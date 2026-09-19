31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Çankırı YAPRAKLI
Ömer Güngör
MHP
%42,3
617 oy
Ali Hasekioğlu
AK Parti
%29,6
432 oy
Diğer
%28
409 oy
Çankırı - YAPRAKLI İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 8 / 8
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ömer Güngör MHP
- Ali Hasekioğlu AK Parti
- Hasan Basri Avşar BBP
- Abdulmuttalip Aydoğan SP
- Mesut Özkan BTP
- Katılım oranı % 87,6
- Toplam seçmen1.722
- Kullanılan oy1.509
- Geçerli oy1.458
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.553
- 30 Mar 141.332
- 30 Mar 141.245
- Açılan sandık
- 8 / 8
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ömer Güngör MHP
- Ali Hasekioğlu AK Parti
- Hasan Basri Avşar BBP
- Abdulmuttalip Aydoğan SP
- Mesut Özkan BTP
- Katılım oranı % 87,6
- Toplam seçmen1.722
- Kullanılan oy1.509
- Geçerli oy1.458
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.553
- 30 Mar 141.332
- 30 Mar 141.245
YAPRAKLI Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 8 / 8
- %100
Çankırı İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Çankırı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AtkaracalarHarun Oflaz % 100 % 47,4 % 26,4 % 0 % 0 % 0 % 22,3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ATKARACALAR Harun Oflaz % 100 % 47,38 % 26,41 % 0 % 0 % 0 % 22,27 Bağımsız
- ATKARACALAR (30 Mar 2014) Rifat Altuntop % 53,76 % 40,46 % 0 % 0 % 0 % 4,09 BBP
-
BayramörenHalil Muratoğlu % 100 % 45,2 % 52 % 0 % 2,7 % 0 % 0
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAYRAMÖREN Halil Muratoğlu % 100 % 45,25 % 52,04 % 0 % 2,71 % 0 % 0
- BAYRAMÖREN (30 Mar 2014) Halil Muratoğlu % 36,92 % 60,28 % 1,87 % 0 % 0 % 0,7 SP
-
ÇardaklıOsman Yılmaz % 100 % 66,9 % 31,2 % 0 % 0 % 0 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇARDAKLI Osman Yılmaz % 100 % 66,92 % 31,22 % 0 % 0 % 0 % 1,44 SP
- ÇARDAKLI (30 Mar 2014) Osman Yılmaz % 69,53 % 6,2 % 0 % 0 % 0 % 23,03 BBP
-
ÇerkeşHasan Sopacı % 100 % 60,4 % 32,6 % 5,1 % 0 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇERKEŞ Hasan Sopacı % 100 % 60,44 % 32,63 % 5,14 % 0 % 0 % 1,33 SP
- ÇERKEŞ (30 Mar 2014) Hasan Sopacı % 51,11 % 17,95 % 6,05 % 0 % 0 % 23,79 BBP
-
EldivanMustafa Lafcı % 100 % 51,3 % 26,8 % 20,7 % 0 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ELDİVAN Mustafa Lafcı % 100 % 51,29 % 26,85 % 20,71 % 0 % 0 % 1,06 SP
- ELDİVAN (30 Mar 2014) Nusrettin Gökçer % 40,07 % 57,27 % 0 % 0 % 0 % 2,42 SP
-
IlgazMehmed Öztürk % 100 % 50,8 % 43,1 % 0 % 5,2 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ILGAZ Mehmed Öztürk % 100 % 50,83 % 43,07 % 0 % 5,22 % 0 % 0,66 SP
- ILGAZ (30 Mar 2014) Arif Çayır % 41,49 % 54,84 % 1,21 % 0 % 0 % 2,26 SP
-
KızılırmakBayar Soysal % 100 % 51,4 % 48 % 0 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KIZILIRMAK Bayar Soysal % 100 % 51,41 % 48,05 % 0 % 0 % 0 % 0,27 SP
- KIZILIRMAK (30 Mar 2014) Bayar Soysal % 50,6 % 48,13 % 0,6 % 0 % 0 % 0,37 MP
-
KorgunHasan Hüseyin Kozan % 100 % 36 % 56,5 % 0 % 6,9 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KORGUN Hasan Hüseyin Kozan % 100 % 35,99 % 56,55 % 0 % 6,88 % 0 % 0,51 SP
- KORGUN (30 Mar 2014) Halil Öz % 48,69 % 1,1 % 0 % 0 % 0 % 48,19 BBP
-
KurşunluŞakir Kaymak % 100 % 57 % 11 % 28,7 % 0 % 0 % 2,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KURŞUNLU Şakir Kaymak % 100 % 57,04 % 10,97 % 28,75 % 0 % 0 % 2,59 SP
- KURŞUNLU (30 Mar 2014) Şakir Kaymak % 60,61 % 29,66 % 8,41 % 0 % 0 % 0,97 BBP
-
Merkezİsmail Hakkı Esen % 100 % 38,2 % 47 % 4,7 % 8,6 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ İsmail Hakkı Esen % 100 % 38,24 % 46,99 % 4,7 % 8,55 % 0 % 1,14 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 54,3 % 41,68 % 1,29 % 0 % 0 % 1,37 BBP
-
OrtaBayram Yavuz Onay % 100 % 51,6 % 32,1 % 0 % 0 % 0 % 16,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ORTA Bayram Yavuz Onay % 100 % 51,55 % 32,05 % 0 % 0 % 0 % 16,24 SP
- ORTA (30 Mar 2014) Bayram Yavuz Onay % 50,78 % 39,45 % 0 % 0 % 0 % 6,76 SP
-
SaçakRamazan Yarım % 100 % 58,3 % 10,1 % 0 % 0 % 0 % 26,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SAÇAK Ramazan Yarım % 100 % 58,25 % 10,11 % 0 % 0 % 0 % 26,38 Bağımsız
- SAÇAK (30 Mar 2014) Ramazan Yarım % 88,72 % 7,84 % 0 % 0 % 0 % 3,44 SP
-
ŞabanözüFaik Özcan % 100 % 50,2 % 27,1 % 22,1 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞABANÖZÜ Faik Özcan % 100 % 50,24 % 27,11 % 22,1 % 0 % 0 % 0,43 SP
- ŞABANÖZÜ (30 Mar 2014) Ali Çapcı % 36,33 % 36,27 % 25,72 % 0 % 0 % 1,68 SP
-
YapraklıÖmer Güngör % 100 % 29,6 % 42,3 % 0 % 0 % 0 % 26,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YAPRAKLI Ömer Güngör % 100 % 29,63 % 42,32 % 0 % 0 % 0 % 26,27 BBP
- YAPRAKLI (30 Mar 2014) Ali Hasekioğlu % 62,01 % 34,78 % 0 % 0 % 0 % 1,53 BBP
-
YaylakentKadir Dede % 100 % 34,7 % 33,6 % 0 % 0 % 0 % 30,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YAYLAKENT Kadir Dede % 100 % 34,74 % 33,6 % 0 % 0 % 0 % 30,15 BBP
- YAYLAKENT (30 Mar 2014) Kadir Dede % 39,14 % 36,89 % 0 % 0 % 0 % 23,98 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Çankırı Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 160 / 160
- %100
-
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