0,2
    629 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    9.310 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • MHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0,2
    620 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    620 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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