Seçim Denizli Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Denizli Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Denizli

Osman Zolan

AK Parti
%50,6
321.726 oy

Ümit Bahtiyar

İYİ Parti
%43,9
279.412 oy

Diğer

%5
35.170 oy
Denizli İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2.514 / 2.514
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %50,6
  • %43,9
  • %1,4
  • %1,1
  • %0,8
  • %50,6
  • %43,9
  • %1,4
  • %1,1
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • %0,5
  • %45,2
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • %0,5
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
12 5 2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
ACIPAYAM
yukleniyor
BABADAĞ
yukleniyor
BAKLAN
yukleniyor
BEKİLLİ
yukleniyor
BEYAĞAÇ
yukleniyor
BOZKURT
yukleniyor
BULDAN
yukleniyor
ÇAL
yukleniyor
ÇAMELİ
yukleniyor
ÇARDAK
yukleniyor
ÇİVRİL
yukleniyor
GÜNEY
yukleniyor
HONAZ
yukleniyor
KALE
yukleniyor
MERKEZEFENDİ
yukleniyor
PAMUKKALE
yukleniyor
SARAYKÖY
yukleniyor
SERİNHİSAR
yukleniyor
TAVAS
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Zolan AK Parti
  • Ümit Bahtiyar İYİ Parti
  • Şerife Yıldırım HDP
  • Aykut Yıldırım DP
  • Süleyman Demirel SP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen755.160
  • Kullanılan oy665.945
  • Geçerli oy636.308
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14698.605
  • 30 Mar 14647.032
  • 30 Mar 14612.850
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2.514 / 2.514
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,6
  • %50,6
  • %0
  • %50,6
  • %50,6
  • %0
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %43,9
  • %43,9
  • %0
  • %43,9
  • %43,9
  • %0
  • Diğer
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %5,5
  • %1,4
  • %1,1
  • %0,8
  • %5,5
  • %1,4
  • %1,1
  • %0,8
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
14 5
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
ACIPAYAM
yukleniyor
BABADAĞ
yukleniyor
BAKLAN
yukleniyor
BEKİLLİ
yukleniyor
BEYAĞAÇ
yukleniyor
BOZKURT
yukleniyor
BULDAN
yukleniyor
ÇAL
yukleniyor
ÇAMELİ
yukleniyor
ÇARDAK
yukleniyor
ÇİVRİL
yukleniyor
GÜNEY
yukleniyor
HONAZ
yukleniyor
KALE
yukleniyor
MERKEZEFENDİ
yukleniyor
PAMUKKALE
yukleniyor
SARAYKÖY
yukleniyor
SERİNHİSAR
yukleniyor
TAVAS
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Zolan AK Parti
  • Ümit Bahtiyar İYİ Parti
  • Şerife Yıldırım HDP
  • Aykut Yıldırım DP
  • Süleyman Demirel SP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen755.160
  • Kullanılan oy665.945
  • Geçerli oy636.308
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14698.605
  • 30 Mar 14647.032
  • 30 Mar 14612.850
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 12 15 -3
  • MHP 2 1 +1
  • CHP 5 3 +2
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Denizli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Denizli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Denizli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.514 / 2.514
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • %50,6
    321.726 oy
  • %43,9
    279.412 oy
  • %1,4
    8.853 oy
  • %1,1
    7.224 oy
  • %50,6
    321.726 oy
  • %43,9
    279.412 oy
  • %1,4
    8.853 oy
  • %1,1
    7.224 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.998 oy
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.998 oy
  • SP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,8
    4.955 oy
  • %0,7
    4.372 oy
  • %0,7
    4.346 oy
  • %0,4
    2.637 oy
  • %0,8
    4.955 oy
  • %0,7
    4.372 oy
  • %0,7
    4.346 oy
  • %0,4
    2.637 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    2.869 oy
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.869 oy
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • CHP
  • MHP
  • %0,3
    1.768 oy
  • %0,2
    1.015 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.768 oy
  • %0,2
    1.015 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    632 oy
  • %0
    257 oy
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy
  • %0,1
    632 oy
  • %0
    257 oy
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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