Seçim Muğla SEYDİKEMER Seçim Sonuçları – SEYDİKEMER Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Muğla SEYDİKEMER

Yakup Otgöz

AK Parti
%50,7
21.303 oy

Eşref Şen

İYİ Parti
%35,3
14.805 oy

Diğer

%14
5.871 oy
Muğla - SEYDİKEMER İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 176 / 176
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • DP
  • BTP
  • %50,7
  • %35,3
  • %11,3
  • %1,4
  • %0,5
  • %50,7
  • %35,3
  • %11,3
  • %1,4
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,4
  • %0
  • %36,3
  • %1,8
  • %0,2
  • %40,4
  • %0
  • %36,3
  • %1,8
  • %0,2
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
BODRUM
yukleniyor
DALAMAN
yukleniyor
DATÇA
yukleniyor
FETHİYE
yukleniyor
KAVAKLIDERE
yukleniyor
KÖYCEĞİZ
yukleniyor
MARMARİS
yukleniyor
MENTEŞE
yukleniyor
MİLAS
yukleniyor
ORTACA
yukleniyor
SEYDİKEMER
yukleniyor
ULA
yukleniyor
YATAĞAN
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yakup Otgöz AK Parti
  • Eşref Şen İYİ Parti
  • İbrahim Ertürk CHP
  • Durmuş Korkmazoğlu DP
  • Perihan Kaplan BTP
  • Katılım oranı % 93,4
  • Toplam seçmen47.824
  • Kullanılan oy44.667
  • Geçerli oy41.979
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1444.930
  • 30 Mar 1442.481
  • 30 Mar 1439.950
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Seydikemer Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 176 / 176
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %50,7
  • %50,7
  • %50,7
  • %50,7
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %46,6
  • %35,3
  • %11,3
  • %46,6
  • %35,3
  • %11,3
  • Diğer
  • DP
  • BTP
  • SP
  • %2,7
  • %1,4
  • %0,5
  • %0,4
  • %2,7
  • %1,4
  • %0,5
  • %0,4
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
BODRUM
yukleniyor
DALAMAN
yukleniyor
DATÇA
yukleniyor
FETHİYE
yukleniyor
KAVAKLIDERE
yukleniyor
KÖYCEĞİZ
yukleniyor
MARMARİS
yukleniyor
MENTEŞE
yukleniyor
MİLAS
yukleniyor
ORTACA
yukleniyor
SEYDİKEMER
yukleniyor
ULA
yukleniyor
YATAĞAN
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yakup Otgöz AK Parti
  • Eşref Şen İYİ Parti
  • İbrahim Ertürk CHP
  • Durmuş Korkmazoğlu DP
  • Perihan Kaplan BTP
  • Katılım oranı % 93,4
  • Toplam seçmen47.824
  • Kullanılan oy44.667
  • Geçerli oy41.979
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1444.930
  • 30 Mar 1442.481
  • 30 Mar 1439.950
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Seydikemer Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SEYDİKEMER Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 176 / 176
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %50,7
    21.303 oy
  • %35,3
    14.805 oy
  • %11,3
    4.741 oy
  • %50,7
    21.303 oy
  • %35,3
    14.805 oy
  • %11,3
    4.741 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,4
    16.141 oy
  • %0
    0 oy
  • %36,3
    14.517 oy
  • %40,4
    16.141 oy
  • %0
  • %36,3
    14.517 oy
  • DP
  • BTP
  • SP
  • %1,4
    602 oy
  • %0,5
    228 oy
  • %0,4
    179 oy
  • %1,4
    602 oy
  • %0,5
    228 oy
  • %0,4
    179 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    707 oy
  • %0,2
    68 oy
  • %0,5
    219 oy
  • %1,8
    707 oy
  • %0,2
    68 oy
  • %0,5
    219 oy
  • VP
  • %0,3
    121 oy
  • %0,3
    121 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.389 / 2.389
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • %36
    217.476 oy
  • %28,4
    171.621 oy
  • %26,7
    161.045 oy
  • %3,8
    22.978 oy
  • %36
    217.476 oy
  • %28,4
    171.621 oy
  • %26,7
    161.045 oy
  • %3,8
    22.978 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • SP
  • VP
  • %3,1
    18.753 oy
  • %0,9
    5.148 oy
  • %0,6
    3.335 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • %3,1
    18.753 oy
  • %0,9
    5.148 oy
  • %0,6
    3.335 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    797 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    797 oy
  • %0
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • %0,2
    1.406 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.406 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %18
    99.968 oy
  • %0
  • %18
    99.968 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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