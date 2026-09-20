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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Hakkari

Cihan Karaman

HDP
%60
19.199 oy

Cüneyt Epcim

AK Parti
%33,2
10.644 oy

Diğer

%7
2.172 oy
Hakkari İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 122 / 122
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • %60
  • %33,2
  • %2,6
  • %1,6
  • %1,5
  • %60
  • %33,2
  • %2,6
  • %1,6
  • %1,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %66,8
  • %26,1
  • %1,4
  • %0
  • %0
  • %66,8
  • %26,1
  • %1,4
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
6 2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ÇUK MER ŞEM YÜK
ÇUKURCA
yukleniyor
DERECİK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ŞEMDİNLİ
yukleniyor
YÜKSEKOVA
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cihan Karaman HDP
  • Cüneyt Epcim AK Parti
  • Metin Koparan CHP
  • Metin Tekin Bağımsız
  • Yaşar Yorulmaz İYİ Parti
  • Katılım oranı % 82,6
  • Toplam seçmen40.237
  • Kullanılan oy33.232
  • Geçerli oy32.015
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.641
  • 30 Mar 1428.521
  • 30 Mar 1426.643
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hakkari İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 122 / 122
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %33,2
  • %33,2
  • %33,2
  • %33,2
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %4,1
  • %2,6
  • %1,5
  • %4,1
  • %2,6
  • %1,5
  • Diğer
  • HDP
  • Bağımsız
  • SP
  • %62,7
  • %60
  • %1,6
  • %0,4
  • %62,7
  • %60
  • %1,6
  • %0,4
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
6 2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ÇUK MER ŞEM YÜK
ÇUKURCA
yukleniyor
DERECİK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ŞEMDİNLİ
yukleniyor
YÜKSEKOVA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cihan Karaman HDP
  • Cüneyt Epcim AK Parti
  • Metin Koparan CHP
  • Metin Tekin Bağımsız
  • Yaşar Yorulmaz İYİ Parti
  • Katılım oranı % 82,6
  • Toplam seçmen40.237
  • Kullanılan oy33.232
  • Geçerli oy32.015
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.641
  • 30 Mar 1428.521
  • 30 Mar 1426.643
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hakkari İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 6 1 +5
  • MHP 0 0 0
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 2 4 -2
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 1 -1
  • Diğer 0 0 0

Hakkari İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hakkari ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hakkari Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 122 / 122
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %60
    19.199 oy
  • %33,2
    10.644 oy
  • %2,6
    818 oy
  • %60
    19.199 oy
  • %33,2
    10.644 oy
  • %2,6
    818 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %66,8
    17.788 oy
  • %26,1
    6.958 oy
  • %1,4
    382 oy
  • %66,8
    17.788 oy
  • %26,1
    6.958 oy
  • %1,4
    382 oy
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • SP
  • %1,6
    504 oy
  • %1,5
    486 oy
  • %0,4
    143 oy
  • %1,6
    504 oy
  • %1,5
    486 oy
  • %0,4
    143 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    227 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    227 oy
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • %0,4
    119 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0,4
    119 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %0,1
    36 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    664 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %2,5
    664 oy
  • %0

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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