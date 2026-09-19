Seçim Aksaray MERKEZ Seçim Sonuçları – MERKEZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Aksaray MERKEZ

Evren Dinçer

AK Parti
%40,5
45.253 oy

Sefer Alkan

MHP
%39,4
44.015 oy

Diğer

%21
22.544 oy
Aksaray - MERKEZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 433 / 433
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BBP
  • %40,5
  • %39,4
  • %18,2
  • %0,6
  • %0,4
  • %40,5
  • %39,4
  • %18,2
  • %0,6
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,9
  • %34,3
  • %0
  • %0,9
  • %1,1
  • %56,9
  • %34,3
  • %0
  • %0,9
  • %1,1
Tüm Partiler
MER ORT AĞÇ GZL SRY ESK GÜL
AĞAÇÖREN
yukleniyor
ESKİL
yukleniyor
GÜLAĞAÇ
yukleniyor
GÜZELYURT
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTAKÖY
yukleniyor
SARIYAHŞİ
yukleniyor
SULTANHANI
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Evren Dinçer AK Parti
  • Sefer Alkan MHP
  • Özhan Türemiş İYİ Parti
  • Levent Serdar Şahin SP
  • Ahmet Karaman BBP
  • Katılım oranı % 81,9
  • Toplam seçmen141.003
  • Kullanılan oy115.437
  • Geçerli oy111.812
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14123.571
  • 30 Mar 14106.293
  • 30 Mar 14102.592
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 433 / 433
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %79,8
  • %40,5
  • %39,4
  • %79,8
  • %40,5
  • %39,4
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %18,2
  • %18,2
  • %18,2
  • %18,2
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %1,9
  • %0,6
  • %0,4
  • %0,2
  • %1,9
  • %0,6
  • %0,4
  • %0,2
Tüm Partiler
MER ORT AĞÇ GZL SRY ESK GÜL
AĞAÇÖREN
yukleniyor
ESKİL
yukleniyor
GÜLAĞAÇ
yukleniyor
GÜZELYURT
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTAKÖY
yukleniyor
SARIYAHŞİ
yukleniyor
SULTANHANI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Evren Dinçer AK Parti
  • Sefer Alkan MHP
  • Özhan Türemiş İYİ Parti
  • Levent Serdar Şahin SP
  • Ahmet Karaman BBP
  • Katılım oranı % 81,9
  • Toplam seçmen141.003
  • Kullanılan oy115.437
  • Geçerli oy111.812
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14123.571
  • 30 Mar 14106.293
  • 30 Mar 14102.592
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MERKEZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 433 / 433
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %40,5
    45.253 oy
  • %39,4
    44.015 oy
  • %18,2
    20.373 oy
  • %0,6
    690 oy
  • %40,5
    45.253 oy
  • %39,4
    44.015 oy
  • %18,2
    20.373 oy
  • %0,6
    690 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,9
    58.363 oy
  • %34,3
    35.163 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    965 oy
  • %56,9
    58.363 oy
  • %34,3
    35.163 oy
  • %0
  • %0,9
    965 oy
  • BBP
  • DP
  • BTP
  • DSP
  • %0,4
    477 oy
  • %0,2
    268 oy
  • %0,2
    228 oy
  • %0,2
    194 oy
  • %0,4
    477 oy
  • %0,2
    268 oy
  • %0,2
    228 oy
  • %0,2
    194 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    1.079 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    260 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %1,1
    1.079 oy
  • %0
  • %0,3
    260 oy
  • %0,1
    83 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,1
    131 oy
  • %0,1
    130 oy
  • %0
    53 oy
  • %0,1
    131 oy
  • %0,1
    130 oy
  • %0
    53 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Aksaray İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aksaray ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aksaray Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 433 / 433
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %40,5
    45.253 oy
  • %39,4
    44.015 oy
  • %18,2
    20.373 oy
  • %0,6
    690 oy
  • %40,5
    45.253 oy
  • %39,4
    44.015 oy
  • %18,2
    20.373 oy
  • %0,6
    690 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,9
    58.363 oy
  • %34,3
    35.163 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    965 oy
  • %56,9
    58.363 oy
  • %34,3
    35.163 oy
  • %0
  • %0,9
    965 oy
  • BBP
  • DP
  • BTP
  • DSP
  • %0,4
    477 oy
  • %0,2
    268 oy
  • %0,2
    228 oy
  • %0,2
    194 oy
  • %0,4
    477 oy
  • %0,2
    268 oy
  • %0,2
    228 oy
  • %0,2
    194 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    1.079 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    260 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %1,1
    1.079 oy
  • %0
  • %0,3
    260 oy
  • %0,1
    83 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • VP
  • CHP
  • %0,1
    131 oy
  • %0,1
    130 oy
  • %0
    53 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    131 oy
  • %0,1
    130 oy
  • %0
    53 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,5
    6.679 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %6,5
    6.679 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3