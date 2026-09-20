Seçim Şanlıurfa Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Şanlıurfa Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Şanlıurfa

Zeynel Abidin Beyazgül

AK Parti
%60,8
516.202 oy

Sabahattin Cevheri

SP
%36,3
308.510 oy

Diğer

%3
24.104 oy
Şanlıurfa İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 3.978 / 3.978
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %60,8
  • %36,3
  • %0,9
  • %0,7
  • %0,5
  • %60,8
  • %36,3
  • %0,9
  • %0,7
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
  • %2,3
  • %0
  • %0,4
  • %0
  • %61,7
  • %2,3
  • %0
  • %0,4
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
11 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeynel Abidin Beyazgül AK Parti
  • Sabahattin Cevheri SP
  • Hasan Erçelebi DSP
  • Rahime Karakeçili BTP
  • Mustafa Ataca VP
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen1.095.282
  • Kullanılan oy893.936
  • Geçerli oy848.816
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14934.894
  • 30 Mar 14813.255
  • 30 Mar 14783.774
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 3.978 / 3.978
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %60,8
  • %60,8
  • %0
  • %60,8
  • %60,8
  • %0
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %39,2
  • %36,3
  • %0,9
  • %0,7
  • %39,2
  • %36,3
  • %0,9
  • %0,7
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
12 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKÇ BİR BOZ CYL HAL HİL SİV SRÇ VİR HRR EYB HLL KRK
AKÇAKALE
yukleniyor
BİRECİK
yukleniyor
BOZOVA
yukleniyor
CEYLANPINAR
yukleniyor
EYYÜBİYE
yukleniyor
HALFETİ
yukleniyor
HALİLİYE
yukleniyor
HARRAN
yukleniyor
HİLVAN
yukleniyor
KARAKÖPRÜ
yukleniyor
SİVEREK
yukleniyor
SURUÇ
yukleniyor
VİRANŞEHİR
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Zeynel Abidin Beyazgül AK Parti
  • Sabahattin Cevheri SP
  • Hasan Erçelebi DSP
  • Rahime Karakeçili BTP
  • Mustafa Ataca VP
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen1.095.282
  • Kullanılan oy893.936
  • Geçerli oy848.816
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14934.894
  • 30 Mar 14813.255
  • 30 Mar 14783.774
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 11 9 +2
  • MHP 1 0 +1
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 1 4 -3
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Şanlıurfa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şanlıurfa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şanlıurfa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.978 / 3.978
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • %60,8
    516.202 oy
  • %36,3
    308.510 oy
  • %0,9
    7.843 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • %61,7
    483.221 oy
  • %2,3
    17.757 oy
  • %0
    331 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0,7
    6.284 oy
  • %0,5
    4.036 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.327 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • HDP
  • MHP
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.614 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy
  • %0
  • %30,5
    239.154 oy
  • %2,4
    18.650 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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