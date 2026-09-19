Seçim Düzce KAYNAŞLI Seçim Sonuçları – KAYNAŞLI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Düzce KAYNAŞLI

Birol Şahin

MHP
%54,6
3.238 oy

Erol Bayraktar

AK Parti
%39,3
2.333 oy

Diğer

%6
358 oy
Düzce - KAYNAŞLI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 23 / 23
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • %54,6
  • %39,3
  • %4,8
  • %1
  • %0,1
  • %54,6
  • %39,3
  • %4,8
  • %1
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,2
  • %47
  • %0
  • %38
  • %0
  • %2,2
  • %47
  • %0
  • %38
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ MER YIĞ CUM GÖL ÇİL GMŞ KYN
AKÇAKOCA
yukleniyor
CUMAYERİ
yukleniyor
ÇİLİMLİ
yukleniyor
GÖLYAKA
yukleniyor
GÜMÜŞOVA
yukleniyor
KAYNAŞLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
YIĞILCA
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Birol Şahin MHP
  • Erol Bayraktar AK Parti
  • Mert Fatih Kesgin İYİ Parti
  • Hasan Akdoğan SP
  • Nihat Seymen DSP
  • Katılım oranı % 88,7
  • Toplam seçmen6.923
  • Kullanılan oy6.141
  • Geçerli oy5.929
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.629
  • 30 Mar 146.043
  • 30 Mar 145.828
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kaynaşlı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 23 / 23
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %94
  • %54,6
  • %39,3
  • %94
  • %54,6
  • %39,3
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %4,8
  • %4,8
  • %4,8
  • %4,8
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %1,2
  • %1
  • %0,1
  • %0,1
  • %1,2
  • %1
  • %0,1
  • %0,1
Tüm Partiler
AKÇ MER YIĞ CUM GÖL ÇİL GMŞ KYN
AKÇAKOCA
yukleniyor
CUMAYERİ
yukleniyor
ÇİLİMLİ
yukleniyor
GÖLYAKA
yukleniyor
GÜMÜŞOVA
yukleniyor
KAYNAŞLI
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
YIĞILCA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Birol Şahin MHP
  • Erol Bayraktar AK Parti
  • Mert Fatih Kesgin İYİ Parti
  • Hasan Akdoğan SP
  • Nihat Seymen DSP
  • Katılım oranı % 88,7
  • Toplam seçmen6.923
  • Kullanılan oy6.141
  • Geçerli oy5.929
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.629
  • 30 Mar 146.043
  • 30 Mar 145.828
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kaynaşlı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KAYNAŞLI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 23 / 23
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %54,6
    3.238 oy
  • %39,3
    2.333 oy
  • %54,6
    3.238 oy
  • %39,3
    2.333 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,2
    127 oy
  • %47
    2.738 oy
  • %2,2
    127 oy
  • %47
    2.738 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • %4,8
    285 oy
  • %1
    62 oy
  • %4,8
    285 oy
  • %1
    62 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %38
    2.215 oy
  • %0
  • %38
    2.215 oy
  • DSP
  • BTP
  • %0,1
    8 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %0,1
    8 oy
  • %0,1
    3 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    16 oy
  • %0
  • %0,3
    16 oy

Düzce İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Düzce ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Düzce Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • %47,1
    44.299 oy
  • %28
    26.280 oy
  • %21,8
    20.443 oy
  • %0,9
    862 oy
  • %47,1
    44.299 oy
  • %28
    26.280 oy
  • %21,8
    20.443 oy
  • %0,9
    862 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,5
    47.063 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    32.501 oy
  • %2,2
    1.936 oy
  • %54,5
    47.063 oy
  • %0
  • %37,7
    32.501 oy
  • %2,2
    1.936 oy
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %0,5
    503 oy
  • %0,5
    469 oy
  • %0,5
    437 oy
  • %0,2
    226 oy
  • %0,5
    503 oy
  • %0,5
    469 oy
  • %0,5
    437 oy
  • %0,2
    226 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    295 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    683 oy
  • %0,1
    94 oy
  • %0,3
    295 oy
  • %0
  • %0,8
    683 oy
  • %0,1
    94 oy
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,2
    182 oy
  • %0,2
    162 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,2
    182 oy
  • %0,2
    162 oy
  • %0,1
    110 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    91 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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