Seçim Konya ALTINEKİN Seçim Sonuçları – ALTINEKİN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Konya ALTINEKİN

Muharrem Dere

AK Parti
%61,4
5.759 oy

Sırrı Ezdemir

İYİ Parti
%37,7
3.533 oy

Diğer

%1
81 oy
Konya - ALTINEKİN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %61,4
  • %37,7
  • %0,6
  • %0,2
  • %61,4
  • %37,7
  • %0,6
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,3
  • %0
  • %26
  • %0,1
  • %56,3
  • %0
  • %26
  • %0,1
Tüm Partiler
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
AHIRLI
yukleniyor
AKÖREN
yukleniyor
AKŞEHİR
yukleniyor
ALTINEKİN
yukleniyor
BEYŞEHİR
yukleniyor
BOZKIR
yukleniyor
CİHANBEYLİ
yukleniyor
ÇELTİK
yukleniyor
ÇUMRA
yukleniyor
DERBENT
yukleniyor
DEREBUCAK
yukleniyor
DOĞANHİSAR
yukleniyor
EMİRGAZİ
yukleniyor
EREĞLİ
yukleniyor
GÜNEYSINIR
yukleniyor
HADİM
yukleniyor
HALKAPINAR
yukleniyor
HÜYÜK
yukleniyor
ILGIN
yukleniyor
KADINHANI
yukleniyor
KARAPINAR
yukleniyor
KARATAY
yukleniyor
KULU
yukleniyor
MERAM
yukleniyor
SARAYÖNÜ
yukleniyor
SELÇUKLU
yukleniyor
SEYDİŞEHİR
yukleniyor
TAŞKENT
yukleniyor
TUZLUKÇU
yukleniyor
YALIHÜYÜK
yukleniyor
YUNAK
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • Bağımsız
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muharrem Dere AK Parti
  • Sırrı Ezdemir İYİ Parti
  • Mustafa Özeskici SP
  • Fatma Çobanoğlu BTP
  • Katılım oranı % 95
  • Toplam seçmen10.191
  • Kullanılan oy9.677
  • Geçerli oy9.373
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.749
  • 30 Mar 149.380
  • 30 Mar 149.129
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altınekin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %61,4
  • %61,4
  • %61,4
  • %61,4
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %37,7
  • %37,7
  • %37,7
  • %37,7
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,9
  • %0,6
  • %0,2
  • %0,9
  • %0,6
  • %0,2
Tüm Partiler
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
AHIRLI
yukleniyor
AKÖREN
yukleniyor
AKŞEHİR
yukleniyor
ALTINEKİN
yukleniyor
BEYŞEHİR
yukleniyor
BOZKIR
yukleniyor
CİHANBEYLİ
yukleniyor
ÇELTİK
yukleniyor
ÇUMRA
yukleniyor
DERBENT
yukleniyor
DEREBUCAK
yukleniyor
DOĞANHİSAR
yukleniyor
EMİRGAZİ
yukleniyor
EREĞLİ
yukleniyor
GÜNEYSINIR
yukleniyor
HADİM
yukleniyor
HALKAPINAR
yukleniyor
HÜYÜK
yukleniyor
ILGIN
yukleniyor
KADINHANI
yukleniyor
KARAPINAR
yukleniyor
KARATAY
yukleniyor
KULU
yukleniyor
MERAM
yukleniyor
SARAYÖNÜ
yukleniyor
SELÇUKLU
yukleniyor
SEYDİŞEHİR
yukleniyor
TAŞKENT
yukleniyor
TUZLUKÇU
yukleniyor
YALIHÜYÜK
yukleniyor
YUNAK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muharrem Dere AK Parti
  • Sırrı Ezdemir İYİ Parti
  • Mustafa Özeskici SP
  • Fatma Çobanoğlu BTP
  • Katılım oranı % 95
  • Toplam seçmen10.191
  • Kullanılan oy9.677
  • Geçerli oy9.373
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.749
  • 30 Mar 149.380
  • 30 Mar 149.129
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altınekin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ALTINEKİN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %61,4
    5.759 oy
  • %37,7
    3.533 oy
  • %61,4
    5.759 oy
  • %37,7
    3.533 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,3
    5.137 oy
  • %0
    0 oy
  • %56,3
    5.137 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %0,6
    60 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %0,6
    60 oy
  • %0,2
    21 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26
    2.378 oy
  • %0,1
    8 oy
  • %26
    2.378 oy
  • %0,1
    8 oy

      Konya İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Konya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Konya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 5.044 / 5.044
      • %100
      • AK Parti
      • İYİ Parti
      • SP
      • HDP
      • %70,5
        859.115 oy
      • %20,2
        245.997 oy
      • %4,1
        50.099 oy
      • %2,2
        26.589 oy
      • %70,5
        859.115 oy
      • %20,2
        245.997 oy
      • %4,1
        50.099 oy
      • %2,2
        26.589 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %64,3
        774.717 oy
      • %0
        0 oy
      • %7,5
        90.086 oy
      • %1,9
        23.420 oy
      • %64,3
        774.717 oy
      • %0
      • %7,5
        90.086 oy
      • %1,9
        23.420 oy
      • BTP
      • Bağımsız
      • DSP
      • DP
      • %0,7
        8.623 oy
      • %0,7
        8.368 oy
      • %0,5
        6.486 oy
      • %0,5
        5.647 oy
      • %0,7
        8.623 oy
      • %0,7
        8.368 oy
      • %0,5
        6.486 oy
      • %0,5
        5.647 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0,1
        1.400 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,1
        683 oy
      • %0,4
        4.557 oy
      • %0,1
        1.400 oy
      • %0
      • %0,1
        683 oy
      • %0,4
        4.557 oy
      • TKP
      • VP
      • MHP
      • CHP
      • %0,3
        3.690 oy
      • %0,3
        3.423 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,3
        3.690 oy
      • %0,3
        3.423 oy
      • %0
      • %0
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %18,5
        222.504 oy
      • %5,7
        69.115 oy
      • %0
      • %0
      • %18,5
        222.504 oy
      • %5,7
        69.115 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3