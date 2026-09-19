Seçim Çankırı YAPRAKLI Seçim Sonuçları – YAPRAKLI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Çankırı YAPRAKLI

Ömer Güngör

MHP
%42,3
617 oy

Ali Hasekioğlu

AK Parti
%29,6
432 oy

Diğer

%28
409 oy
Çankırı - YAPRAKLI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %42,3
  • %29,6
  • %26,3
  • %1,2
  • %0,5
  • %42,3
  • %29,6
  • %26,3
  • %1,2
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,8
  • %62
  • %1,5
  • %1,2
  • %0,3
  • %34,8
  • %62
  • %1,5
  • %1,2
  • %0,3
Tüm Partiler
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
ATKARACALAR
yukleniyor
BAYRAMÖREN
yukleniyor
ÇERKEŞ
yukleniyor
ELDİVAN
yukleniyor
ILGAZ
yukleniyor
KIZILIRMAK
yukleniyor
KORGUN
yukleniyor
KURŞUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTA
yukleniyor
ŞABANÖZÜ
yukleniyor
YAPRAKLI
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Güngör MHP
  • Ali Hasekioğlu AK Parti
  • Hasan Basri Avşar BBP
  • Abdulmuttalip Aydoğan SP
  • Mesut Özkan BTP
  • Katılım oranı % 87,6
  • Toplam seçmen1.722
  • Kullanılan oy1.509
  • Geçerli oy1.458
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.553
  • 30 Mar 141.332
  • 30 Mar 141.245
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yapraklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %71,9
  • %42,3
  • %29,6
  • %71,9
  • %42,3
  • %29,6
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %28,1
  • %26,3
  • %1,2
  • %0,5
  • %28,1
  • %26,3
  • %1,2
  • %0,5
Tüm Partiler
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
ATKARACALAR
yukleniyor
BAYRAMÖREN
yukleniyor
ÇERKEŞ
yukleniyor
ELDİVAN
yukleniyor
ILGAZ
yukleniyor
KIZILIRMAK
yukleniyor
KORGUN
yukleniyor
KURŞUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTA
yukleniyor
ŞABANÖZÜ
yukleniyor
YAPRAKLI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Güngör MHP
  • Ali Hasekioğlu AK Parti
  • Hasan Basri Avşar BBP
  • Abdulmuttalip Aydoğan SP
  • Mesut Özkan BTP
  • Katılım oranı % 87,6
  • Toplam seçmen1.722
  • Kullanılan oy1.509
  • Geçerli oy1.458
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.553
  • 30 Mar 141.332
  • 30 Mar 141.245
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yapraklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

YAPRAKLI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %42,3
    617 oy
  • %29,6
    432 oy
  • %42,3
    617 oy
  • %29,6
    432 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,8
    433 oy
  • %62
    772 oy
  • %34,8
    433 oy
  • %62
    772 oy
  • BBP
  • SP
  • %26,3
    383 oy
  • %1,2
    18 oy
  • %26,3
    383 oy
  • %1,2
    18 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,5
    19 oy
  • %1,2
    15 oy
  • %1,5
    19 oy
  • %1,2
    15 oy
  • BTP
  • %0,5
    8 oy
  • %0,5
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    4 oy
  • %0,3
    4 oy

Çankırı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çankırı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çankırı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %47
    19.665 oy
  • %38,2
    16.001 oy
  • %8,6
    3.579 oy
  • %47
    19.665 oy
  • %38,2
    16.001 oy
  • %8,6
    3.579 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %4,7
    1.968 oy
  • %1,1
    477 oy
  • %0,2
    64 oy
  • %4,7
    1.968 oy
  • %1,1
    477 oy
  • %0,2
    64 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • %0
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    47 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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