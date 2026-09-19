Seçim Aksaray ESKİL Seçim Sonuçları – ESKİL Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Aksaray ESKİL

Necati Belgemen

AK Parti
%52,9
5.557 oy

Mustafa Zavlak

MHP
%43,1
4.532 oy

Diğer

%4
425 oy
Aksaray - ESKİL İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • SP
  • %52,9
  • %43,1
  • %2,5
  • %0,8
  • %0,5
  • %52,9
  • %43,1
  • %2,5
  • %0,8
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54
  • %2,1
  • %1,4
  • %40,7
  • %1,3
  • %54
  • %2,1
  • %1,4
  • %40,7
  • %1,3
Tüm Partiler
MER ORT AĞÇ GZL SRY ESK GÜL
AĞAÇÖREN
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ESKİL
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GÜLAĞAÇ
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GÜZELYURT
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MERKEZ
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ORTAKÖY
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SARIYAHŞİ
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SULTANHANI
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  • MHP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necati Belgemen AK Parti
  • Mustafa Zavlak MHP
  • Yakup Gök CHP
  • Süleyman Altan BBP
  • Serdar Doğan Mutlu SP
  • Katılım oranı % 93,3
  • Toplam seçmen11.662
  • Kullanılan oy10.883
  • Geçerli oy10.514
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.515
  • 30 Mar 149.933
  • 30 Mar 149.548
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eskil Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %96
  • %52,9
  • %43,1
  • %96
  • %52,9
  • %43,1
  • MİLLET
  • CHP
  • %2,5
  • %2,5
  • %2,5
  • %2,5
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • DSP
  • %1,5
  • %0,8
  • %0,5
  • %0,1
  • %1,5
  • %0,8
  • %0,5
  • %0,1
Tüm Partiler
MER ORT AĞÇ GZL SRY ESK GÜL
AĞAÇÖREN
yukleniyor
ESKİL
yukleniyor
GÜLAĞAÇ
yukleniyor
GÜZELYURT
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTAKÖY
yukleniyor
SARIYAHŞİ
yukleniyor
SULTANHANI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necati Belgemen AK Parti
  • Mustafa Zavlak MHP
  • Yakup Gök CHP
  • Süleyman Altan BBP
  • Serdar Doğan Mutlu SP
  • Katılım oranı % 93,3
  • Toplam seçmen11.662
  • Kullanılan oy10.883
  • Geçerli oy10.514
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.515
  • 30 Mar 149.933
  • 30 Mar 149.548
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eskil Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ESKİL Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • %52,9
    5.557 oy
  • %43,1
    4.532 oy
  • %2,5
    268 oy
  • %52,9
    5.557 oy
  • %43,1
    4.532 oy
  • %2,5
    268 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54
    5.159 oy
  • %2,1
    200 oy
  • %1,4
    136 oy
  • %54
    5.159 oy
  • %2,1
    200 oy
  • %1,4
    136 oy
  • BBP
  • SP
  • DSP
  • %0,8
    85 oy
  • %0,5
    48 oy
  • %0,1
    14 oy
  • %0,8
    85 oy
  • %0,5
    48 oy
  • %0,1
    14 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,7
    3.887 oy
  • %1,3
    120 oy
  • %0,1
    13 oy
  • %40,7
    3.887 oy
  • %1,3
    120 oy
  • %0,1
    13 oy
  • BTP
  • %0,1
    10 oy
  • %0,1
    10 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    33 oy
  • %0,3
    33 oy

Aksaray İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aksaray ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aksaray Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 433 / 433
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %40,5
    45.253 oy
  • %39,4
    44.015 oy
  • %18,2
    20.373 oy
  • %0,6
    690 oy
  • %40,5
    45.253 oy
  • %39,4
    44.015 oy
  • %18,2
    20.373 oy
  • %0,6
    690 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,9
    58.363 oy
  • %34,3
    35.163 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    965 oy
  • %56,9
    58.363 oy
  • %34,3
    35.163 oy
  • %0
  • %0,9
    965 oy
  • BBP
  • DP
  • BTP
  • DSP
  • %0,4
    477 oy
  • %0,2
    268 oy
  • %0,2
    228 oy
  • %0,2
    194 oy
  • %0,4
    477 oy
  • %0,2
    268 oy
  • %0,2
    228 oy
  • %0,2
    194 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    1.079 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    260 oy
  • %0,1
    83 oy
  • %1,1
    1.079 oy
  • %0
  • %0,3
    260 oy
  • %0,1
    83 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • VP
  • CHP
  • %0,1
    131 oy
  • %0,1
    130 oy
  • %0
    53 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    131 oy
  • %0,1
    130 oy
  • %0
    53 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,5
    6.679 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %6,5
    6.679 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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