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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Konya

Uğur İbrahim Altay

AK Parti
%70,5
859.115 oy

Oğuz Şimşek

İYİ Parti
%20,2
245.997 oy

Diğer

%9
112.925 oy
Konya İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 5.044 / 5.044
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %70,5
  • %20,2
  • %4,1
  • %2,2
  • %0,7
  • %70,5
  • %20,2
  • %4,1
  • %2,2
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,3
  • %0
  • %7,5
  • %1,9
  • %0,1
  • %64,3
  • %0
  • %7,5
  • %1,9
  • %0,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
24 4 2 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
AHIRLI
yukleniyor
AKÖREN
yukleniyor
AKŞEHİR
yukleniyor
ALTINEKİN
yukleniyor
BEYŞEHİR
yukleniyor
BOZKIR
yukleniyor
CİHANBEYLİ
yukleniyor
ÇELTİK
yukleniyor
ÇUMRA
yukleniyor
DERBENT
yukleniyor
DEREBUCAK
yukleniyor
DOĞANHİSAR
yukleniyor
EMİRGAZİ
yukleniyor
EREĞLİ
yukleniyor
GÜNEYSINIR
yukleniyor
HADİM
yukleniyor
HALKAPINAR
yukleniyor
HÜYÜK
yukleniyor
ILGIN
yukleniyor
KADINHANI
yukleniyor
KARAPINAR
yukleniyor
KARATAY
yukleniyor
KULU
yukleniyor
MERAM
yukleniyor
SARAYÖNÜ
yukleniyor
SELÇUKLU
yukleniyor
SEYDİŞEHİR
yukleniyor
TAŞKENT
yukleniyor
TUZLUKÇU
yukleniyor
YALIHÜYÜK
yukleniyor
YUNAK
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • Bağımsız
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Uğur İbrahim Altay AK Parti
  • Oğuz Şimşek İYİ Parti
  • Hasan Hüseyin Uyar SP
  • Gıyasettin Almaz HDP
  • Hüseyin Akbal BTP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen1.522.655
  • Kullanılan oy1.285.194
  • Geçerli oy1.218.037
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.401.416
  • 30 Mar 141.264.361
  • 30 Mar 141.205.550
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Konya Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 5.044 / 5.044
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %70,5
  • %70,5
  • %0
  • %70,5
  • %70,5
  • %0
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %20,2
  • %20,2
  • %0
  • %20,2
  • %20,2
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %9,3
  • %4,1
  • %2,2
  • %0,7
  • %9,3
  • %4,1
  • %2,2
  • %0,7
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
28 2 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
AHIRLI
yukleniyor
AKÖREN
yukleniyor
AKŞEHİR
yukleniyor
ALTINEKİN
yukleniyor
BEYŞEHİR
yukleniyor
BOZKIR
yukleniyor
CİHANBEYLİ
yukleniyor
ÇELTİK
yukleniyor
ÇUMRA
yukleniyor
DERBENT
yukleniyor
DEREBUCAK
yukleniyor
DOĞANHİSAR
yukleniyor
EMİRGAZİ
yukleniyor
EREĞLİ
yukleniyor
GÜNEYSINIR
yukleniyor
HADİM
yukleniyor
HALKAPINAR
yukleniyor
HÜYÜK
yukleniyor
ILGIN
yukleniyor
KADINHANI
yukleniyor
KARAPINAR
yukleniyor
KARATAY
yukleniyor
KULU
yukleniyor
MERAM
yukleniyor
SARAYÖNÜ
yukleniyor
SELÇUKLU
yukleniyor
SEYDİŞEHİR
yukleniyor
TAŞKENT
yukleniyor
TUZLUKÇU
yukleniyor
YALIHÜYÜK
yukleniyor
YUNAK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Uğur İbrahim Altay AK Parti
  • Oğuz Şimşek İYİ Parti
  • Hasan Hüseyin Uyar SP
  • Gıyasettin Almaz HDP
  • Hüseyin Akbal BTP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen1.522.655
  • Kullanılan oy1.285.194
  • Geçerli oy1.218.037
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.401.416
  • 30 Mar 141.264.361
  • 30 Mar 141.205.550
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Konya Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 24 26 -2
  • MHP 4 3 +1
  • CHP 1 1 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 1 -1
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 2 0 +2
  • Diğer 0 0 0

Konya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Konya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Konya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.044 / 5.044
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %70,5
    859.115 oy
  • %20,2
    245.997 oy
  • %4,1
    50.099 oy
  • %2,2
    26.589 oy
  • %70,5
    859.115 oy
  • %20,2
    245.997 oy
  • %4,1
    50.099 oy
  • %2,2
    26.589 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,3
    774.717 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,5
    90.086 oy
  • %1,9
    23.420 oy
  • %64,3
    774.717 oy
  • %0
  • %7,5
    90.086 oy
  • %1,9
    23.420 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • DSP
  • DP
  • %0,7
    8.623 oy
  • %0,7
    8.368 oy
  • %0,5
    6.486 oy
  • %0,5
    5.647 oy
  • %0,7
    8.623 oy
  • %0,7
    8.368 oy
  • %0,5
    6.486 oy
  • %0,5
    5.647 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.400 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    683 oy
  • %0,4
    4.557 oy
  • %0,1
    1.400 oy
  • %0
  • %0,1
    683 oy
  • %0,4
    4.557 oy
  • TKP
  • VP
  • MHP
  • CHP
  • %0,3
    3.690 oy
  • %0,3
    3.423 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    3.690 oy
  • %0,3
    3.423 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %18,5
    222.504 oy
  • %5,7
    69.115 oy
  • %0
  • %0
  • %18,5
    222.504 oy
  • %5,7
    69.115 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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