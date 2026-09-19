Seçim Kayseri BÜNYAN Seçim Sonuçları – BÜNYAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kayseri BÜNYAN

Özkan Altun

AK Parti
%58,5
10.494 oy

Mustafa Navruz

CHP
%20,4
3.667 oy

Diğer

%21
3.777 oy
Kayseri - BÜNYAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 91 / 91
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • SP
  • BBP
  • %58,5
  • %20,4
  • %11,4
  • %4,9
  • %3
  • %58,5
  • %20,4
  • %11,4
  • %4,9
  • %3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,3
  • %8,4
  • %0
  • %0,9
  • %0,6
  • %51,3
  • %8,4
  • %0
  • %0,9
  • %0,6
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
AKKIŞLA
yukleniyor
BÜNYAN
yukleniyor
DEVELİ
yukleniyor
FELAHİYE
yukleniyor
HACILAR
yukleniyor
İNCESU
yukleniyor
KOCASİNAN
yukleniyor
MELİKGAZİ
yukleniyor
ÖZVATAN
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SARIOĞLAN
yukleniyor
SARIZ
yukleniyor
TALAS
yukleniyor
TOMARZA
yukleniyor
YAHYALI
yukleniyor
YEŞİLHİSAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Özkan Altun AK Parti
  • Mustafa Navruz CHP
  • Ömer Özcan Bağımsız
  • Hakan Çelik SP
  • Yaşar Özden BBP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen22.040
  • Kullanılan oy19.023
  • Geçerli oy17.938
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.810
  • 30 Mar 1419.048
  • 30 Mar 1418.226
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bünyan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 91 / 91
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %58,5
  • %58,5
  • %58,5
  • %58,5
  • MİLLET
  • CHP
  • %20,4
  • %20,4
  • %20,4
  • %20,4
  • Diğer
  • Bağımsız
  • SP
  • BBP
  • %21,1
  • %11,4
  • %4,9
  • %3
  • %21,1
  • %11,4
  • %4,9
  • %3
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
AKKIŞLA
yukleniyor
BÜNYAN
yukleniyor
DEVELİ
yukleniyor
FELAHİYE
yukleniyor
HACILAR
yukleniyor
İNCESU
yukleniyor
KOCASİNAN
yukleniyor
MELİKGAZİ
yukleniyor
ÖZVATAN
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SARIOĞLAN
yukleniyor
SARIZ
yukleniyor
TALAS
yukleniyor
TOMARZA
yukleniyor
YAHYALI
yukleniyor
YEŞİLHİSAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Özkan Altun AK Parti
  • Mustafa Navruz CHP
  • Ömer Özcan Bağımsız
  • Hakan Çelik SP
  • Yaşar Özden BBP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen22.040
  • Kullanılan oy19.023
  • Geçerli oy17.938
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.810
  • 30 Mar 1419.048
  • 30 Mar 1418.226
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bünyan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BÜNYAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 91 / 91
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %58,5
    10.494 oy
  • %20,4
    3.667 oy
  • %58,5
    10.494 oy
  • %20,4
    3.667 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,3
    9.343 oy
  • %8,4
    1.523 oy
  • %51,3
    9.343 oy
  • %8,4
    1.523 oy
  • Bağımsız
  • SP
  • %11,4
    2.040 oy
  • %4,9
    876 oy
  • %11,4
    2.040 oy
  • %4,9
    876 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    168 oy
  • %0
  • %0,9
    168 oy
  • BBP
  • BTP
  • %3
    540 oy
  • %1,8
    321 oy
  • %3
    540 oy
  • %1,8
    321 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    105 oy
  • %0
    9 oy
  • %0,6
    105 oy
  • %0
    9 oy

Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.191 / 3.191
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %63,4
    500.621 oy
  • %31,5
    248.947 oy
  • %2,7
    21.688 oy
  • %0,6
    4.542 oy
  • %63,4
    500.621 oy
  • %31,5
    248.947 oy
  • %2,7
    21.688 oy
  • %0,6
    4.542 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
    0 oy
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,5
    4.031 oy
  • %0,4
    3.218 oy
  • %0,4
    2.962 oy
  • %0,3
    2.380 oy
  • %0,5
    4.031 oy
  • %0,4
    3.218 oy
  • %0,4
    2.962 oy
  • %0,3
    2.380 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • %0,2
    1.361 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.361 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %27
    206.378 oy
  • %0
  • %27
    206.378 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3