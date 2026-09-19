Seçim Kayseri ÖZVATAN Seçim Sonuçları – ÖZVATAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kayseri ÖZVATAN

Halit Demir

MHP
%84
2.895 oy

Mehmet Bingöl

İYİ Parti
%14,6
503 oy

Diğer

%1
48 oy
Kayseri - ÖZVATAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %84
  • %14,6
  • %1
  • %0,3
  • %84
  • %14,6
  • %1
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,1
  • %0
  • %3,4
  • %0,1
  • %46,1
  • %0
  • %3,4
  • %0,1
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
AKKIŞLA
yukleniyor
BÜNYAN
yukleniyor
DEVELİ
yukleniyor
FELAHİYE
yukleniyor
HACILAR
yukleniyor
İNCESU
yukleniyor
KOCASİNAN
yukleniyor
MELİKGAZİ
yukleniyor
ÖZVATAN
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SARIOĞLAN
yukleniyor
SARIZ
yukleniyor
TALAS
yukleniyor
TOMARZA
yukleniyor
YAHYALI
yukleniyor
YEŞİLHİSAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halit Demir MHP
  • Mehmet Bingöl İYİ Parti
  • Vedat Ali Tur SP
  • Bilal Uruç BTP
  • Katılım oranı % 87,4
  • Toplam seçmen4.228
  • Kullanılan oy3.697
  • Geçerli oy3.446
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.748
  • 30 Mar 143.385
  • 30 Mar 143.248
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Özvatan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • %84
  • %84
  • %84
  • %84
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %14,6
  • %14,6
  • %14,6
  • %14,6
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %1,4
  • %1
  • %0,3
  • %1,4
  • %1
  • %0,3
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
AKKIŞLA
yukleniyor
BÜNYAN
yukleniyor
DEVELİ
yukleniyor
FELAHİYE
yukleniyor
HACILAR
yukleniyor
İNCESU
yukleniyor
KOCASİNAN
yukleniyor
MELİKGAZİ
yukleniyor
ÖZVATAN
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SARIOĞLAN
yukleniyor
SARIZ
yukleniyor
TALAS
yukleniyor
TOMARZA
yukleniyor
YAHYALI
yukleniyor
YEŞİLHİSAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halit Demir MHP
  • Mehmet Bingöl İYİ Parti
  • Vedat Ali Tur SP
  • Bilal Uruç BTP
  • Katılım oranı % 87,4
  • Toplam seçmen4.228
  • Kullanılan oy3.697
  • Geçerli oy3.446
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.748
  • 30 Mar 143.385
  • 30 Mar 143.248
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Özvatan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÖZVATAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %84
    2.895 oy
  • %14,6
    503 oy
  • %84
    2.895 oy
  • %14,6
    503 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,1
    1.498 oy
  • %0
    0 oy
  • %46,1
    1.498 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %1
    36 oy
  • %0,3
    12 oy
  • %1
    36 oy
  • %0,3
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,4
    110 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %3,4
    110 oy
  • %0,1
    4 oy

      Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 3.191 / 3.191
      • %100
      • AK Parti
      • İYİ Parti
      • SP
      • HDP
      • %63,4
        500.621 oy
      • %31,5
        248.947 oy
      • %2,7
        21.688 oy
      • %0,6
        4.542 oy
      • %63,4
        500.621 oy
      • %31,5
        248.947 oy
      • %2,7
        21.688 oy
      • %0,6
        4.542 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %58,9
        450.626 oy
      • %0
        0 oy
      • %1,7
        13.166 oy
      • %0
        0 oy
      • %58,9
        450.626 oy
      • %0
      • %1,7
        13.166 oy
      • %0
      • BTP
      • DSP
      • Bağımsız
      • VP
      • %0,5
        4.031 oy
      • %0,4
        3.218 oy
      • %0,4
        2.962 oy
      • %0,3
        2.380 oy
      • %0,5
        4.031 oy
      • %0,4
        3.218 oy
      • %0,4
        2.962 oy
      • %0,3
        2.380 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0,1
        1.140 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,3
        2.598 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,1
        1.140 oy
      • %0
      • %0,3
        2.598 oy
      • %0
      • TKP
      • MHP
      • %0,2
        1.361 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,2
        1.361 oy
      • %0
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %27
        206.378 oy
      • %0
      • %27
        206.378 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3