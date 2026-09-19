31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Muğla MARMARİS
Mehmet Oktay
CHP
%44,7
24.464 oy
Serkan Yazıcı
AK Parti
%34,8
19.044 oy
Diğer
%20
11.243 oy
Muğla - MARMARİS İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 212 / 212
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Oktay CHP
- Serkan Yazıcı AK Parti
- Muhammet Ali Acar DSP
- Burak Karataşoğlu BTP
- İlhan Özler SP
- Katılım oranı % 82
- Toplam seçmen68.515
- Kullanılan oy56.151
- Geçerli oy54.751
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1460.496
- 30 Mar 1452.187
- 30 Mar 1450.391
- Açılan sandık
- 212 / 212
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Oktay CHP
- Serkan Yazıcı AK Parti
- Muhammet Ali Acar DSP
- Burak Karataşoğlu BTP
- İlhan Özler SP
- Katılım oranı % 82
- Toplam seçmen68.515
- Kullanılan oy56.151
- Geçerli oy54.751
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1460.496
- 30 Mar 1452.187
- 30 Mar 1450.391
MARMARİS Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 212 / 212
- %100
Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
BodrumAhmet Aras % 100 % 15,9 % 0 % 45,7 % 34,6 % 0 % 2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BODRUM Ahmet Aras % 100 % 15,95 % 0 % 45,69 % 34,57 % 0 % 1,97 DP
- BODRUM (30 Mar 2014) Mehmet Kocadon % 8,52 % 36,42 % 50,85 % 0 % 0 % 3,37 Bağımsız
-
DalamanMuhammet Karakuş % 100 % 37,9 % 0 % 24,8 % 20,8 % 0 % 14,7 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DALAMAN Muhammet Karakuş % 100 % 37,9 % 0 % 24,81 % 20,83 % 0 % 14,74 DP
- DALAMAN (30 Mar 2014) Muhammet Şaşmaz % 32,51 % 32,17 % 32,53 % 0 % 0 % 1,01 Bağımsız
-
DatçaAbdullah Gürsel Uçar % 100 % 0 % 40 % 55,6 % 2,8 % 0 % 0,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DATÇA Abdullah Gürsel Uçar % 100 % 0 % 40,02 % 55,56 % 2,81 % 0 % 0,42 BBP
- DATÇA (30 Mar 2014) Mustafa Şener Tokcan % 35,06 % 13,66 % 46,02 % 0 % 0 % 2,91 Bağımsız
-
FethiyeAlim Karaca % 100 % 44,5 % 0 % 47,7 % 6,1 % 0 % 0,7 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- FETHİYE Alim Karaca % 100 % 44,48 % 0 % 47,72 % 6,11 % 0 % 0,72 BTP
- FETHİYE (30 Mar 2014) Behçet Saatcı % 27,58 % 7,21 % 28,54 % 0 % 0 % 33,07 DP
-
KavaklıdereMehmet Demir % 100 % 68,3 % 0 % 29,3 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAVAKLIDERE Mehmet Demir % 100 % 68,33 % 0 % 29,25 % 0 % 0 % 0,99 SP
- KAVAKLIDERE (30 Mar 2014) Mehmet Demir % 51,02 % 27,08 % 20,92 % 0 % 0 % 0,51 SP
-
KöyceğizKamil Ceylan % 100 % 49,1 % 0 % 48 % 0 % 0 % 1,2 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KÖYCEĞİZ Kamil Ceylan % 100 % 49,09 % 0 % 47,99 % 0 % 0 % 1,23 BTP
- KÖYCEĞİZ (30 Mar 2014) Salih Erbay % 46 % 6,81 % 46,02 % 0 % 0 % 0,41 SP
-
MarmarisMehmet Oktay % 100 % 34,8 % 0 % 44,7 % 0 % 0 % 19,7 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MARMARİS Mehmet Oktay % 100 % 34,78 % 0 % 44,68 % 0 % 0 % 19,73 DSP
- MARMARİS (30 Mar 2014) Muhammet Ali Acar % 35,04 % 7,58 % 49,66 % 0 % 0 % 4,78 DP
-
MenteşeBahattin Gümüş % 100 % 30,4 % 0 % 53,8 % 7,5 % 0 % 2,3 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MENTEŞE Bahattin Gümüş % 100 % 30,39 % 0 % 53,83 % 7,45 % 0 % 2,33 BTP
- MENTEŞE (30 Mar 2014) Bahattin Gümüş % 29,22 % 21,05 % 47,19 % 0 % 0 % 0,86 Bağımsız
-
MilasMuhammet Tokat % 100 % 45,1 % 0 % 51,3 % 0 % 0 % 1,9 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MİLAS Muhammet Tokat % 100 % 45,08 % 0 % 51,31 % 0 % 0 % 1,86 DP
- MİLAS (30 Mar 2014) Muhammet Tokat % 25,1 % 20,78 % 49,97 % 0 % 0 % 2,21 Bağımsız
-
OrtacaAlim Uzundemir % 100 % 0 % 37 % 28,6 % 0 % 0 % 27,2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ORTACA Alim Uzundemir % 100 % 0 % 37 % 28,55 % 0 % 0 % 27,21 DP
- ORTACA (30 Mar 2014) Hasan Karaçelik % 20,2 % 28,56 % 48,44 % 0 % 0 % 1,18 Bağımsız
-
SeydikemerYakup Otgöz % 100 % 50,7 % 0 % 11,3 % 35,3 % 0 % 1,4 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SEYDİKEMER Yakup Otgöz % 100 % 50,75 % 0 % 11,29 % 35,27 % 0 % 1,43 DP
- SEYDİKEMER (30 Mar 2014) Yakup Otgöz % 40,4 % 18,79 % 36,34 % 0 % 0 % 1,77 DP
-
Ulaİsmail Akkaya % 100 % 46,5 % 0 % 40,9 % 10,7 % 0 % 1 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ULA İsmail Akkaya % 100 % 46,47 % 0 % 40,85 % 10,72 % 0 % 0,99 BTP
- ULA (30 Mar 2014) Ümit Karaarslan % 34,83 % 18,04 % 42,96 % 0 % 0 % 2,03 DP
-
YatağanMustafa Toksöz % 100 % 51,9 % 0 % 41 % 0 % 0 % 5,7 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YATAĞAN Mustafa Toksöz % 100 % 51,91 % 0 % 41,02 % 0 % 0 % 5,7 DP
- YATAĞAN (30 Mar 2014) Hasan Haşmet Işık % 33,35 % 30,79 % 34,32 % 0 % 0 % 0,55 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.389 / 2.389
- %100
-
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