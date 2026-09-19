Seçim Çankırı ŞABANÖZÜ Seçim Sonuçları – ŞABANÖZÜ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Çankırı ŞABANÖZÜ

Faik Özcan

AK Parti
%50,2
2.910 oy

Mustafa Karakaya

MHP
%27,1
1.570 oy

Diğer

%23
1.312 oy
Çankırı - ŞABANÖZÜ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 23 / 23
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • VP
  • %50,2
  • %27,1
  • %22,1
  • %0,4
  • %0,1
  • %50,2
  • %27,1
  • %22,1
  • %0,4
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,3
  • %36,3
  • %25,7
  • %1,7
  • %0
  • %36,3
  • %36,3
  • %25,7
  • %1,7
  • %0
Tüm Partiler
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
ATKARACALAR
yukleniyor
BAYRAMÖREN
yukleniyor
ÇERKEŞ
yukleniyor
ELDİVAN
yukleniyor
ILGAZ
yukleniyor
KIZILIRMAK
yukleniyor
KORGUN
yukleniyor
KURŞUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTA
yukleniyor
ŞABANÖZÜ
yukleniyor
YAPRAKLI
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Faik Özcan AK Parti
  • Mustafa Karakaya MHP
  • Zeki Göktaş CHP
  • Şeref Yetan SP
  • Nihat Karsavuranoğlu VP
  • Katılım oranı % 91,3
  • Toplam seçmen6.578
  • Kullanılan oy6.004
  • Geçerli oy5.792
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.876
  • 30 Mar 145.295
  • 30 Mar 145.117
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şabanözü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 23 / 23
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %77,3
  • %50,2
  • %27,1
  • %77,3
  • %50,2
  • %27,1
  • MİLLET
  • CHP
  • %22,1
  • %22,1
  • %22,1
  • %22,1
  • Diğer
  • SP
  • VP
  • BTP
  • %0,6
  • %0,4
  • %0,1
  • %0,1
  • %0,6
  • %0,4
  • %0,1
  • %0,1
Tüm Partiler
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
ATKARACALAR
yukleniyor
BAYRAMÖREN
yukleniyor
ÇERKEŞ
yukleniyor
ELDİVAN
yukleniyor
ILGAZ
yukleniyor
KIZILIRMAK
yukleniyor
KORGUN
yukleniyor
KURŞUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ORTA
yukleniyor
ŞABANÖZÜ
yukleniyor
YAPRAKLI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Faik Özcan AK Parti
  • Mustafa Karakaya MHP
  • Zeki Göktaş CHP
  • Şeref Yetan SP
  • Nihat Karsavuranoğlu VP
  • Katılım oranı % 91,3
  • Toplam seçmen6.578
  • Kullanılan oy6.004
  • Geçerli oy5.792
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.876
  • 30 Mar 145.295
  • 30 Mar 145.117
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şabanözü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ŞABANÖZÜ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 23 / 23
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,2
    2.910 oy
  • %27,1
    1.570 oy
  • %50,2
    2.910 oy
  • %27,1
    1.570 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,3
    1.859 oy
  • %36,3
    1.856 oy
  • %36,3
    1.859 oy
  • %36,3
    1.856 oy
  • CHP
  • SP
  • %22,1
    1.280 oy
  • %0,4
    25 oy
  • %22,1
    1.280 oy
  • %0,4
    25 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,7
    1.316 oy
  • %1,7
    86 oy
  • %25,7
    1.316 oy
  • %1,7
    86 oy
  • VP
  • BTP
  • %0,1
    4 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0,1
    3 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Çankırı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çankırı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çankırı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %47
    19.665 oy
  • %38,2
    16.001 oy
  • %8,6
    3.579 oy
  • %47
    19.665 oy
  • %38,2
    16.001 oy
  • %8,6
    3.579 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %4,7
    1.968 oy
  • %1,1
    477 oy
  • %0,2
    64 oy
  • %4,7
    1.968 oy
  • %1,1
    477 oy
  • %0,2
    64 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • %0
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    47 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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