31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kayseri AKKIŞLA
Ayhan Arslan
AK Parti
%42,2
2.070 oy
Ali Ergül
BBP
%32,1
1.574 oy
Diğer
%26
1.262 oy
Kayseri - AKKIŞLA İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 22 / 22
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ayhan Arslan AK Parti
- Ali Ergül BBP
- Mustafa Güner CHP
- İsmet Demirkol DP
- Abdullah Çağrı Elgün SP
- Katılım oranı % 92,9
- Toplam seçmen5.629
- Kullanılan oy5.229
- Geçerli oy4.906
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 145.245
- 30 Mar 144.905
- 30 Mar 144.562
- Açılan sandık
- 22 / 22
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ayhan Arslan AK Parti
- Ali Ergül BBP
- Mustafa Güner CHP
- İsmet Demirkol DP
- Abdullah Çağrı Elgün SP
- Katılım oranı % 92,9
- Toplam seçmen5.629
- Kullanılan oy5.229
- Geçerli oy4.906
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 145.245
- 30 Mar 144.905
- 30 Mar 144.562
AKKIŞLA Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 22 / 22
- %100
Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AkkışlaAyhan Arslan % 100 % 42,2 % 0 % 14,8 % 0 % 0 % 32,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKKIŞLA Ayhan Arslan % 100 % 42,19 % 0 % 14,84 % 0 % 0 % 32,08 BBP
- AKKIŞLA (30 Mar 2014) Ali Ergül % 29,55 % 21,53 % 22,45 % 0 % 0 % 17,21 DP
-
BünyanÖzkan Altun % 100 % 58,5 % 0 % 20,4 % 0 % 0 % 11,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BÜNYAN Özkan Altun % 100 % 58,5 % 0 % 20,44 % 0 % 0 % 11,37 Bağımsız
- BÜNYAN (30 Mar 2014) Şinasi Gülcüoğlu % 51,26 % 38,4 % 8,36 % 0 % 0 % 0,92 SP
-
DeveliMehmet Cabbar % 100 % 48,2 % 0 % 0 % 23,8 % 0 % 25,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DEVELİ Mehmet Cabbar % 100 % 48,19 % 0 % 0 % 23,76 % 0 % 25,48 BBP
- DEVELİ (30 Mar 2014) Mehmet Cabbar % 56,73 % 37,08 % 3,72 % 0 % 0 % 1,44 SP
-
FelahiyeVural Coşkun % 100 % 43,8 % 0 % 0 % 28,6 % 0 % 23,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- FELAHİYE Vural Coşkun % 100 % 43,8 % 0 % 0 % 28,6 % 0 % 23,92 Bağımsız
- FELAHİYE (30 Mar 2014) Vural Coşkun % 44,01 % 32,31 % 22,22 % 0 % 0 % 0,85 SP
-
HacılarBilal Özdoğan % 100 % 60,8 % 0 % 3,7 % 0 % 0 % 31,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HACILAR Bilal Özdoğan % 100 % 60,82 % 0 % 3,65 % 0 % 0 % 31,87 SP
- HACILAR (30 Mar 2014) Doğan Ekici % 60,35 % 21,58 % 3,8 % 0 % 0 % 11,99 SP
-
İncesuMustafa İlmek % 100 % 45,5 % 0 % 0 % 50,3 % 0,8 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İNCESU Mustafa İlmek % 100 % 45,55 % 0 % 0 % 50,35 % 0,78 % 1,88 SP
- İNCESU (30 Mar 2014) Zekeriya Karayol % 51,15 % 42,02 % 3,19 % 0 % 0 % 1,48 BBP
-
KocasinanAhmet Çolakbayrakdar % 100 % 61,1 % 0 % 0 % 31,1 % 0,8 % 4,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KOCASİNAN Ahmet Çolakbayrakdar % 100 % 61,07 % 0 % 0 % 31,07 % 0,78 % 4,15 BBP
- KOCASİNAN (30 Mar 2014) Mustafa Çelik % 57,51 % 26,19 % 10,17 % 0 % 0 % 3,56 BBP
-
MelikgaziHacı Mustafa Palancıoğlu % 100 % 64,5 % 0 % 23,8 % 0 % 0 % 5,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MELİKGAZİ Hacı Mustafa Palancıoğlu % 100 % 64,54 % 0 % 23,76 % 0 % 0 % 5,92 BBP
- MELİKGAZİ (30 Mar 2014) Memduh Büyükkılıç % 61,17 % 25,54 % 8,28 % 0 % 0 % 2,52 BBP
-
ÖzvatanHalit Demir % 100 % 0 % 84 % 0 % 14,6 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÖZVATAN Halit Demir % 100 % 0 % 84,01 % 0 % 14,6 % 0 % 1,04 SP
- ÖZVATAN (30 Mar 2014) Halit Demir % 39,47 % 46,12 % 10,01 % 0 % 0 % 3,39 SP
-
PınarbaşıMenduh Uzunluoğlu % 100 % 0 % 42,4 % 31,6 % 21,4 % 0 % 3,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PINARBAŞI Menduh Uzunluoğlu % 100 % 0 % 42,38 % 31,6 % 21,38 % 0 % 3,69 BBP
- PINARBAŞI (30 Mar 2014) Dursun Ataş % 35,87 % 54,88 % 7,47 % 0 % 0 % 0,83 BBP
-
SarıoğlanBekir Ayyıldırım % 100 % 0 % 39 % 23,9 % 0 % 0 % 29,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SARIOĞLAN Bekir Ayyıldırım % 100 % 0 % 39 % 23,87 % 0 % 0 % 29,81 BBP
- SARIOĞLAN (30 Mar 2014) Ali Osman Yıldız % 28,21 % 38,93 % 30,05 % 0 % 0 % 1,22 BBP
-
SarızBaki Bayrak % 100 % 0 % 52,2 % 46,7 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SARIZ Baki Bayrak % 100 % 0 % 52,16 % 46,72 % 0 % 0 % 0,67 SP
- SARIZ (30 Mar 2014) Ömer Faruk Eroğlu % 26,8 % 21,02 % 29,64 % 0 % 0 % 20,08 BBP
-
TalasMustafa Yalçın % 100 % 55,7 % 0 % 0 % 40,5 % 0,3 % 2,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TALAS Mustafa Yalçın % 100 % 55,7 % 0 % 0 % 40,51 % 0,32 % 2,66 SP
- TALAS (30 Mar 2014) Hacı Mustafa Palancıoğlu % 47,16 % 41,35 % 7,66 % 0 % 0 % 1,89 SP
-
TomarzaDavut Şahin % 100 % 44,8 % 0 % 37,2 % 0 % 0 % 14,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TOMARZA Davut Şahin % 100 % 44,81 % 0 % 37,23 % 0 % 0 % 14,81 BBP
- TOMARZA (30 Mar 2014) Fahrettin Işık % 45,16 % 33,85 % 18,24 % 0 % 0 % 2,07 SP
-
YahyalıEsat Öztürk % 100 % 67,2 % 0 % 0 % 12,5 % 0 % 19,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YAHYALI Esat Öztürk % 100 % 67,23 % 0 % 0 % 12,48 % 0 % 19,88 SP
- YAHYALI (30 Mar 2014) Esat Öztürk % 59,78 % 10,53 % 1,19 % 0 % 0 % 27,55 SP
-
YeşilhisarHalit Taşyapan % 100 % 56,2 % 0 % 0 % 42,3 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YEŞİLHİSAR Halit Taşyapan % 100 % 56,23 % 0 % 0 % 42,28 % 0 % 0,71 SP
- YEŞİLHİSAR (30 Mar 2014) Abdulkadir Akdeniz % 45,58 % 32,34 % 18,89 % 0 % 0 % 1,82 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.191 / 3.191
- %100
-
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