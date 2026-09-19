31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Denizli BEKİLLİ
Mustafa Çoban
AK Parti
%50,1
2.490 oy
Türkan Keyik
CHP
%48,8
2.424 oy
Diğer
%1
54 oy
Denizli - BEKİLLİ İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 24 / 24
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mustafa Çoban AK Parti
- Türkan Keyik CHP
- Osman Kaçar DP
- Tuncay Urgan BTP
- Hasan Hüseyin Dede DSP
- Katılım oranı % 91,6
- Toplam seçmen5.741
- Kullanılan oy5.256
- Geçerli oy4.968
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 146.188
- 30 Mar 145.806
- 30 Mar 145.395
- Açılan sandık
- 24 / 24
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mustafa Çoban AK Parti
- Türkan Keyik CHP
- Osman Kaçar DP
- Tuncay Urgan BTP
- Hasan Hüseyin Dede DSP
- Katılım oranı % 91,6
- Toplam seçmen5.741
- Kullanılan oy5.256
- Geçerli oy4.968
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 146.188
- 30 Mar 145.806
- 30 Mar 145.395
BEKİLLİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 24 / 24
- %100
Denizli İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Denizli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AcıpayamHulusi Şevkan % 100 % 54,2 % 0 % 42,8 % 0 % 0 % 0,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ACIPAYAM Hulusi Şevkan % 100 % 54,24 % 0 % 42,85 % 0 % 0 % 0,89 BBP
- ACIPAYAM (30 Mar 2014) Hulusi Şevkan % 54,6 % 8,97 % 32,92 % 0 % 0 % 1,25 DP
-
BabadağAli Atlı % 100 % 38,2 % 0 % 38,6 % 0 % 0 % 19,2 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BABADAĞ Ali Atlı % 100 % 38,23 % 0 % 38,61 % 0 % 0 % 19,21 Bağımsız
- BABADAĞ (30 Mar 2014) Salim Demirezen % 53,15 % 36,31 % 8,54 % 0 % 0 % 0,99 DP
-
BaklanYusuf Gülsever % 100 % 49,3 % 0 % 0 % 49,1 % 0 % 0,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAKLAN Yusuf Gülsever % 100 % 49,31 % 0 % 0 % 49,13 % 0 % 0,55 DP
- BAKLAN (30 Mar 2014) Yusuf Gülsever % 38,79 % 33,83 % 21,73 % 0 % 0 % 2,54 DP
-
BekilliMustafa Çoban % 100 % 50,1 % 0 % 48,8 % 0 % 0 % 0,3 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BEKİLLİ Mustafa Çoban % 100 % 50,12 % 0 % 48,79 % 0 % 0 % 0,34 DP
- BEKİLLİ (30 Mar 2014) Mustafa Başkafa % 39,44 % 5,19 % 51,58 % 0 % 0 % 2,67 BBP
-
BeyağaçMustafa Akçay % 100 % 53,4 % 0 % 0 % 44,4 % 0 % 0,8 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BEYAĞAÇ Mustafa Akçay % 100 % 53,36 % 0 % 0 % 44,37 % 0 % 0,81 VP
- BEYAĞAÇ (30 Mar 2014) Mustafa Akçay % 41,17 % 21,14 % 35,76 % 0 % 0 % 0,77 DP
-
BozkurtBirsen Çelik % 100 % 47,9 % 0 % 50,6 % 0 % 0 % 0,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BOZKURT Birsen Çelik % 100 % 47,9 % 0 % 50,64 % 0 % 0 % 0,49 DP
- BOZKURT (30 Mar 2014) Birsen Çelik % 30,32 % 31,98 % 36,24 % 0 % 0 % 0,55 BBP
-
BuldanMustafa Şevik % 100 % 0 % 37 % 23,1 % 15 % 0 % 22,4 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BULDAN Mustafa Şevik % 100 % 0 % 36,98 % 23,12 % 15,03 % 0 % 22,36 DP
- BULDAN (30 Mar 2014) Mustafa Gülbay % 27,7 % 19,8 % 29,72 % 0 % 0 % 21,87 DP
-
ÇalFethi Akcan % 100 % 0 % 43 % 0 % 30 % 0 % 23,9 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAL Fethi Akcan % 100 % 0 % 43,01 % 0 % 29,99 % 0 % 23,9 DSP
- ÇAL (30 Mar 2014) Fethi Akcan % 21,97 % 43,56 % 32,99 % 0 % 0 % 0,69 SP
-
ÇameliCengiz Arslan % 100 % 74,3 % 0 % 0 % 22,4 % 0 % 1,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAMELİ Cengiz Arslan % 100 % 74,34 % 0 % 0 % 22,39 % 0 % 1,11 DP
- ÇAMELİ (30 Mar 2014) Cengiz Arslan % 63,73 % 6,52 % 26,23 % 0 % 0 % 2,06 DP
-
ÇardakHüsnü Yılmaz % 100 % 50,7 % 0 % 0 % 19,8 % 0 % 28,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇARDAK Hüsnü Yılmaz % 100 % 50,73 % 0 % 0 % 19,8 % 0 % 28,51 DP
- ÇARDAK (30 Mar 2014) Mahmut Öztürk % 37,68 % 22,83 % 35,6 % 0 % 0 % 2,37 DP
-
ÇivrilNiyazi Vural % 100 % 49,7 % 0 % 46,2 % 0 % 0 % 1,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇİVRİL Niyazi Vural % 100 % 49,68 % 0 % 46,25 % 0 % 0 % 1,81 Bağımsız
- ÇİVRİL (30 Mar 2014) Gürcan Güven % 42,67 % 19,34 % 35,2 % 0 % 0 % 0,91 DP
-
GüneyHalil Ayhan % 100 % 49,7 % 0 % 49 % 0 % 0 % 0,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜNEY Halil Ayhan % 100 % 49,75 % 0 % 48,97 % 0 % 0 % 0,52 DP
- GÜNEY (30 Mar 2014) Halil Ayhan % 42,83 % 12,86 % 42,26 % 0 % 0 % 0,56 DP
-
HonazYüksel Kepenek % 100 % 49,3 % 0 % 49,4 % 0 % 0 % 0,5 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HONAZ Yüksel Kepenek % 100 % 49,34 % 0 % 49,38 % 0 % 0 % 0,45 VP
- HONAZ (30 Mar 2014) Turgut Devecioğlu % 42,8 % 35,71 % 19,91 % 0 % 0 % 0,41 SP
-
KaleMehmet Salih Sağınç % 100 % 46,3 % 0 % 0 % 26,2 % 0 % 26,2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KALE Mehmet Salih Sağınç % 100 % 46,26 % 0 % 0 % 26,25 % 0 % 26,23 DP
- KALE (30 Mar 2014) Erkan Hayla % 51,39 % 40,8 % 5,31 % 0 % 0 % 0,92 SP
-
MerkezefendiŞeniz Doğan % 100 % 45,1 % 0 % 52,4 % 0 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZEFENDİ Şeniz Doğan % 100 % 45,11 % 0 % 52,39 % 0 % 0 % 1,09 SP
- MERKEZEFENDİ (30 Mar 2014) Muhammet Subaşıoğlu % 40,04 % 22,64 % 32,04 % 0 % 0 % 2,67 Bağımsız
-
PamukkaleAvni Örki % 100 % 50,2 % 0 % 45,6 % 0 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PAMUKKALE Avni Örki % 100 % 50,21 % 0 % 45,62 % 0 % 0 % 1,52 SP
- PAMUKKALE (30 Mar 2014) Hüseyin Gürlesin % 39,48 % 30,99 % 26,39 % 0 % 0 % 0,96 Bağımsız
-
SarayköyAhmet Necati Özbaş % 100 % 51,8 % 0 % 46,4 % 0 % 0 % 0,6 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SARAYKÖY Ahmet Necati Özbaş % 100 % 51,84 % 0 % 46,38 % 0 % 0 % 0,59 DP
- SARAYKÖY (30 Mar 2014) Ahmet Necati Özbaş % 40,1 % 17,82 % 38,08 % 0 % 0 % 2,37 Bağımsız
-
SerinhisarHüseyin Gemi % 100 % 46,7 % 0 % 49,7 % 0 % 0 % 2,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SERİNHİSAR Hüseyin Gemi % 100 % 46,7 % 0 % 49,73 % 0 % 0 % 2,72 BBP
- SERİNHİSAR (30 Mar 2014) Mehmet Kobaş % 41,99 % 26,48 % 30,38 % 0 % 0 % 0,48 DP
-
TavasHüseyin İnamlık % 100 % 52,6 % 0 % 0 % 45,1 % 0 % 0,8 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TAVAS Hüseyin İnamlık % 100 % 52,62 % 0 % 0 % 45,14 % 0 % 0,84 DP
- TAVAS (30 Mar 2014) Turhan Veli Akyol % 47,19 % 21,68 % 27,96 % 0 % 0 % 1,03 BBP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Denizli Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.514 / 2.514
- %100
-
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