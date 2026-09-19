Seçim Düzce YIĞILCA Seçim Sonuçları – YIĞILCA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Düzce YIĞILCA

Rasim Çam

MHP
%47,5
1.014 oy

Muzaffer Yiğit

AK Parti
%45,2
965 oy

Diğer

%8
156 oy
Düzce - YIĞILCA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %47,5
  • %45,2
  • %6,9
  • %0,2
  • %0,2
  • %47,5
  • %45,2
  • %6,9
  • %0,2
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4
  • %53,6
  • %32,9
  • %1,8
  • %1,1
  • %4
  • %53,6
  • %32,9
  • %1,8
  • %1,1
Tüm Partiler
AKÇ MER YIĞ CUM GÖL ÇİL GMŞ KYN
AKÇAKOCA
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CUMAYERİ
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ÇİLİMLİ
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GÖLYAKA
yukleniyor
GÜMÜŞOVA
yukleniyor
KAYNAŞLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
YIĞILCA
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rasim Çam MHP
  • Muzaffer Yiğit AK Parti
  • Zeynel Çamlı CHP
  • Musa Ergin SP
  • Yüksel Kurtoğlu BTP
  • Katılım oranı % 91,7
  • Toplam seçmen2.429
  • Kullanılan oy2.228
  • Geçerli oy2.135
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.259
  • 30 Mar 142.063
  • 30 Mar 141.990
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yığılca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %92,7
  • %47,5
  • %45,2
  • %92,7
  • %47,5
  • %45,2
  • MİLLET
  • CHP
  • %6,9
  • %6,9
  • %6,9
  • %6,9
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,4
  • %0,2
  • %0,2
  • %0,4
  • %0,2
  • %0,2
Tüm Partiler
AKÇ MER YIĞ CUM GÖL ÇİL GMŞ KYN
AKÇAKOCA
yukleniyor
CUMAYERİ
yukleniyor
ÇİLİMLİ
yukleniyor
GÖLYAKA
yukleniyor
GÜMÜŞOVA
yukleniyor
KAYNAŞLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
YIĞILCA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rasim Çam MHP
  • Muzaffer Yiğit AK Parti
  • Zeynel Çamlı CHP
  • Musa Ergin SP
  • Yüksel Kurtoğlu BTP
  • Katılım oranı % 91,7
  • Toplam seçmen2.429
  • Kullanılan oy2.228
  • Geçerli oy2.135
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.259
  • 30 Mar 142.063
  • 30 Mar 141.990
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yığılca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

YIĞILCA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %47,5
    1.014 oy
  • %45,2
    965 oy
  • %47,5
    1.014 oy
  • %45,2
    965 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4
    79 oy
  • %53,6
    1.067 oy
  • %4
    79 oy
  • %53,6
    1.067 oy
  • CHP
  • SP
  • %6,9
    148 oy
  • %0,2
    4 oy
  • %6,9
    148 oy
  • %0,2
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,9
    655 oy
  • %1,8
    36 oy
  • %32,9
    655 oy
  • %1,8
    36 oy
  • BTP
  • %0,2
    4 oy
  • %0,2
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    21 oy
  • %1,1
    21 oy

Düzce İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Düzce ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Düzce Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • %47,1
    44.299 oy
  • %28
    26.280 oy
  • %21,8
    20.443 oy
  • %0,9
    862 oy
  • %47,1
    44.299 oy
  • %28
    26.280 oy
  • %21,8
    20.443 oy
  • %0,9
    862 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,5
    47.063 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    32.501 oy
  • %2,2
    1.936 oy
  • %54,5
    47.063 oy
  • %0
  • %37,7
    32.501 oy
  • %2,2
    1.936 oy
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %0,5
    503 oy
  • %0,5
    469 oy
  • %0,5
    437 oy
  • %0,2
    226 oy
  • %0,5
    503 oy
  • %0,5
    469 oy
  • %0,5
    437 oy
  • %0,2
    226 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    295 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    683 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0,3
    295 oy
  • %0
  • %0,8
    683 oy
  • %0,1
    94 oy
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,2
    182 oy
  • %0,2
    162 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,2
    182 oy
  • %0,2
    162 oy
  • %0,1
    110 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    91 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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