Seçim Kayseri FELAHİYE Seçim Sonuçları – FELAHİYE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kayseri FELAHİYE

Vural Coşkun

AK Parti
%43,8
1.703 oy

Zayit Acı

İYİ Parti
%28,6
1.112 oy

Diğer

%27
1.073 oy
Kayseri - FELAHİYE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %43,8
  • %28,6
  • %23,9
  • %2,1
  • %1,6
  • %43,8
  • %28,6
  • %23,9
  • %2,1
  • %1,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44
  • %0
  • %0
  • %0,2
  • %0,9
  • %44
  • %0
  • %0
  • %0,2
  • %0,9
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
AKKIŞLA
yukleniyor
BÜNYAN
yukleniyor
DEVELİ
yukleniyor
FELAHİYE
yukleniyor
HACILAR
yukleniyor
İNCESU
yukleniyor
KOCASİNAN
yukleniyor
MELİKGAZİ
yukleniyor
ÖZVATAN
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SARIOĞLAN
yukleniyor
SARIZ
yukleniyor
TALAS
yukleniyor
TOMARZA
yukleniyor
YAHYALI
yukleniyor
YEŞİLHİSAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vural Coşkun AK Parti
  • Zayit Acı İYİ Parti
  • Mustafa Mihmat Bağımsız
  • Barış Göveç BTP
  • Sinan Taşçı SP
  • Katılım oranı % 80
  • Toplam seçmen5.193
  • Kullanılan oy4.152
  • Geçerli oy3.888
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.516
  • 30 Mar 144.184
  • 30 Mar 143.983
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Felahiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %43,8
  • %43,8
  • %43,8
  • %43,8
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %28,6
  • %28,6
  • %28,6
  • %28,6
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %27,6
  • %23,9
  • %2,1
  • %1,6
  • %27,6
  • %23,9
  • %2,1
  • %1,6
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
AKKIŞLA
yukleniyor
BÜNYAN
yukleniyor
DEVELİ
yukleniyor
FELAHİYE
yukleniyor
HACILAR
yukleniyor
İNCESU
yukleniyor
KOCASİNAN
yukleniyor
MELİKGAZİ
yukleniyor
ÖZVATAN
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SARIOĞLAN
yukleniyor
SARIZ
yukleniyor
TALAS
yukleniyor
TOMARZA
yukleniyor
YAHYALI
yukleniyor
YEŞİLHİSAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vural Coşkun AK Parti
  • Zayit Acı İYİ Parti
  • Mustafa Mihmat Bağımsız
  • Barış Göveç BTP
  • Sinan Taşçı SP
  • Katılım oranı % 80
  • Toplam seçmen5.193
  • Kullanılan oy4.152
  • Geçerli oy3.888
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.516
  • 30 Mar 144.184
  • 30 Mar 143.983
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Felahiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

FELAHİYE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %43,8
    1.703 oy
  • %28,6
    1.112 oy
  • %43,8
    1.703 oy
  • %28,6
    1.112 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44
    1.753 oy
  • %0
    0 oy
  • %44
    1.753 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • BTP
  • %23,9
    930 oy
  • %2,1
    82 oy
  • %23,9
    930 oy
  • %2,1
    82 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    9 oy
  • %0
  • %0,2
    9 oy
  • SP
  • %1,6
    61 oy
  • %1,6
    61 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    34 oy
  • %0,9
    34 oy

Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.191 / 3.191
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %63,4
    500.621 oy
  • %31,5
    248.947 oy
  • %2,7
    21.688 oy
  • %0,6
    4.542 oy
  • %63,4
    500.621 oy
  • %31,5
    248.947 oy
  • %2,7
    21.688 oy
  • %0,6
    4.542 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
    0 oy
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,5
    4.031 oy
  • %0,4
    3.218 oy
  • %0,4
    2.962 oy
  • %0,3
    2.380 oy
  • %0,5
    4.031 oy
  • %0,4
    3.218 oy
  • %0,4
    2.962 oy
  • %0,3
    2.380 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • %0,2
    1.361 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.361 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %27
    206.378 oy
  • %0
  • %27
    206.378 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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