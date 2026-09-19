Seçim Düzce ÇİLİMLİ Seçim Sonuçları – ÇİLİMLİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Düzce ÇİLİMLİ

Muhsin Yavuz

AK Parti
%50,5
2.288 oy

Ömer Demirtaş

MHP
%40,6
1.841 oy

Diğer

%8
400 oy
Düzce - ÇİLİMLİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %50,5
  • %40,6
  • %7,8
  • %0,9
  • %0,2
  • %50,5
  • %40,6
  • %7,8
  • %0,9
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %68,4
  • %16,1
  • %0
  • %3,6
  • %0,3
  • %68,4
  • %16,1
  • %0
  • %3,6
  • %0,3
Tüm Partiler
AKÇ MER YIĞ CUM GÖL ÇİL GMŞ KYN
AKÇAKOCA
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CUMAYERİ
yukleniyor
ÇİLİMLİ
yukleniyor
GÖLYAKA
yukleniyor
GÜMÜŞOVA
yukleniyor
KAYNAŞLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
YIĞILCA
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhsin Yavuz AK Parti
  • Ömer Demirtaş MHP
  • Mustafa Öztürk İYİ Parti
  • Bilal Çelebi SP
  • Tulgay Bayrak BTP
  • Katılım oranı % 89,3
  • Toplam seçmen5.225
  • Kullanılan oy4.665
  • Geçerli oy4.529
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.779
  • 30 Mar 144.401
  • 30 Mar 144.262
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çilimli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %91,2
  • %50,5
  • %40,6
  • %91,2
  • %50,5
  • %40,6
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %7,8
  • %7,8
  • %7,8
  • %7,8
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %1,1
  • %0,9
  • %0,2
  • %1,1
  • %0,9
  • %0,2
Tüm Partiler
AKÇ MER YIĞ CUM GÖL ÇİL GMŞ KYN
AKÇAKOCA
yukleniyor
CUMAYERİ
yukleniyor
ÇİLİMLİ
yukleniyor
GÖLYAKA
yukleniyor
GÜMÜŞOVA
yukleniyor
KAYNAŞLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
YIĞILCA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhsin Yavuz AK Parti
  • Ömer Demirtaş MHP
  • Mustafa Öztürk İYİ Parti
  • Bilal Çelebi SP
  • Tulgay Bayrak BTP
  • Katılım oranı % 89,3
  • Toplam seçmen5.225
  • Kullanılan oy4.665
  • Geçerli oy4.529
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.779
  • 30 Mar 144.401
  • 30 Mar 144.262
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çilimli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇİLİMLİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,5
    2.288 oy
  • %40,6
    1.841 oy
  • %50,5
    2.288 oy
  • %40,6
    1.841 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %68,4
    2.916 oy
  • %16,1
    688 oy
  • %68,4
    2.916 oy
  • %16,1
    688 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • %7,8
    351 oy
  • %0,9
    42 oy
  • %7,8
    351 oy
  • %0,9
    42 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %3,6
    152 oy
  • %0
  • %3,6
    152 oy
  • BTP
  • %0,2
    7 oy
  • %0,2
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    13 oy
  • %0,3
    13 oy

Düzce İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Düzce ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Düzce Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • %47,1
    44.299 oy
  • %28
    26.280 oy
  • %21,8
    20.443 oy
  • %0,9
    862 oy
  • %47,1
    44.299 oy
  • %28
    26.280 oy
  • %21,8
    20.443 oy
  • %0,9
    862 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,5
    47.063 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    32.501 oy
  • %2,2
    1.936 oy
  • %54,5
    47.063 oy
  • %0
  • %37,7
    32.501 oy
  • %2,2
    1.936 oy
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %0,5
    503 oy
  • %0,5
    469 oy
  • %0,5
    437 oy
  • %0,2
    226 oy
  • %0,5
    503 oy
  • %0,5
    469 oy
  • %0,5
    437 oy
  • %0,2
    226 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    295 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    683 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0,3
    295 oy
  • %0
  • %0,8
    683 oy
  • %0,1
    94 oy
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,2
    182 oy
  • %0,2
    162 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,2
    182 oy
  • %0,2
    162 oy
  • %0,1
    110 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    91 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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