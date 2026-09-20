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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Düzce

Faruk Özlü

AK Parti
%47,1
44.299 oy

Ömer Küçük

İYİ Parti
%28
26.280 oy

Diğer

%25
23.394 oy
Düzce İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • BBP
  • %47,1
  • %28
  • %21,8
  • %0,9
  • %0,5
  • %47,1
  • %28
  • %21,8
  • %0,9
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,5
  • %0
  • %37,7
  • %2,2
  • %0,3
  • %54,5
  • %0
  • %37,7
  • %2,2
  • %0,3
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
5 5
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKÇ MER YIĞ CUM GÖL ÇİL GMŞ KYN
AKÇAKOCA
yukleniyor
CUMAYERİ
yukleniyor
ÇİLİMLİ
yukleniyor
GÖLYAKA
yukleniyor
GÜMÜŞOVA
yukleniyor
KAYNAŞLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
YIĞILCA
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Faruk Özlü AK Parti
  • Ömer Küçük İYİ Parti
  • Erdoğan Bıyık MHP
  • Aptullah Yalman SP
  • Ferdi Çiçek BBP
  • Katılım oranı % 85,4
  • Toplam seçmen114.146
  • Kullanılan oy97.505
  • Geçerli oy93.973
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1498.699
  • 30 Mar 1489.452
  • 30 Mar 1486.311
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Düzce İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %68,9
  • %47,1
  • %21,8
  • %68,9
  • %47,1
  • %21,8
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %28
  • %28
  • %28
  • %28
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %3,1
  • %0,9
  • %0,5
  • %0,5
  • %3,1
  • %0,9
  • %0,5
  • %0,5
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
10
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKÇ MER YIĞ CUM GÖL ÇİL GMŞ KYN
AKÇAKOCA
yukleniyor
CUMAYERİ
yukleniyor
ÇİLİMLİ
yukleniyor
GÖLYAKA
yukleniyor
GÜMÜŞOVA
yukleniyor
KAYNAŞLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
YIĞILCA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Faruk Özlü AK Parti
  • Ömer Küçük İYİ Parti
  • Erdoğan Bıyık MHP
  • Aptullah Yalman SP
  • Ferdi Çiçek BBP
  • Katılım oranı % 85,4
  • Toplam seçmen114.146
  • Kullanılan oy97.505
  • Geçerli oy93.973
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1498.699
  • 30 Mar 1489.452
  • 30 Mar 1486.311
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Düzce İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 5 9 -4
  • MHP 5 0 +5
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Düzce İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Düzce ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Düzce Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • %47,1
    44.299 oy
  • %28
    26.280 oy
  • %21,8
    20.443 oy
  • %0,9
    862 oy
  • %47,1
    44.299 oy
  • %28
    26.280 oy
  • %21,8
    20.443 oy
  • %0,9
    862 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,5
    47.063 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    32.501 oy
  • %2,2
    1.936 oy
  • %54,5
    47.063 oy
  • %0
  • %37,7
    32.501 oy
  • %2,2
    1.936 oy
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %0,5
    503 oy
  • %0,5
    469 oy
  • %0,5
    437 oy
  • %0,2
    226 oy
  • %0,5
    503 oy
  • %0,5
    469 oy
  • %0,5
    437 oy
  • %0,2
    226 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    295 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    683 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0,3
    295 oy
  • %0
  • %0,8
    683 oy
  • %0,1
    94 oy
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,2
    182 oy
  • %0,2
    162 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,2
    182 oy
  • %0,2
    162 oy
  • %0,1
    110 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    91 oy
  • %0

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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