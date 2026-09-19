Seçim Kayseri KOCASİNAN Seçim Sonuçları – KOCASİNAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kayseri KOCASİNAN

Ahmet Çolakbayrakdar

AK Parti
%61,1
133.929 oy

Hasan Sami Özvarinli

İYİ Parti
%31,1
68.129 oy

Diğer

%8
17.238 oy
Kayseri - KOCASİNAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 834 / 834
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • HDP
  • %61,1
  • %31,1
  • %4,1
  • %2,3
  • %0,8
  • %61,1
  • %31,1
  • %4,1
  • %2,3
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,5
  • %0
  • %3,6
  • %1,5
  • %0
  • %57,5
  • %0
  • %3,6
  • %1,5
  • %0
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
AKKIŞLA
yukleniyor
BÜNYAN
yukleniyor
DEVELİ
yukleniyor
FELAHİYE
yukleniyor
HACILAR
yukleniyor
İNCESU
yukleniyor
KOCASİNAN
yukleniyor
MELİKGAZİ
yukleniyor
ÖZVATAN
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SARIOĞLAN
yukleniyor
SARIZ
yukleniyor
TALAS
yukleniyor
TOMARZA
yukleniyor
YAHYALI
yukleniyor
YEŞİLHİSAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Çolakbayrakdar AK Parti
  • Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti
  • Nevzat Yıldız BBP
  • Haşim Özçelik SP
  • Mustafa Öçal HDP
  • Katılım oranı % 85,1
  • Toplam seçmen267.480
  • Kullanılan oy227.543
  • Geçerli oy219.296
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14255.721
  • 30 Mar 14231.576
  • 30 Mar 14222.265
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kocasinan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 834 / 834
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %61,1
  • %61,1
  • %61,1
  • %61,1
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %31,1
  • %31,1
  • %31,1
  • %31,1
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • HDP
  • %7,9
  • %4,1
  • %2,3
  • %0,8
  • %7,9
  • %4,1
  • %2,3
  • %0,8
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
AKKIŞLA
yukleniyor
BÜNYAN
yukleniyor
DEVELİ
yukleniyor
FELAHİYE
yukleniyor
HACILAR
yukleniyor
İNCESU
yukleniyor
KOCASİNAN
yukleniyor
MELİKGAZİ
yukleniyor
ÖZVATAN
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SARIOĞLAN
yukleniyor
SARIZ
yukleniyor
TALAS
yukleniyor
TOMARZA
yukleniyor
YAHYALI
yukleniyor
YEŞİLHİSAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Çolakbayrakdar AK Parti
  • Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti
  • Nevzat Yıldız BBP
  • Haşim Özçelik SP
  • Mustafa Öçal HDP
  • Katılım oranı % 85,1
  • Toplam seçmen267.480
  • Kullanılan oy227.543
  • Geçerli oy219.296
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14255.721
  • 30 Mar 14231.576
  • 30 Mar 14222.265
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kocasinan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KOCASİNAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 834 / 834
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %61,1
    133.929 oy
  • %31,1
    68.129 oy
  • %4,1
    9.092 oy
  • %61,1
    133.929 oy
  • %31,1
    68.129 oy
  • %4,1
    9.092 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,5
    127.815 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,6
    7.908 oy
  • %57,5
    127.815 oy
  • %0
  • %3,6
    7.908 oy
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %2,3
    5.015 oy
  • %0,8
    1.716 oy
  • %0,4
    861 oy
  • %2,3
    5.015 oy
  • %0,8
    1.716 oy
  • %0,4
    861 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,5
    3.404 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    763 oy
  • %1,5
    3.404 oy
  • %0
  • %0,3
    763 oy
  • VP
  • %0,3
    554 oy
  • %0,3
    554 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.191 / 3.191
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %63,4
    500.621 oy
  • %31,5
    248.947 oy
  • %2,7
    21.688 oy
  • %0,6
    4.542 oy
  • %63,4
    500.621 oy
  • %31,5
    248.947 oy
  • %2,7
    21.688 oy
  • %0,6
    4.542 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
    0 oy
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,5
    4.031 oy
  • %0,4
    3.218 oy
  • %0,4
    2.962 oy
  • %0,3
    2.380 oy
  • %0,5
    4.031 oy
  • %0,4
    3.218 oy
  • %0,4
    2.962 oy
  • %0,3
    2.380 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • %0,2
    1.361 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.361 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %27
    206.378 oy
  • %0
  • %27
    206.378 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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