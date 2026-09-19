Seçim Çankırı ATKARACALAR Seçim Sonuçları – ATKARACALAR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Çankırı ATKARACALAR

Harun Oflaz

AK Parti
%47,4
915 oy

Alirıza Küçükkutlu

MHP
%26,4
510 oy

Diğer

%27
506 oy
Çankırı - ATKARACALAR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %47,4
  • %26,4
  • %22,3
  • %2,8
  • %1,1
  • %47,4
  • %26,4
  • %22,3
  • %2,8
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,8
  • %40,5
  • %1,3
  • %0,1
  • %0,3
  • %53,8
  • %40,5
  • %1,3
  • %0,1
  • %0,3
Tüm Partiler
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
ATKARACALAR
yukleniyor
BAYRAMÖREN
yukleniyor
ÇERKEŞ
yukleniyor
ELDİVAN
yukleniyor
ILGAZ
yukleniyor
KIZILIRMAK
yukleniyor
KORGUN
yukleniyor
KURŞUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTA
yukleniyor
ŞABANÖZÜ
yukleniyor
YAPRAKLI
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Harun Oflaz AK Parti
  • Alirıza Küçükkutlu MHP
  • Semra Okursoy Bağımsız
  • Fatıma Sena Gölelçin BTP
  • Zekeriya Çakır SP
  • Katılım oranı % 86,7
  • Toplam seçmen2.312
  • Kullanılan oy2.004
  • Geçerli oy1.931
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.965
  • 30 Mar 141.734
  • 30 Mar 141.661
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Atkaracalar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %73,8
  • %47,4
  • %26,4
  • %73,8
  • %47,4
  • %26,4
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %26,2
  • %22,3
  • %2,8
  • %1,1
  • %26,2
  • %22,3
  • %2,8
  • %1,1
Tüm Partiler
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
ATKARACALAR
yukleniyor
BAYRAMÖREN
yukleniyor
ÇERKEŞ
yukleniyor
ELDİVAN
yukleniyor
ILGAZ
yukleniyor
KIZILIRMAK
yukleniyor
KORGUN
yukleniyor
KURŞUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTA
yukleniyor
ŞABANÖZÜ
yukleniyor
YAPRAKLI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Harun Oflaz AK Parti
  • Alirıza Küçükkutlu MHP
  • Semra Okursoy Bağımsız
  • Fatıma Sena Gölelçin BTP
  • Zekeriya Çakır SP
  • Katılım oranı % 86,7
  • Toplam seçmen2.312
  • Kullanılan oy2.004
  • Geçerli oy1.931
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.965
  • 30 Mar 141.734
  • 30 Mar 141.661
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Atkaracalar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ATKARACALAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %47,4
    915 oy
  • %26,4
    510 oy
  • %47,4
    915 oy
  • %26,4
    510 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,8
    893 oy
  • %40,5
    672 oy
  • %53,8
    893 oy
  • %40,5
    672 oy
  • Bağımsız
  • BTP
  • %22,3
    430 oy
  • %2,8
    55 oy
  • %22,3
    430 oy
  • %2,8
    55 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    21 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %1,3
    21 oy
  • %0,1
    2 oy
  • SP
  • %1,1
    21 oy
  • %1,1
    21 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    5 oy
  • %0,3
    5 oy

Çankırı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çankırı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çankırı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %47
    19.665 oy
  • %38,2
    16.001 oy
  • %8,6
    3.579 oy
  • %47
    19.665 oy
  • %38,2
    16.001 oy
  • %8,6
    3.579 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %4,7
    1.968 oy
  • %1,1
    477 oy
  • %0,2
    64 oy
  • %4,7
    1.968 oy
  • %1,1
    477 oy
  • %0,2
    64 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • %0
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    47 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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