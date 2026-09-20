Seçim Aksaray Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Aksaray Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Aksaray

Evren Dinçer

AK Parti
%40,5
45.253 oy

Sefer Alkan

MHP
%39,4
44.015 oy

Diğer

%21
22.544 oy
Aksaray İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 433 / 433
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BBP
  • %40,5
  • %39,4
  • %18,2
  • %0,6
  • %0,4
  • %40,5
  • %39,4
  • %18,2
  • %0,6
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,9
  • %34,3
  • %0
  • %0,9
  • %1,1
  • %56,9
  • %34,3
  • %0
  • %0,9
  • %1,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
13 6 2 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER ORT AĞÇ GZL SRY ESK GÜL
AĞAÇÖREN
yukleniyor
ESKİL
yukleniyor
GÜLAĞAÇ
yukleniyor
GÜZELYURT
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTAKÖY
yukleniyor
SARIYAHŞİ
yukleniyor
SULTANHANI
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Evren Dinçer AK Parti
  • Sefer Alkan MHP
  • Özhan Türemiş İYİ Parti
  • Levent Serdar Şahin SP
  • Ahmet Karaman BBP
  • Katılım oranı % 81,9
  • Toplam seçmen141.003
  • Kullanılan oy115.437
  • Geçerli oy111.812
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14123.571
  • 30 Mar 14106.293
  • 30 Mar 14102.592
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aksaray İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 433 / 433
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %79,8
  • %40,5
  • %39,4
  • %79,8
  • %40,5
  • %39,4
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %18,2
  • %18,2
  • %0
  • %18,2
  • %18,2
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %1,9
  • %0,6
  • %0,4
  • %0,2
  • %1,9
  • %0,6
  • %0,4
  • %0,2
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
19 2 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER ORT AĞÇ GZL SRY ESK GÜL
AĞAÇÖREN
yukleniyor
ESKİL
yukleniyor
GÜLAĞAÇ
yukleniyor
GÜZELYURT
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTAKÖY
yukleniyor
SARIYAHŞİ
yukleniyor
SULTANHANI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Evren Dinçer AK Parti
  • Sefer Alkan MHP
  • Özhan Türemiş İYİ Parti
  • Levent Serdar Şahin SP
  • Ahmet Karaman BBP
  • Katılım oranı % 81,9
  • Toplam seçmen141.003
  • Kullanılan oy115.437
  • Geçerli oy111.812
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14123.571
  • 30 Mar 14106.293
  • 30 Mar 14102.592
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Aksaray İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 13 7 +6
  • MHP 6 3 +3
  • CHP 2 0 +2
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 1 0 +1
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Aksaray İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aksaray ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aksaray Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 433 / 433
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %40,5
    45.253 oy
  • %39,4
    44.015 oy
  • %18,2
    20.373 oy
  • %0,6
    690 oy
  • %40,5
    45.253 oy
  • %39,4
    44.015 oy
  • %18,2
    20.373 oy
  • %0,6
    690 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,9
    58.363 oy
  • %34,3
    35.163 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    965 oy
  • %56,9
    58.363 oy
  • %34,3
    35.163 oy
  • %0
  • %0,9
    965 oy
  • BBP
  • DP
  • BTP
  • DSP
  • %0,4
    477 oy
  • %0,2
    268 oy
  • %0,2
    228 oy
  • %0,2
    194 oy
  • %0,4
    477 oy
  • %0,2
    268 oy
  • %0,2
    228 oy
  • %0,2
    194 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    1.079 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    260 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %1,1
    1.079 oy
  • %0
  • %0,3
    260 oy
  • %0,1
    83 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • VP
  • CHP
  • %0,1
    131 oy
  • %0,1
    130 oy
  • %0
    53 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    131 oy
  • %0,1
    130 oy
  • %0
    53 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,5
    6.679 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %6,5
    6.679 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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