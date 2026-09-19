Seçim Hakkari ÇUKURCA Seçim Sonuçları – ÇUKURCA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Hakkari ÇUKURCA

Ensar Dündar

AK Parti
%55,7
2.522 oy

Abubekir Kanar

HDP
%31,6
1.428 oy

Diğer

%12
574 oy
Hakkari - ÇUKURCA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %55,7
  • %31,6
  • %7,9
  • %4,1
  • %0,8
  • %55,7
  • %31,6
  • %7,9
  • %4,1
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28
  • %54,2
  • %3,4
  • %0
  • %0,8
  • %28
  • %54,2
  • %3,4
  • %0
  • %0,8
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  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ensar Dündar AK Parti
  • Abubekir Kanar HDP
  • Abubekir Aksaç CHP
  • Turan Doğan İYİ Parti
  • Mücahide Akılotu SP
  • Katılım oranı % 69
  • Toplam seçmen6.892
  • Kullanılan oy4.758
  • Geçerli oy4.524
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.766
  • 30 Mar 143.213
  • 30 Mar 143.046
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çukurca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %55,7
  • %55,7
  • %55,7
  • %55,7
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %11,9
  • %7,9
  • %4,1
  • %11,9
  • %7,9
  • %4,1
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • %32,3
  • %31,6
  • %0,8
  • %32,3
  • %31,6
  • %0,8
Tüm Partiler
ÇUK MER ŞEM YÜK
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DERECİK
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MERKEZ
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ŞEMDİNLİ
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YÜKSEKOVA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ensar Dündar AK Parti
  • Abubekir Kanar HDP
  • Abubekir Aksaç CHP
  • Turan Doğan İYİ Parti
  • Mücahide Akılotu SP
  • Katılım oranı % 69
  • Toplam seçmen6.892
  • Kullanılan oy4.758
  • Geçerli oy4.524
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.766
  • 30 Mar 143.213
  • 30 Mar 143.046
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çukurca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇUKURCA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • %55,7
    2.522 oy
  • %31,6
    1.428 oy
  • %55,7
    2.522 oy
  • %31,6
    1.428 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28
    854 oy
  • %54,2
    1.652 oy
  • %28
    854 oy
  • %54,2
    1.652 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %7,9
    356 oy
  • %4,1
    184 oy
  • %7,9
    356 oy
  • %4,1
    184 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,4
    105 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,4
    105 oy
  • %0
  • SP
  • %0,8
    34 oy
  • %0,8
    34 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    23 oy
  • %0,8
    23 oy

Hakkari İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hakkari ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hakkari Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 122 / 122
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %60
    19.199 oy
  • %33,2
    10.644 oy
  • %2,6
    818 oy
  • %60
    19.199 oy
  • %33,2
    10.644 oy
  • %2,6
    818 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %66,8
    17.788 oy
  • %26,1
    6.958 oy
  • %1,4
    382 oy
  • %66,8
    17.788 oy
  • %26,1
    6.958 oy
  • %1,4
    382 oy
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • SP
  • %1,6
    504 oy
  • %1,5
    486 oy
  • %0,4
    143 oy
  • %1,6
    504 oy
  • %1,5
    486 oy
  • %0,4
    143 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    227 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    227 oy
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • %0,4
    119 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0,4
    119 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %0,1
    36 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    664 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %2,5
    664 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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