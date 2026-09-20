Seçim Kayseri Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Kayseri Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kayseri

Memduh Büyükkılıç

AK Parti
%63,4
500.621 oy

Dursun Ataş

İYİ Parti
%31,5
248.947 oy

Diğer

%5
40.182 oy
Kayseri İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 3.191 / 3.191
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %63,4
  • %31,5
  • %2,7
  • %0,6
  • %0,5
  • %63,4
  • %31,5
  • %2,7
  • %0,6
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
  • %0
  • %1,7
  • %0
  • %0,1
  • %58,9
  • %0
  • %1,7
  • %0
  • %0,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
11 4 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
AKKIŞLA
yukleniyor
BÜNYAN
yukleniyor
DEVELİ
yukleniyor
FELAHİYE
yukleniyor
HACILAR
yukleniyor
İNCESU
yukleniyor
KOCASİNAN
yukleniyor
MELİKGAZİ
yukleniyor
ÖZVATAN
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SARIOĞLAN
yukleniyor
SARIZ
yukleniyor
TALAS
yukleniyor
TOMARZA
yukleniyor
YAHYALI
yukleniyor
YEŞİLHİSAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Memduh Büyükkılıç AK Parti
  • Dursun Ataş İYİ Parti
  • Mahmut Arıkan SP
  • Cevzet Işık HDP
  • Mustafa Kurt BTP
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen957.078
  • Kullanılan oy820.938
  • Geçerli oy789.750
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14877.017
  • 30 Mar 14795.245
  • 30 Mar 14764.790
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 3.191 / 3.191
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %63,4
  • %63,4
  • %0
  • %63,4
  • %63,4
  • %0
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %31,5
  • %31,5
  • %31,5
  • %31,5
  • Diğer
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %5,1
  • %2,7
  • %0,6
  • %0,5
  • %5,1
  • %2,7
  • %0,6
  • %0,5
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
15 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
AKKIŞLA
yukleniyor
BÜNYAN
yukleniyor
DEVELİ
yukleniyor
FELAHİYE
yukleniyor
HACILAR
yukleniyor
İNCESU
yukleniyor
KOCASİNAN
yukleniyor
MELİKGAZİ
yukleniyor
ÖZVATAN
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SARIOĞLAN
yukleniyor
SARIZ
yukleniyor
TALAS
yukleniyor
TOMARZA
yukleniyor
YAHYALI
yukleniyor
YEŞİLHİSAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Memduh Büyükkılıç AK Parti
  • Dursun Ataş İYİ Parti
  • Mahmut Arıkan SP
  • Cevzet Işık HDP
  • Mustafa Kurt BTP
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen957.078
  • Kullanılan oy820.938
  • Geçerli oy789.750
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14877.017
  • 30 Mar 14795.245
  • 30 Mar 14764.790
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 11 12 -1
  • MHP 4 3 +1
  • CHP 0 1 -1
  • İYİ Parti 1 0 +1
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.191 / 3.191
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %63,4
    500.621 oy
  • %31,5
    248.947 oy
  • %2,7
    21.688 oy
  • %0,6
    4.542 oy
  • %63,4
    500.621 oy
  • %31,5
    248.947 oy
  • %2,7
    21.688 oy
  • %0,6
    4.542 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
    0 oy
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,5
    4.031 oy
  • %0,4
    3.218 oy
  • %0,4
    2.962 oy
  • %0,3
    2.380 oy
  • %0,5
    4.031 oy
  • %0,4
    3.218 oy
  • %0,4
    2.962 oy
  • %0,3
    2.380 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • %0,2
    1.361 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.361 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %27
    206.378 oy
  • %0
  • %27
    206.378 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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