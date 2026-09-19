Seçim Çankırı ILGAZ Seçim Sonuçları – ILGAZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Çankırı ILGAZ

Mehmed Öztürk

AK Parti
%50,8
2.542 oy

Arif Çayır

MHP
%43,1
2.154 oy

Diğer

%6
305 oy
Çankırı - ILGAZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %50,8
  • %43,1
  • %5,2
  • %0,7
  • %0,2
  • %50,8
  • %43,1
  • %5,2
  • %0,7
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,5
  • %54,8
  • %0
  • %2,3
  • %0,2
  • %41,5
  • %54,8
  • %0
  • %2,3
  • %0,2
Tüm Partiler
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
ATKARACALAR
yukleniyor
BAYRAMÖREN
yukleniyor
ÇERKEŞ
yukleniyor
ELDİVAN
yukleniyor
ILGAZ
yukleniyor
KIZILIRMAK
yukleniyor
KORGUN
yukleniyor
KURŞUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTA
yukleniyor
ŞABANÖZÜ
yukleniyor
YAPRAKLI
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmed Öztürk AK Parti
  • Arif Çayır MHP
  • Hakkı Yalçın İYİ Parti
  • Sait Yılmaz SP
  • Ümit Şenay BTP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen5.900
  • Kullanılan oy5.201
  • Geçerli oy5.001
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.452
  • 30 Mar 144.864
  • 30 Mar 144.644
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ilgaz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %93,9
  • %50,8
  • %43,1
  • %93,9
  • %50,8
  • %43,1
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %5,2
  • %5,2
  • %5,2
  • %5,2
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,9
  • %0,7
  • %0,2
  • %0,9
  • %0,7
  • %0,2
Tüm Partiler
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
ATKARACALAR
yukleniyor
BAYRAMÖREN
yukleniyor
ÇERKEŞ
yukleniyor
ELDİVAN
yukleniyor
ILGAZ
yukleniyor
KIZILIRMAK
yukleniyor
KORGUN
yukleniyor
KURŞUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTA
yukleniyor
ŞABANÖZÜ
yukleniyor
YAPRAKLI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmed Öztürk AK Parti
  • Arif Çayır MHP
  • Hakkı Yalçın İYİ Parti
  • Sait Yılmaz SP
  • Ümit Şenay BTP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen5.900
  • Kullanılan oy5.201
  • Geçerli oy5.001
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.452
  • 30 Mar 144.864
  • 30 Mar 144.644
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ilgaz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ILGAZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,8
    2.542 oy
  • %43,1
    2.154 oy
  • %50,8
    2.542 oy
  • %43,1
    2.154 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,5
    1.927 oy
  • %54,8
    2.547 oy
  • %41,5
    1.927 oy
  • %54,8
    2.547 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • %5,2
    261 oy
  • %0,7
    33 oy
  • %5,2
    261 oy
  • %0,7
    33 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    105 oy
  • %0
  • %2,3
    105 oy
  • BTP
  • %0,2
    11 oy
  • %0,2
    11 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    9 oy
  • %0,2
    9 oy

Çankırı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çankırı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çankırı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %47
    19.665 oy
  • %38,2
    16.001 oy
  • %8,6
    3.579 oy
  • %47
    19.665 oy
  • %38,2
    16.001 oy
  • %8,6
    3.579 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %4,7
    1.968 oy
  • %1,1
    477 oy
  • %0,2
    64 oy
  • %4,7
    1.968 oy
  • %1,1
    477 oy
  • %0,2
    64 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • %0
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    47 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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