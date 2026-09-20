31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Düzce
Faruk Özlü
AK Parti
%47,1
44.299 oy
Ömer Küçük
İYİ Parti
%28
26.280 oy
Diğer
%25
23.394 oy
Düzce İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 354 / 354
- %100
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Faruk Özlü AK Parti
- Ömer Küçük İYİ Parti
- Erdoğan Bıyık MHP
- Aptullah Yalman SP
- Ferdi Çiçek BBP
- Katılım oranı % 85,4
- Toplam seçmen114.146
- Kullanılan oy97.505
- Geçerli oy93.973
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1498.699
- 30 Mar 1489.452
- 30 Mar 1486.311
- Açılan sandık
- 354 / 354
- %100
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Faruk Özlü AK Parti
- Ömer Küçük İYİ Parti
- Erdoğan Bıyık MHP
- Aptullah Yalman SP
- Ferdi Çiçek BBP
- Katılım oranı % 85,4
- Toplam seçmen114.146
- Kullanılan oy97.505
- Geçerli oy93.973
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1498.699
- 30 Mar 1489.452
- 30 Mar 1486.311
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- AKÇAKOCA MHP %41,5 AK Parti %36,3
- BEYKÖY AK Parti %48,1 AK Parti %46,7
- BOĞAZİÇİ AK Parti %58,3 AK Parti %57,4
- CUMAYERİ MHP %47 AK Parti %33,2
- ÇİLİMLİ AK Parti %50,5 AK Parti %68,4
- GÖLYAKA AK Parti %51,8 AK Parti %49,1
- GÜMÜŞOVA MHP %48,1 AK Parti %50,7
- KAYNAŞLI MHP %54,6 AK Parti %47
- MERKEZ AK Parti %47,1 AK Parti %54,5
- YIĞILCA MHP %47,5 AK Parti %53,6
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 5 9 -4
- MHP 5 0 +5
- CHP 0 0 0 ⚊
- İYİ Parti 0 0 0 ⚊
- HDP 0 0 0 ⚊
- SP 0 0 0 ⚊
- DSP 0 0 0 ⚊
- BBP 0 0 0 ⚊
- VP 0 0 0 ⚊
- DP 0 0 0 ⚊
- BTP 0 0 0 ⚊
- TKP 0 0 0 ⚊
- Bağımsız 0 0 0 ⚊
- Diğer 0 0 0 ⚊
Düzce İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Düzce ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AkçakocaMehmet Okan Yanmaz % 100 % 32,9 % 41,5 % 23,6 % 0 % 0 % 0,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKÇAKOCA Mehmet Okan Yanmaz % 100 % 32,91 % 41,48 % 23,59 % 0 % 0 % 0,84 Bağımsız
- AKÇAKOCA (30 Mar 2014) Cüneyt Yemenici % 36,33 % 34,68 % 26,26 % 0 % 0 % 2,53 SP
-
BeyköyOsman Kılıç % 100 % 48,1 % 40,9 % 0 % 7 % 0 % 3,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BEYKÖY Osman Kılıç % 100 % 48,09 % 40,91 % 0 % 7,04 % 0 % 3,82 SP
- BEYKÖY (30 Mar 2014) Osman Kılıç % 46,68 % 23,62 % 1,99 % 0 % 0 % 14,49 SP
-
Boğaziçiİbrahim Ercan % 100 % 58,3 % 35,8 % 0 % 5 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BOĞAZİÇİ İbrahim Ercan % 100 % 58,27 % 35,84 % 0 % 5,04 % 0 % 0,76 SP
- BOĞAZİÇİ (30 Mar 2014) İbrahim Ercan % 57,39 % 5,58 % 1,13 % 0 % 0 % 35,5 SP
-
CumayeriMustafa Koloğlu % 100 % 43,4 % 47 % 0 % 0 % 0 % 5,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- CUMAYERİ Mustafa Koloğlu % 100 % 43,36 % 47,03 % 0 % 0 % 0 % 5,19 BBP
- CUMAYERİ (30 Mar 2014) Recep Tuna % 33,18 % 20,75 % 1,23 % 0 % 0 % 25,43 Bağımsız
-
ÇilimliMuhsin Yavuz % 100 % 50,5 % 40,6 % 0 % 7,8 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇİLİMLİ Muhsin Yavuz % 100 % 50,52 % 40,65 % 0 % 7,75 % 0 % 0,93 SP
- ÇİLİMLİ (30 Mar 2014) Muhsin Yavuz % 68,42 % 16,14 % 11,57 % 0 % 0 % 3,57 SP
-
GölyakaYakup Demircan % 100 % 51,8 % 30,3 % 16,3 % 0 % 0 % 0,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖLYAKA Yakup Demircan % 100 % 51,81 % 30,33 % 16,26 % 0 % 0 % 0,62 Bağımsız
- GÖLYAKA (30 Mar 2014) Bekir Akbulut % 49,11 % 35,4 % 11,87 % 0 % 0 % 3,38 SP
-
GümüşovaMuharrem Tozan % 100 % 44,7 % 48,1 % 0 % 6,8 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜMÜŞOVA Muharrem Tozan % 100 % 44,66 % 48,12 % 0 % 6,82 % 0 % 0,38 SP
- GÜMÜŞOVA (30 Mar 2014) Ahmet Azap % 50,72 % 46,61 % 2,07 % 0 % 0 % 0,49 SP
-
KaynaşlıBirol Şahin % 100 % 39,3 % 54,6 % 0 % 4,8 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAYNAŞLI Birol Şahin % 100 % 39,35 % 54,61 % 0 % 4,81 % 0 % 1,05 SP
- KAYNAŞLI (30 Mar 2014) Erol Bayraktar % 46,98 % 2,18 % 12,56 % 0 % 0 % 38,01 SP
-
MerkezFaruk Özlü % 100 % 47,1 % 21,8 % 0 % 28 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Faruk Özlü % 100 % 47,14 % 21,75 % 0 % 27,97 % 0 % 0,92 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 54,53 % 37,66 % 3,96 % 0 % 0 % 2,24 SP
-
YığılcaRasim Çam % 100 % 45,2 % 47,5 % 6,9 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YIĞILCA Rasim Çam % 100 % 45,2 % 47,49 % 6,93 % 0 % 0 % 0,19 SP
- YIĞILCA (30 Mar 2014) Muzaffer Yiğit % 53,62 % 3,97 % 32,91 % 0 % 0 % 6,63 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Düzce Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 354 / 354
- %100
-
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