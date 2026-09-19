Seçim Muğla ULA Seçim Sonuçları – ULA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Muğla ULA

İsmail Akkaya

AK Parti
%46,5
8.145 oy

Ümit Karaarslan

CHP
%40,9
7.161 oy

Diğer

%13
2.222 oy
Muğla - ULA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 74 / 74
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • VP
  • %46,5
  • %40,9
  • %10,7
  • %1
  • %0,6
  • %46,5
  • %40,9
  • %10,7
  • %1
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,8
  • %43
  • %0
  • %0,1
  • %0
  • %34,8
  • %43
  • %0
  • %0,1
  • %0
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
BODRUM
yukleniyor
DALAMAN
yukleniyor
DATÇA
yukleniyor
FETHİYE
yukleniyor
KAVAKLIDERE
yukleniyor
KÖYCEĞİZ
yukleniyor
MARMARİS
yukleniyor
MENTEŞE
yukleniyor
MİLAS
yukleniyor
ORTACA
yukleniyor
SEYDİKEMER
yukleniyor
ULA
yukleniyor
YATAĞAN
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Akkaya AK Parti
  • Ümit Karaarslan CHP
  • Bekir Tavas İYİ Parti
  • Fetehne Birol BTP
  • Mehmet Tiryaki VP
  • Katılım oranı % 90,1
  • Toplam seçmen20.515
  • Kullanılan oy18.476
  • Geçerli oy17.528
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.693
  • 30 Mar 1417.442
  • 30 Mar 1416.460
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ula Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 74 / 74
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %51,6
  • %40,9
  • %10,7
  • %51,6
  • %40,9
  • %10,7
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %46,5
  • %46,5
  • %46,5
  • %46,5
  • Diğer
  • BTP
  • VP
  • SP
  • %2
  • %1
  • %0,6
  • %0,4
  • %2
  • %1
  • %0,6
  • %0,4
Tüm Partiler
BOD DAT FET KÖY MAR MİL ULA YTĞ DAL ORT KVK MNT SYD
BODRUM
yukleniyor
DALAMAN
yukleniyor
DATÇA
yukleniyor
FETHİYE
yukleniyor
KAVAKLIDERE
yukleniyor
KÖYCEĞİZ
yukleniyor
MARMARİS
yukleniyor
MENTEŞE
yukleniyor
MİLAS
yukleniyor
ORTACA
yukleniyor
SEYDİKEMER
yukleniyor
ULA
yukleniyor
YATAĞAN
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Akkaya AK Parti
  • Ümit Karaarslan CHP
  • Bekir Tavas İYİ Parti
  • Fetehne Birol BTP
  • Mehmet Tiryaki VP
  • Katılım oranı % 90,1
  • Toplam seçmen20.515
  • Kullanılan oy18.476
  • Geçerli oy17.528
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.693
  • 30 Mar 1417.442
  • 30 Mar 1416.460
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ula Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ULA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 74 / 74
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %46,5
    8.145 oy
  • %40,9
    7.161 oy
  • %46,5
    8.145 oy
  • %40,9
    7.161 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,8
    5.733 oy
  • %43
    7.072 oy
  • %34,8
    5.733 oy
  • %43
    7.072 oy
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %10,7
    1.879 oy
  • %1
    173 oy
  • %10,7
    1.879 oy
  • %1
    173 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    20 oy
  • %0
  • %0,1
    20 oy
  • VP
  • SP
  • %0,6
    98 oy
  • %0,4
    72 oy
  • %0,6
    98 oy
  • %0,4
    72 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    39 oy
  • %0
  • %0,2
    39 oy

Muğla İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muğla ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muğla Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.389 / 2.389
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • %36
    217.476 oy
  • %28,4
    171.621 oy
  • %26,7
    161.045 oy
  • %3,8
    22.978 oy
  • %36
    217.476 oy
  • %28,4
    171.621 oy
  • %26,7
    161.045 oy
  • %3,8
    22.978 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
    0 oy
  • %49,1
    272.646 oy
  • %29
    160.804 oy
  • %1,6
    8.661 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • SP
  • VP
  • %3,1
    18.753 oy
  • %0,9
    5.148 oy
  • %0,6
    3.335 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • %3,1
    18.753 oy
  • %0,9
    5.148 oy
  • %0,6
    3.335 oy
  • %0,3
    2.100 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    797 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    797 oy
  • %0
  • %0,4
    2.090 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • %0,2
    1.406 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.406 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %18
    99.968 oy
  • %0
  • %18
    99.968 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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