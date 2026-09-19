Seçim Kayseri TALAS Seçim Sonuçları – TALAS Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kayseri TALAS

Mustafa Yalçın

AK Parti
%55,7
46.921 oy

Osman Haymana

İYİ Parti
%40,5
34.122 oy

Diğer

%3
3.198 oy
Kayseri - TALAS İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 321 / 321
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • VP
  • %55,7
  • %40,5
  • %2,7
  • %0,5
  • %0,4
  • %55,7
  • %40,5
  • %2,7
  • %0,5
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,2
  • %0
  • %1,9
  • %0,2
  • %0
  • %47,2
  • %0
  • %1,9
  • %0,2
  • %0
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
AKKIŞLA
yukleniyor
BÜNYAN
yukleniyor
DEVELİ
yukleniyor
FELAHİYE
yukleniyor
HACILAR
yukleniyor
İNCESU
yukleniyor
KOCASİNAN
yukleniyor
MELİKGAZİ
yukleniyor
ÖZVATAN
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SARIOĞLAN
yukleniyor
SARIZ
yukleniyor
TALAS
yukleniyor
TOMARZA
yukleniyor
YAHYALI
yukleniyor
YEŞİLHİSAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Yalçın AK Parti
  • Osman Haymana İYİ Parti
  • Harun Halilullah Toprak SP
  • İhsan Akşehirli BTP
  • Selma Tosun VP
  • Katılım oranı % 82,8
  • Toplam seçmen104.805
  • Kullanılan oy86.827
  • Geçerli oy84.241
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1480.573
  • 30 Mar 1472.129
  • 30 Mar 1469.857
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Talas Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 321 / 321
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %55,7
  • %55,7
  • %55,7
  • %55,7
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %40,5
  • %40,5
  • %40,5
  • %40,5
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • VP
  • %3,8
  • %2,7
  • %0,5
  • %0,4
  • %3,8
  • %2,7
  • %0,5
  • %0,4
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
AKKIŞLA
yukleniyor
BÜNYAN
yukleniyor
DEVELİ
yukleniyor
FELAHİYE
yukleniyor
HACILAR
yukleniyor
İNCESU
yukleniyor
KOCASİNAN
yukleniyor
MELİKGAZİ
yukleniyor
ÖZVATAN
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SARIOĞLAN
yukleniyor
SARIZ
yukleniyor
TALAS
yukleniyor
TOMARZA
yukleniyor
YAHYALI
yukleniyor
YEŞİLHİSAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Yalçın AK Parti
  • Osman Haymana İYİ Parti
  • Harun Halilullah Toprak SP
  • İhsan Akşehirli BTP
  • Selma Tosun VP
  • Katılım oranı % 82,8
  • Toplam seçmen104.805
  • Kullanılan oy86.827
  • Geçerli oy84.241
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1480.573
  • 30 Mar 1472.129
  • 30 Mar 1469.857
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Talas Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

TALAS Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 321 / 321
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %55,7
    46.921 oy
  • %40,5
    34.122 oy
  • %55,7
    46.921 oy
  • %40,5
    34.122 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,2
    32.944 oy
  • %0
    0 oy
  • %47,2
    32.944 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %2,7
    2.241 oy
  • %0,5
    380 oy
  • %2,7
    2.241 oy
  • %0,5
    380 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,9
    1.321 oy
  • %0,2
    109 oy
  • %1,9
    1.321 oy
  • %0,2
    109 oy
  • VP
  • HDP
  • %0,4
    304 oy
  • %0,3
    273 oy
  • %0,4
    304 oy
  • %0,3
    273 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.191 / 3.191
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %63,4
    500.621 oy
  • %31,5
    248.947 oy
  • %2,7
    21.688 oy
  • %0,6
    4.542 oy
  • %63,4
    500.621 oy
  • %31,5
    248.947 oy
  • %2,7
    21.688 oy
  • %0,6
    4.542 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
    0 oy
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,5
    4.031 oy
  • %0,4
    3.218 oy
  • %0,4
    2.962 oy
  • %0,3
    2.380 oy
  • %0,5
    4.031 oy
  • %0,4
    3.218 oy
  • %0,4
    2.962 oy
  • %0,3
    2.380 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • %0,2
    1.361 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.361 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %27
    206.378 oy
  • %0
  • %27
    206.378 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3