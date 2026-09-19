Seçim Muğla MARMARİS Seçim Sonuçları – MARMARİS Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Muğla MARMARİS

Mehmet Oktay

CHP
%44,7
24.464 oy

Serkan Yazıcı

AK Parti
%34,8
19.044 oy

Diğer

%20
11.243 oy
Muğla - MARMARİS İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 212 / 212
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP
  • BTP
  • SP
  • %44,7
  • %34,8
  • %19,7
  • %0,5
  • %0,4
  • %44,7
  • %34,8
  • %19,7
  • %0,5
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,7
  • %35
  • %0
  • %0,1
  • %0,1
  • %49,7
  • %35
  • %0
  • %0,1
  • %0,1
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
BODRUM
yukleniyor
DALAMAN
yukleniyor
DATÇA
yukleniyor
FETHİYE
yukleniyor
KAVAKLIDERE
yukleniyor
KÖYCEĞİZ
yukleniyor
MARMARİS
yukleniyor
MENTEŞE
yukleniyor
MİLAS
yukleniyor
ORTACA
yukleniyor
SEYDİKEMER
yukleniyor
ULA
yukleniyor
YATAĞAN
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Oktay CHP
  • Serkan Yazıcı AK Parti
  • Muhammet Ali Acar DSP
  • Burak Karataşoğlu BTP
  • İlhan Özler SP
  • Katılım oranı % 82
  • Toplam seçmen68.515
  • Kullanılan oy56.151
  • Geçerli oy54.751
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1460.496
  • 30 Mar 1452.187
  • 30 Mar 1450.391
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Marmaris Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 212 / 212
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %44,7
  • %44,7
  • %44,7
  • %44,7
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %34,8
  • %34,8
  • %34,8
  • %34,8
  • Diğer
  • DSP
  • BTP
  • SP
  • %20,5
  • %19,7
  • %0,5
  • %0,4
  • %20,5
  • %19,7
  • %0,5
  • %0,4
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
BODRUM
yukleniyor
DALAMAN
yukleniyor
DATÇA
yukleniyor
FETHİYE
yukleniyor
KAVAKLIDERE
yukleniyor
KÖYCEĞİZ
yukleniyor
MARMARİS
yukleniyor
MENTEŞE
yukleniyor
MİLAS
yukleniyor
ORTACA
yukleniyor
SEYDİKEMER
yukleniyor
ULA
yukleniyor
YATAĞAN
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Oktay CHP
  • Serkan Yazıcı AK Parti
  • Muhammet Ali Acar DSP
  • Burak Karataşoğlu BTP
  • İlhan Özler SP
  • Katılım oranı % 82
  • Toplam seçmen68.515
  • Kullanılan oy56.151
  • Geçerli oy54.751
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1460.496
  • 30 Mar 1452.187
  • 30 Mar 1450.391
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Marmaris Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MARMARİS Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 212 / 212
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %44,7
    24.464 oy
  • %34,8
    19.044 oy
  • %44,7
    24.464 oy
  • %34,8
    19.044 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,7
    25.026 oy
  • %35
    17.657 oy
  • %49,7
    25.026 oy
  • %35
    17.657 oy
  • DSP
  • BTP
  • %19,7
    10.803 oy
  • %0,5
    248 oy
  • %19,7
    10.803 oy
  • %0,5
    248 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    49 oy
  • %0
  • %0,1
    49 oy
  • SP
  • %0,4
    192 oy
  • %0,4
    192 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    51 oy
  • %0,1
    51 oy

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.389 / 2.389
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • %36
    217.476 oy
  • %28,4
    171.621 oy
  • %26,7
    161.045 oy
  • %3,8
    22.978 oy
  • %36
    217.476 oy
  • %28,4
    171.621 oy
  • %26,7
    161.045 oy
  • %3,8
    22.978 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • SP
  • VP
  • %3,1
    18.753 oy
  • %0,9
    5.148 oy
  • %0,6
    3.335 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • %3,1
    18.753 oy
  • %0,9
    5.148 oy
  • %0,6
    3.335 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    797 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    797 oy
  • %0
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • %0,2
    1.406 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.406 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %18
    99.968 oy
  • %0
  • %18
    99.968 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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