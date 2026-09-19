Seçim Muğla MİLAS Seçim Sonuçları – MİLAS Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Muğla MİLAS

Muhammet Tokat

CHP
%51,3
47.278 oy

Barış Saylak

AK Parti
%45,1
41.538 oy

Diğer

%4
3.318 oy
Muğla - MİLAS İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 374 / 374
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DP
  • DSP
  • SP
  • %51,3
  • %45,1
  • %1,9
  • %0,5
  • %0,5
  • %51,3
  • %45,1
  • %1,9
  • %0,5
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50
  • %25,1
  • %0
  • %0,2
  • %0,5
  • %50
  • %25,1
  • %0
  • %0,2
  • %0,5
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
BODRUM
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DALAMAN
yukleniyor
DATÇA
yukleniyor
FETHİYE
yukleniyor
KAVAKLIDERE
yukleniyor
KÖYCEĞİZ
yukleniyor
MARMARİS
yukleniyor
MENTEŞE
yukleniyor
MİLAS
yukleniyor
ORTACA
yukleniyor
SEYDİKEMER
yukleniyor
ULA
yukleniyor
YATAĞAN
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhammet Tokat CHP
  • Barış Saylak AK Parti
  • Ali Doğan Serçek DP
  • Mehmet Salih Ayas DSP
  • Emin Eren SP
  • Katılım oranı % 88,7
  • Toplam seçmen107.842
  • Kullanılan oy95.681
  • Geçerli oy92.134
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1499.026
  • 30 Mar 1491.747
  • 30 Mar 1487.653
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Milas Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 374 / 374
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %51,3
  • %51,3
  • %51,3
  • %51,3
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %45,1
  • %45,1
  • %45,1
  • %45,1
  • Diğer
  • DP
  • DSP
  • SP
  • %3,6
  • %1,9
  • %0,5
  • %0,5
  • %3,6
  • %1,9
  • %0,5
  • %0,5
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
BODRUM
yukleniyor
DALAMAN
yukleniyor
DATÇA
yukleniyor
FETHİYE
yukleniyor
KAVAKLIDERE
yukleniyor
KÖYCEĞİZ
yukleniyor
MARMARİS
yukleniyor
MENTEŞE
yukleniyor
MİLAS
yukleniyor
ORTACA
yukleniyor
SEYDİKEMER
yukleniyor
ULA
yukleniyor
YATAĞAN
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhammet Tokat CHP
  • Barış Saylak AK Parti
  • Ali Doğan Serçek DP
  • Mehmet Salih Ayas DSP
  • Emin Eren SP
  • Katılım oranı % 88,7
  • Toplam seçmen107.842
  • Kullanılan oy95.681
  • Geçerli oy92.134
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1499.026
  • 30 Mar 1491.747
  • 30 Mar 1487.653
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Milas Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MİLAS Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 374 / 374
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DP
  • %51,3
    47.278 oy
  • %45,1
    41.538 oy
  • %1,9
    1.715 oy
  • %51,3
    47.278 oy
  • %45,1
    41.538 oy
  • %1,9
    1.715 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50
    43.804 oy
  • %25,1
    22.005 oy
  • %0
    0 oy
  • %50
    43.804 oy
  • %25,1
    22.005 oy
  • %0
  • DSP
  • SP
  • BTP
  • %0,5
    456 oy
  • %0,5
    434 oy
  • %0,4
    386 oy
  • %0,5
    456 oy
  • %0,5
    434 oy
  • %0,4
    386 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    149 oy
  • %0,5
    401 oy
  • %0,2
    150 oy
  • %0,2
    149 oy
  • %0,5
    401 oy
  • %0,2
    150 oy
  • VP
  • %0,4
    327 oy
  • %0,4
    327 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.389 / 2.389
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • %36
    217.476 oy
  • %28,4
    171.621 oy
  • %26,7
    161.045 oy
  • %3,8
    22.978 oy
  • %36
    217.476 oy
  • %28,4
    171.621 oy
  • %26,7
    161.045 oy
  • %3,8
    22.978 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • SP
  • VP
  • %3,1
    18.753 oy
  • %0,9
    5.148 oy
  • %0,6
    3.335 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • %3,1
    18.753 oy
  • %0,9
    5.148 oy
  • %0,6
    3.335 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    797 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    797 oy
  • %0
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • %0,2
    1.406 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.406 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %18
    99.968 oy
  • %0
  • %18
    99.968 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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