Seçim Muğla Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Muğla Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Muğla

Osman Gürün

CHP
%36
217.476 oy

Mehmet Nil Hıdır

AK Parti
%28,4
171.621 oy

Diğer

%36
214.765 oy
Muğla İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2.389 / 2.389
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • BTP
  • %36
  • %28,4
  • %26,7
  • %3,8
  • %3,1
  • %36
  • %28,4
  • %26,7
  • %3,8
  • %3,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
  • %29
  • %1,6
  • %0
  • %0,1
  • %49,1
  • %29
  • %1,6
  • %0
  • %0,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
6 6 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
BODRUM
yukleniyor
DALAMAN
yukleniyor
DATÇA
yukleniyor
FETHİYE
yukleniyor
KAVAKLIDERE
yukleniyor
KÖYCEĞİZ
yukleniyor
MARMARİS
yukleniyor
MENTEŞE
yukleniyor
MİLAS
yukleniyor
ORTACA
yukleniyor
SEYDİKEMER
yukleniyor
ULA
yukleniyor
YATAĞAN
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Gürün CHP
  • Mehmet Nil Hıdır AK Parti
  • Behçet Saatcı Bağımsız
  • Mehmet Kocadon DP
  • Halil Birinci BTP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen726.497
  • Kullanılan oy627.276
  • Geçerli oy603.862
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14641.133
  • 30 Mar 14581.348
  • 30 Mar 14555.018
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2.389 / 2.389
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %36
  • %36
  • %36
  • %36
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %28,4
  • %28,4
  • %0
  • %28,4
  • %28,4
  • %0
  • Diğer
  • Bağımsız
  • DP
  • BTP
  • %35,6
  • %26,7
  • %3,8
  • %3,1
  • %35,6
  • %26,7
  • %3,8
  • %3,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
7 6
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
BODRUM
yukleniyor
DALAMAN
yukleniyor
DATÇA
yukleniyor
FETHİYE
yukleniyor
KAVAKLIDERE
yukleniyor
KÖYCEĞİZ
yukleniyor
MARMARİS
yukleniyor
MENTEŞE
yukleniyor
MİLAS
yukleniyor
ORTACA
yukleniyor
SEYDİKEMER
yukleniyor
ULA
yukleniyor
YATAĞAN
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Gürün CHP
  • Mehmet Nil Hıdır AK Parti
  • Behçet Saatcı Bağımsız
  • Mehmet Kocadon DP
  • Halil Birinci BTP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen726.497
  • Kullanılan oy627.276
  • Geçerli oy603.862
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14641.133
  • 30 Mar 14581.348
  • 30 Mar 14555.018
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 6 2 +4
  • MHP 1 0 +1
  • CHP 6 10 -4
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 1 -1
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.389 / 2.389
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • %36
    217.476 oy
  • %28,4
    171.621 oy
  • %26,7
    161.045 oy
  • %3,8
    22.978 oy
  • %36
    217.476 oy
  • %28,4
    171.621 oy
  • %26,7
    161.045 oy
  • %3,8
    22.978 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • SP
  • VP
  • %3,1
    18.753 oy
  • %0,9
    5.148 oy
  • %0,6
    3.335 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • %3,1
    18.753 oy
  • %0,9
    5.148 oy
  • %0,6
    3.335 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    797 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    797 oy
  • %0
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • %0,2
    1.406 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.406 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %18
    99.968 oy
  • %0
  • %18
    99.968 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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