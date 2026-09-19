Seçim Kayseri PINARBAŞI Seçim Sonuçları – PINARBAŞI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kayseri PINARBAŞI

Menduh Uzunluoğlu

MHP
%42,4
7.415 oy
Deniz Yağan

Deniz Yağan

CHP
%31,6
5.529 oy

Diğer

%26
4.551 oy
Kayseri - PINARBAŞI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 146 / 146
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • %42,4
  • %31,6
  • %21,4
  • %3,7
  • %0,7
  • %42,4
  • %31,6
  • %21,4
  • %3,7
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,9
  • %7,5
  • %0
  • %0,8
  • %0,7
  • %54,9
  • %7,5
  • %0
  • %0,8
  • %0,7
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
AKKIŞLA
yukleniyor
BÜNYAN
yukleniyor
DEVELİ
yukleniyor
FELAHİYE
yukleniyor
HACILAR
yukleniyor
İNCESU
yukleniyor
KOCASİNAN
yukleniyor
MELİKGAZİ
yukleniyor
ÖZVATAN
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SARIOĞLAN
yukleniyor
SARIZ
yukleniyor
TALAS
yukleniyor
TOMARZA
yukleniyor
YAHYALI
yukleniyor
YEŞİLHİSAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Menduh Uzunluoğlu MHP
  • Deniz Yağan CHP
  • Cuma Sağlam İYİ Parti
  • Abdullah Yağmur BBP
  • Vacit Kip SP
  • Katılım oranı % 88,7
  • Toplam seçmen20.679
  • Kullanılan oy18.345
  • Geçerli oy17.495
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.793
  • 30 Mar 1416.693
  • 30 Mar 1416.092
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pınarbaşı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 146 / 146
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %53
  • %31,6
  • %21,4
  • %53
  • %31,6
  • %21,4
  • CUMHUR
  • MHP
  • %42,4
  • %42,4
  • %42,4
  • %42,4
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %4,6
  • %3,7
  • %0,7
  • %0,3
  • %4,6
  • %3,7
  • %0,7
  • %0,3
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
AKKIŞLA
yukleniyor
BÜNYAN
yukleniyor
DEVELİ
yukleniyor
FELAHİYE
yukleniyor
HACILAR
yukleniyor
İNCESU
yukleniyor
KOCASİNAN
yukleniyor
MELİKGAZİ
yukleniyor
ÖZVATAN
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SARIOĞLAN
yukleniyor
SARIZ
yukleniyor
TALAS
yukleniyor
TOMARZA
yukleniyor
YAHYALI
yukleniyor
YEŞİLHİSAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Menduh Uzunluoğlu MHP
  • Deniz Yağan CHP
  • Cuma Sağlam İYİ Parti
  • Abdullah Yağmur BBP
  • Vacit Kip SP
  • Katılım oranı % 88,7
  • Toplam seçmen20.679
  • Kullanılan oy18.345
  • Geçerli oy17.495
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.793
  • 30 Mar 1416.693
  • 30 Mar 1416.092
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pınarbaşı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

PINARBAŞI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 146 / 146
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • %42,4
    7.415 oy
  • %31,6
    5.529 oy
  • %42,4
    7.415 oy
  • %31,6
    5.529 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,9
    8.831 oy
  • %7,5
    1.202 oy
  • %54,9
    8.831 oy
  • %7,5
    1.202 oy
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %21,4
    3.741 oy
  • %3,7
    646 oy
  • %21,4
    3.741 oy
  • %3,7
    646 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    134 oy
  • %0
  • %0,8
    134 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,7
    118 oy
  • %0,3
    46 oy
  • %0,7
    118 oy
  • %0,3
    46 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    115 oy
  • %0,2
    37 oy
  • %0,7
    115 oy
  • %0,2
    37 oy

Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.191 / 3.191
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %63,4
    500.621 oy
  • %31,5
    248.947 oy
  • %2,7
    21.688 oy
  • %0,6
    4.542 oy
  • %63,4
    500.621 oy
  • %31,5
    248.947 oy
  • %2,7
    21.688 oy
  • %0,6
    4.542 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
    0 oy
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,5
    4.031 oy
  • %0,4
    3.218 oy
  • %0,4
    2.962 oy
  • %0,3
    2.380 oy
  • %0,5
    4.031 oy
  • %0,4
    3.218 oy
  • %0,4
    2.962 oy
  • %0,3
    2.380 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • %0,2
    1.361 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.361 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %27
    206.378 oy
  • %0
  • %27
    206.378 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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