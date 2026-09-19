Seçim Hakkari YÜKSEKOVA Seçim Sonuçları – YÜKSEKOVA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Hakkari YÜKSEKOVA

Remziye Yaşar

HDP
%66,2
20.250 oy

Teoman Zeydan

AK Parti
%29,9
9.162 oy

Diğer

%4
1.185 oy
Hakkari - YÜKSEKOVA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 131 / 131
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %66,2
  • %29,9
  • %2
  • %1,4
  • %0,3
  • %66,2
  • %29,9
  • %2
  • %1,4
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %86,6
  • %10,5
  • %1
  • %0
  • %0,5
  • %86,6
  • %10,5
  • %1
  • %0
  • %0,5
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ÇUK MER ŞEM YÜK
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DERECİK
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MERKEZ
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ŞEMDİNLİ
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YÜKSEKOVA
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  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Remziye Yaşar HDP
  • Teoman Zeydan AK Parti
  • Peruz Çamlı CHP
  • Sabır Diri İYİ Parti
  • Yavuz Dalgıç SP
  • Katılım oranı % 75,5
  • Toplam seçmen43.169
  • Kullanılan oy32.575
  • Geçerli oy30.597
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1437.860
  • 30 Mar 1429.123
  • 30 Mar 1427.616
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yüksekova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 131 / 131
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %29,9
  • %29,9
  • %29,9
  • %29,9
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %3,4
  • %2
  • %1,4
  • %3,4
  • %2
  • %1,4
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %66,7
  • %66,2
  • %0,3
  • %0,2
  • %66,7
  • %66,2
  • %0,3
  • %0,2
Tüm Partiler
ÇUK MER ŞEM YÜK
ÇUKURCA
yukleniyor
DERECİK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ŞEMDİNLİ
yukleniyor
YÜKSEKOVA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Remziye Yaşar HDP
  • Teoman Zeydan AK Parti
  • Peruz Çamlı CHP
  • Sabır Diri İYİ Parti
  • Yavuz Dalgıç SP
  • Katılım oranı % 75,5
  • Toplam seçmen43.169
  • Kullanılan oy32.575
  • Geçerli oy30.597
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1437.860
  • 30 Mar 1429.123
  • 30 Mar 1427.616
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yüksekova Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

YÜKSEKOVA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 131 / 131
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • %66,2
    20.250 oy
  • %29,9
    9.162 oy
  • %66,2
    20.250 oy
  • %29,9
    9.162 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %86,6
    23.908 oy
  • %10,5
    2.895 oy
  • %86,6
    23.908 oy
  • %10,5
    2.895 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2
    602 oy
  • %1,4
    424 oy
  • %2
    602 oy
  • %1,4
    424 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    286 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    286 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %0,3
    99 oy
  • %0,2
    60 oy
  • %0,3
    99 oy
  • %0,2
    60 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    125 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    125 oy
  • %0

Hakkari İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hakkari ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hakkari Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 122 / 122
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %60
    19.199 oy
  • %33,2
    10.644 oy
  • %2,6
    818 oy
  • %60
    19.199 oy
  • %33,2
    10.644 oy
  • %2,6
    818 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %66,8
    17.788 oy
  • %26,1
    6.958 oy
  • %1,4
    382 oy
  • %66,8
    17.788 oy
  • %26,1
    6.958 oy
  • %1,4
    382 oy
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • SP
  • %1,6
    504 oy
  • %1,5
    486 oy
  • %0,4
    143 oy
  • %1,6
    504 oy
  • %1,5
    486 oy
  • %0,4
    143 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    227 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    227 oy
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • %0,4
    119 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0,4
    119 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %0,1
    36 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    664 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %2,5
    664 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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