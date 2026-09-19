Seçim Kayseri MELİKGAZİ Seçim Sonuçları – MELİKGAZİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kayseri MELİKGAZİ

Hacı Mustafa Palancıoğlu

AK Parti
%64,5
196.825 oy

Sema Karaoğlu

CHP
%23,8
72.469 oy

Diğer

%11
35.653 oy
Kayseri - MELİKGAZİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.124 / 1.124
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • SP
  • DP
  • %64,5
  • %23,8
  • %5,9
  • %3,9
  • %0,8
  • %64,5
  • %23,8
  • %5,9
  • %3,9
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,2
  • %8,3
  • %2,5
  • %1,7
  • %0,3
  • %61,2
  • %8,3
  • %2,5
  • %1,7
  • %0,3
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
AKKIŞLA
yukleniyor
BÜNYAN
yukleniyor
DEVELİ
yukleniyor
FELAHİYE
yukleniyor
HACILAR
yukleniyor
İNCESU
yukleniyor
KOCASİNAN
yukleniyor
MELİKGAZİ
yukleniyor
ÖZVATAN
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SARIOĞLAN
yukleniyor
SARIZ
yukleniyor
TALAS
yukleniyor
TOMARZA
yukleniyor
YAHYALI
yukleniyor
YEŞİLHİSAR
yukleniyor
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hacı Mustafa Palancıoğlu AK Parti
  • Sema Karaoğlu CHP
  • Öz Ferhat Aslan BBP
  • Sinan Aktaş SP
  • Kamil Karamete DP
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen374.617
  • Kullanılan oy317.849
  • Geçerli oy304.947
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14343.897
  • 30 Mar 14311.623
  • 30 Mar 14300.748
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Melikgazi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.124 / 1.124
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %64,5
  • %64,5
  • %64,5
  • %64,5
  • MİLLET
  • CHP
  • %23,8
  • %23,8
  • %23,8
  • %23,8
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • DP
  • %11,7
  • %5,9
  • %3,9
  • %0,8
  • %11,7
  • %5,9
  • %3,9
  • %0,8
Tüm Partiler
BÜN DVL FEL İNC PNB SRO SRZ TOM YHY YŞL AKK TLS KOC MLK HCL ÖZV
AKKIŞLA
yukleniyor
BÜNYAN
yukleniyor
DEVELİ
yukleniyor
FELAHİYE
yukleniyor
HACILAR
yukleniyor
İNCESU
yukleniyor
KOCASİNAN
yukleniyor
MELİKGAZİ
yukleniyor
ÖZVATAN
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SARIOĞLAN
yukleniyor
SARIZ
yukleniyor
TALAS
yukleniyor
TOMARZA
yukleniyor
YAHYALI
yukleniyor
YEŞİLHİSAR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hacı Mustafa Palancıoğlu AK Parti
  • Sema Karaoğlu CHP
  • Öz Ferhat Aslan BBP
  • Sinan Aktaş SP
  • Kamil Karamete DP
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen374.617
  • Kullanılan oy317.849
  • Geçerli oy304.947
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14343.897
  • 30 Mar 14311.623
  • 30 Mar 14300.748
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Melikgazi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MELİKGAZİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.124 / 1.124
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • %64,5
    196.825 oy
  • %23,8
    72.469 oy
  • %5,9
    18.039 oy
  • %64,5
    196.825 oy
  • %23,8
    72.469 oy
  • %5,9
    18.039 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,2
    183.968 oy
  • %8,3
    24.887 oy
  • %2,5
    7.578 oy
  • %61,2
    183.968 oy
  • %8,3
    24.887 oy
  • %2,5
    7.578 oy
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %3,9
    12.028 oy
  • %0,8
    2.306 oy
  • %0,4
    1.333 oy
  • %3,9
    12.028 oy
  • %0,8
    2.306 oy
  • %0,4
    1.333 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    5.192 oy
  • %0,3
    1.023 oy
  • %0,2
    678 oy
  • %1,7
    5.192 oy
  • %0,3
    1.023 oy
  • %0,2
    678 oy
  • VP
  • Bağımsız
  • %0,3
    1.038 oy
  • %0,3
    909 oy
  • %0,3
    1.038 oy
  • %0,3
    909 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    393 oy
  • %0
  • %0,1
    393 oy

Kayseri İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kayseri ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kayseri Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.191 / 3.191
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %63,4
    500.621 oy
  • %31,5
    248.947 oy
  • %2,7
    21.688 oy
  • %0,6
    4.542 oy
  • %63,4
    500.621 oy
  • %31,5
    248.947 oy
  • %2,7
    21.688 oy
  • %0,6
    4.542 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
    0 oy
  • %58,9
    450.626 oy
  • %0
  • %1,7
    13.166 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,5
    4.031 oy
  • %0,4
    3.218 oy
  • %0,4
    2.962 oy
  • %0,3
    2.380 oy
  • %0,5
    4.031 oy
  • %0,4
    3.218 oy
  • %0,4
    2.962 oy
  • %0,3
    2.380 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0
  • %0,3
    2.598 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • %0,2
    1.361 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.361 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %27
    206.378 oy
  • %0
  • %27
    206.378 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3