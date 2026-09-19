Seçim Muğla YATAĞAN Seçim Sonuçları – YATAĞAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Muğla YATAĞAN

Mustafa Toksöz

AK Parti
%51,9
16.450 oy

Halil Arslan

CHP
%41
12.998 oy

Diğer

%7
2.241 oy
Muğla - YATAĞAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 129 / 129
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • DP
  • BTP
  • SP
  • %51,9
  • %41
  • %5,7
  • %0,5
  • %0,5
  • %51,9
  • %41
  • %5,7
  • %0,5
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,4
  • %34,3
  • %0
  • %0,2
  • %0,6
  • %33,4
  • %34,3
  • %0
  • %0,2
  • %0,6
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
BODRUM
yukleniyor
DALAMAN
yukleniyor
DATÇA
yukleniyor
FETHİYE
yukleniyor
KAVAKLIDERE
yukleniyor
KÖYCEĞİZ
yukleniyor
MARMARİS
yukleniyor
MENTEŞE
yukleniyor
MİLAS
yukleniyor
ORTACA
yukleniyor
SEYDİKEMER
yukleniyor
ULA
yukleniyor
YATAĞAN
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Toksöz AK Parti
  • Halil Arslan CHP
  • Mehmet Serhat Serdaroğlu DP
  • Ercan Kuşcu BTP
  • Hayrettin Yaya SP
  • Katılım oranı % 92,6
  • Toplam seçmen35.749
  • Kullanılan oy33.111
  • Geçerli oy31.689
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1435.425
  • 30 Mar 1433.459
  • 30 Mar 1431.685
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yatağan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 129 / 129
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %51,9
  • %51,9
  • %51,9
  • %51,9
  • MİLLET
  • CHP
  • %41
  • %41
  • %41
  • %41
  • Diğer
  • DP
  • BTP
  • SP
  • %7,1
  • %5,7
  • %0,5
  • %0,5
  • %7,1
  • %5,7
  • %0,5
  • %0,5
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
BODRUM
yukleniyor
DALAMAN
yukleniyor
DATÇA
yukleniyor
FETHİYE
yukleniyor
KAVAKLIDERE
yukleniyor
KÖYCEĞİZ
yukleniyor
MARMARİS
yukleniyor
MENTEŞE
yukleniyor
MİLAS
yukleniyor
ORTACA
yukleniyor
SEYDİKEMER
yukleniyor
ULA
yukleniyor
YATAĞAN
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Toksöz AK Parti
  • Halil Arslan CHP
  • Mehmet Serhat Serdaroğlu DP
  • Ercan Kuşcu BTP
  • Hayrettin Yaya SP
  • Katılım oranı % 92,6
  • Toplam seçmen35.749
  • Kullanılan oy33.111
  • Geçerli oy31.689
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1435.425
  • 30 Mar 1433.459
  • 30 Mar 1431.685
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yatağan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

YATAĞAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 129 / 129
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %51,9
    16.450 oy
  • %41
    12.998 oy
  • %51,9
    16.450 oy
  • %41
    12.998 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,4
    10.567 oy
  • %34,3
    10.875 oy
  • %33,4
    10.567 oy
  • %34,3
    10.875 oy
  • DP
  • BTP
  • %5,7
    1.805 oy
  • %0,5
    171 oy
  • %5,7
    1.805 oy
  • %0,5
    171 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    56 oy
  • %0
  • %0,2
    56 oy
  • SP
  • TKP
  • %0,5
    153 oy
  • %0,4
    112 oy
  • %0,5
    153 oy
  • %0,4
    112 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    175 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    175 oy
  • %0

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.389 / 2.389
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • %36
    217.476 oy
  • %28,4
    171.621 oy
  • %26,7
    161.045 oy
  • %3,8
    22.978 oy
  • %36
    217.476 oy
  • %28,4
    171.621 oy
  • %26,7
    161.045 oy
  • %3,8
    22.978 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • SP
  • VP
  • %3,1
    18.753 oy
  • %0,9
    5.148 oy
  • %0,6
    3.335 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • %3,1
    18.753 oy
  • %0,9
    5.148 oy
  • %0,6
    3.335 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    797 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    797 oy
  • %0
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • %0,2
    1.406 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.406 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %18
    99.968 oy
  • %0
  • %18
    99.968 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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