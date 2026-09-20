Seçim Çankırı Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Çankırı Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Çankırı

İsmail Hakkı Esen

MHP
%47
19.665 oy

Hüseyin Boz

AK Parti
%38,2
16.001 oy

Diğer

%15
6.183 oy
Çankırı İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • SP
  • %47
  • %38,2
  • %8,6
  • %4,7
  • %1,1
  • %47
  • %38,2
  • %8,6
  • %4,7
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,7
  • %54,3
  • %0
  • %1,3
  • %1
  • %41,7
  • %54,3
  • %0
  • %1,3
  • %1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
11 4
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
ATKARACALAR
yukleniyor
BAYRAMÖREN
yukleniyor
ÇERKEŞ
yukleniyor
ELDİVAN
yukleniyor
ILGAZ
yukleniyor
KIZILIRMAK
yukleniyor
KORGUN
yukleniyor
KURŞUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTA
yukleniyor
ŞABANÖZÜ
yukleniyor
YAPRAKLI
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Hakkı Esen MHP
  • Hüseyin Boz AK Parti
  • Raif Oktay İYİ Parti
  • Mustafa İbişoğlu CHP
  • Mustafa Ünver SP
  • Katılım oranı % 83,3
  • Toplam seçmen51.963
  • Kullanılan oy43.286
  • Geçerli oy41.849
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1450.463
  • 30 Mar 1445.377
  • 30 Mar 1443.285
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çankırı İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %85,2
  • %47
  • %38,2
  • %85,2
  • %47
  • %38,2
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %13,3
  • %8,6
  • %4,7
  • %13,3
  • %8,6
  • %4,7
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %1,5
  • %1,1
  • %0,2
  • %0,1
  • %1,5
  • %1,1
  • %0,2
  • %0,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
15
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
ATKARACALAR
yukleniyor
BAYRAMÖREN
yukleniyor
ÇERKEŞ
yukleniyor
ELDİVAN
yukleniyor
ILGAZ
yukleniyor
KIZILIRMAK
yukleniyor
KORGUN
yukleniyor
KURŞUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTA
yukleniyor
ŞABANÖZÜ
yukleniyor
YAPRAKLI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İsmail Hakkı Esen MHP
  • Hüseyin Boz AK Parti
  • Raif Oktay İYİ Parti
  • Mustafa İbişoğlu CHP
  • Mustafa Ünver SP
  • Katılım oranı % 83,3
  • Toplam seçmen51.963
  • Kullanılan oy43.286
  • Geçerli oy41.849
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1450.463
  • 30 Mar 1445.377
  • 30 Mar 1443.285
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çankırı İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 11 11 0
  • MHP 4 3 +1
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Çankırı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çankırı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çankırı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %47
    19.665 oy
  • %38,2
    16.001 oy
  • %8,6
    3.579 oy
  • %47
    19.665 oy
  • %38,2
    16.001 oy
  • %8,6
    3.579 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %4,7
    1.968 oy
  • %1,1
    477 oy
  • %0,2
    64 oy
  • %4,7
    1.968 oy
  • %1,1
    477 oy
  • %0,2
    64 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • %0
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    47 oy
  • %0

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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