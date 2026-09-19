Seçim Çankırı ELDİVAN Seçim Sonuçları – ELDİVAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Çankırı ELDİVAN

Mustafa Lafcı

AK Parti
%51,3
1.112 oy

Nusrettin Gökçer

MHP
%26,8
582 oy

Diğer

%22
474 oy
Çankırı - ELDİVAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %51,3
  • %26,8
  • %20,7
  • %1,1
  • %0,1
  • %51,3
  • %26,8
  • %20,7
  • %1,1
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
  • %57,3
  • %0
  • %2,4
  • %0,2
  • %40,1
  • %57,3
  • %0
  • %2,4
  • %0,2
Tüm Partiler
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
ATKARACALAR
yukleniyor
BAYRAMÖREN
yukleniyor
ÇERKEŞ
yukleniyor
ELDİVAN
yukleniyor
ILGAZ
yukleniyor
KIZILIRMAK
yukleniyor
KORGUN
yukleniyor
KURŞUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTA
yukleniyor
ŞABANÖZÜ
yukleniyor
YAPRAKLI
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Lafcı AK Parti
  • Nusrettin Gökçer MHP
  • Afife Ülkü Kavalalı CHP
  • Faruk Karatatar SP
  • Yaşar Cebesoy BTP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen2.584
  • Kullanılan oy2.280
  • Geçerli oy2.168
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.524
  • 30 Mar 142.290
  • 30 Mar 142.186
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eldivan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %78,1
  • %51,3
  • %26,8
  • %78,1
  • %51,3
  • %26,8
  • MİLLET
  • CHP
  • %20,7
  • %20,7
  • %20,7
  • %20,7
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %1,2
  • %1,1
  • %0,1
  • %1,2
  • %1,1
  • %0,1
Tüm Partiler
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
ATKARACALAR
yukleniyor
BAYRAMÖREN
yukleniyor
ÇERKEŞ
yukleniyor
ELDİVAN
yukleniyor
ILGAZ
yukleniyor
KIZILIRMAK
yukleniyor
KORGUN
yukleniyor
KURŞUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTA
yukleniyor
ŞABANÖZÜ
yukleniyor
YAPRAKLI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Lafcı AK Parti
  • Nusrettin Gökçer MHP
  • Afife Ülkü Kavalalı CHP
  • Faruk Karatatar SP
  • Yaşar Cebesoy BTP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen2.584
  • Kullanılan oy2.280
  • Geçerli oy2.168
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.524
  • 30 Mar 142.290
  • 30 Mar 142.186
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eldivan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ELDİVAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %51,3
    1.112 oy
  • %26,8
    582 oy
  • %51,3
    1.112 oy
  • %26,8
    582 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    876 oy
  • %57,3
    1.252 oy
  • %40,1
    876 oy
  • %57,3
    1.252 oy
  • CHP
  • SP
  • %20,7
    449 oy
  • %1,1
    23 oy
  • %20,7
    449 oy
  • %1,1
    23 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    53 oy
  • %0
  • %2,4
    53 oy
  • BTP
  • %0,1
    2 oy
  • %0,1
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    5 oy
  • %0,2
    5 oy

Çankırı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çankırı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çankırı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %47
    19.665 oy
  • %38,2
    16.001 oy
  • %8,6
    3.579 oy
  • %47
    19.665 oy
  • %38,2
    16.001 oy
  • %8,6
    3.579 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %4,7
    1.968 oy
  • %1,1
    477 oy
  • %0,2
    64 oy
  • %4,7
    1.968 oy
  • %1,1
    477 oy
  • %0,2
    64 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • %0
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    47 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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